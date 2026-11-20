2026-11-20 11:44 女子漾／編輯黃冠婷
這隻貓竟被搶走主角光環！華納《戴帽子的貓》爆紅，爛番茄87%好評，神秘配角萌翻
誰能想到，動畫電影最紅的角色竟然不是主角！改編自蘇斯博士經典繪本的動畫電影《戴帽子的貓》，近期在北美上映後掀起討論，其中一群名叫「東西」的神祕小生物，憑著超失控的肢體動作和無厘頭個性意外爆紅，甚至讓導演開始考慮拍攝獨立外傳。根據片商公布的資訊，電影在爛番茄獲得87%觀眾好評，還連續兩週登上北美週末票房亞軍，台灣則將於11月28日、29日舉辦搶先特別場，12月4日正式上映。
神祕生物「東西」意外爆紅！人氣竟超越主角
《戴帽子的貓》最新終極預告中，除了愛闖禍的主角繼續帶領孩子展開冒險，一大群名叫「東西」（Things）的神祕生物也全面出動，牠們不會用一般語言說話，卻能靠著拍手、敲擊身體和各種誇張動作表達情緒，光是看牠們在畫面中亂竄，就讓人忍不住想笑。
有趣的是，這群角色原本只是故事中的配角，沒想到電影上映後反而成為討論焦點。牠們看似毫無邏輯的行為，卻有著自己的溝通方式，也讓觀眾開始好奇，這些小生物到底是什麼來歷？
紅到導演想拍外傳！光設計溝通方式就花近一年
隨著「東西」人氣攀升，電影配音演員也開始替牠們想像身世背景，像是牠們究竟住在哪裡、是否有家人，甚至會不會談戀愛、組成家庭。導演亞歷山卓卡洛尼也透露，如果觀眾希望看到更多相關故事，他很樂意繼續開發。
其實，這群角色的設計比想像中複雜！製作團隊為了讓「東西」不靠台詞也能傳達情緒，特別邀請編舞家、舞者及手語使用者參與設計，花費近一年研究動作、節奏與肢體語言，讓牠們即使一句話都不說，也能展現鮮明個性。
不過，目前片商尚未正式宣布製作「東西」獨立電影，外傳仍停留在創作團隊表達意願的階段。
原來1957年就登場！「東西」真實身分藏著童年想像力
這群讓觀眾好奇的小生物，其實早在1957年蘇斯博士出版的原著《戴帽子的貓》中就已登場。故事裡，戴帽子的貓為了逗樂兩個無聊的孩子，突然打開神祕大箱子，放出兩個精力旺盛的「東西」。
牠們原本還會乖乖打招呼，下一秒卻開始在屋內放風箏、撞倒家具，把家裡弄得亂七八糟，直到孩子們的媽媽即將回家，這場失控的遊戲才終於結束。
最有趣的是，原著始終沒有交代「東西」究竟屬於什麼生物，也沒有解釋牠們的來歷。這份神祕感讓牠們成為故事中自由想像的代表，新版動畫更將原本兩個角色擴展成龐大族群，創造出更多搞笑場面。
《戴帽子的貓》劇情介紹！闖禍精這次竟要拯救孩子
新版《戴帽子的貓》由亞歷山卓卡洛尼、艾莉卡里維諾亞共同執導，並邀請《牠》男星比爾哈德替主角配音。
故事描述向來愛搗蛋的戴帽子的貓，接下了一項艱難任務，要幫助因為搬到陌生城鎮而心情低落的嘉比與賽巴斯汀姊弟重新找回快樂。
偏偏這隻貓最擅長的就是把事情搞砸！如果這次任務再次失敗，他甚至可能失去自己的魔法帽。究竟這場看似單純的安慰任務，最後又會演變成多麼瘋狂的冒險？
《戴帽子的貓》台灣上映時間、搶先特別場
搶先特別場：2026年11月28日、11月29日
正式上映：2026年12月4日（五）
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