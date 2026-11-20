2026-11-20 10:49 女子漾／編輯ANDREA
開會、聊天全進化！羅技「4倍AI運算」會議神器登場，LINE電腦版這神功能全盲實測給好評
羅技史上最大規模企業新品曝光！Rally Bar 2 搭AI鏡頭、雷達感應，連會議室禮盒也一起推
背景是企業近年忙著換設備、擴大辦公空間，還紛紛導入AI智慧會議室。Logitech最新財報顯示，第二季企業視訊協作產品淨銷售額年增12%。另據TechInsights 2026年報告，Logitech在視訊會議硬體市場的出貨量市占率穩居全球第一。
這次的旗艦是Rally Bar 2全功能視訊會議系統2代，鎖定中大型會議室。內建新一代高通處理器，邊緣AI運算能力達市面上同類設備四倍，並搭配1吋影像感測器、115°超廣角視野與AI智慧取景。音訊方面則有RightSound 3 AI技術，主打降噪與清晰音質。機身採85%回收鋁材一體成型，兼顧輕薄與永續。
同步登場的還有Tap IP 2觸控螢幕控制器、Tap Scheduler 2排程控制面板和Rally Mic Pod 2麥克風。其中Tap IP 2配備10.1吋螢幕，結合雷達偵測與閒置休眠，最高可降低30%耗電量；Mic Pod 2單顆收音直徑達7.2公尺。另有Rally AI Camera Pro與Rally AI Camera兩款鏡頭，可同步追蹤多達四位舞台講者，並以分割畫面呈現。
至於大型會議室，官方揭密一組數字：這類空間佔企業辦公空間不到10%，卻可能耗掉IT團隊高達90%的技術資源。對此，Logitech預計2027年夏季推出Rally System 2 Pro，支援單一大型會議室與雙獨立空間配置。其中Rally Speaker 2 Pro與Max搭載「Sound Shape」定向聲波技術，分別以32與64個揚聲器傳遞聲音，最遠可達20公尺。
除了會議室設備，Logitech也推出四款企業辦公禮盒，適用員工福利、新人報到與節慶贈禮，另有Zone Vibe Pro企業版耳機、Mobi Fold折疊滑鼠與Spotlight 2簡報器三款個人新品。想親自體驗的企業，可預約台北金融中心大樓2樓的商務協作展示中心，需上官網預約。
LINE電腦版終於懂視障族！揭密螢幕閱讀器支援上線，3位全盲網友實測給好評
LINE電腦版無障礙功能升級！官方曝光，自26.6.0版起（含最新版本），電腦版已支援Windows與macOS內建的螢幕閱讀器，以及Windows環境下的NVDA，視障使用者靠語音報讀加鍵盤操作，就能和親友聊天。
LINE表示，這次不是閉門造車，開發過程分成三階段做研究，並優先聚焦全盲使用者，希望讓習慣用LINE Chrome網頁版的人，也能順利轉換到電腦版。
第一階段，團隊先訪談NGO與基金會代表，了解視障者的日常操作習慣。對方提到，一般人需要的通訊功能，視障者同樣需要，也期待在平常使用的LINE裡獲得無障礙支援。第二階段，則邀請無障礙專家前測，抓出鍵盤導覽與語音報讀的卡關處。像是搜尋入口不好找、搜尋結果無法正確報讀，團隊就加入直達搜尋欄位的快捷鍵，並調整報讀方式。
第三階段由3位全盲使用者，在Windows搭配NVDA實測。受測者對訊息由舊到新的閱讀順序，以及快捷鍵、訊息回覆與收回等操作，都給予正面回饋。測試也揭露待改進之處：在群組輸入「@」標記成員時，候選名單必須能用鍵盤瀏覽並報讀名稱；收到新訊息時，也需要聲音提示。這些發現連同快捷鍵說明入口的改善需求，一併納入第二輪優化。
官方整理出三大亮點。其一是語音報讀與焦點導覽，可讀取按鈕、輸入欄位、訊息內容與搜尋結果，並針對焦點順序、操作狀態與結果提示做調整。其二是新增快捷操作，能快速切換主要服務分頁、前往搜尋欄位、開啟訊息操作選單，省去逐一瀏覽的時間。
其三，相較Chrome版，電腦版提供更完整的本機訊息紀錄，可由舊到新閱讀，也能用鍵盤回覆、分享、收回訊息及使用LINE社群，並改善聊天室焦點管理，減少其他聊天室新訊息的干擾。
LINE台灣產品規劃部副總經理林慶達表示，希望不同需求的使用者都能自主、順暢地使用LINE，這次也把回饋落實在資訊報讀、鍵盤導覽與訊息閱讀順序等細節。未來LINE將持續與視障使用者及合作夥伴交流，逐步優化產品。
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