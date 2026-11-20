2026-11-20 11:08 女子漾／編輯黃冠婷
2026聖誕交換禮物神清單！喬巴、怪奇物語周邊登場，10萬件好物5折起
2026聖誕交換禮物還沒想好要送什麼？誠品今年直接端出超狂禮物清單！「2026誠品禮物節」即日起至12月25日登場，集結近10萬件風格選物，最低5折起，包含航海王喬巴24格倒數禮盒、皮克敏紓壓吊飾、《怪奇物語》迷你戰備包，還有插畫家聯名周邊。12月19日還能參加「禮物交換所」，和陌生人交換禮物，說不定今年聖誕節還能意外認識新朋友！
聖誕倒數禮盒必收！喬巴帽藏24格驚喜
今年最讓航海王粉絲心動的聖誕禮物，絕對少不了「Cinereplicas航海王喬巴帽耶誕倒數收藏禮盒」！整組禮盒以喬巴經典粉紅帽為設計靈感，裡面藏著24格喬巴主題周邊，每天打開一格都有不同驚喜，光是外盒造型就很值得收藏。
喜歡邊吃邊拆禮物的人，也可以看看「ACE光影軌道樂園耶誕月曆禮盒」，裡面結合3款比利時進口軟糖與45片磁力片，還能親手組裝專屬軌道樂園，特別適合親子一起玩。
巧克力、咖啡倒數月曆！每天拆一格超療癒
除了動漫周邊，今年也有不少適合送給甜點控、咖啡控的聖誕倒數禮盒！「Ruta露特耶誕倒數含餡巧克力禮盒」推出2026限定包裝，內含8種不同口味的含餡巧克力，每天都有甜蜜期待。
如果交換禮物對象每天都需要一杯咖啡續命，可以考慮「OKLAO歐客佬聖誕倒數月曆」，一次收錄25款精品濾掛咖啡，每天換一種風味。另一款「盛花園Coffeehead超大方塊咖啡」則集結6種風味、共32顆方塊咖啡，適合喜歡嘗鮮的咖啡愛好者。
皮克敏、怪奇物語周邊登場！動漫迷交換禮物首選
今年交換禮物想送點有趣又不容易撞款的東西？「BANDAI無限拔拔皮克敏吊飾」就很適合！可重複拔取的設計，讓皮友隨時都能享受拔皮克敏的樂趣，掛在包包上也很吸睛。
《星際大戰》粉絲則可以收藏「星際大戰造型掛飾迷你書」，包含達斯・維達、R2-D2及古古等人氣角色，迷你造型書盒內還收錄角色知識與經典語錄。
另外，《怪奇物語》也推出4款「系列隨身戰備包吊飾」，以精緻迷你配件呈現影集元素，掛在背包、鑰匙上都很有個性，影迷收到應該會很開心！
昏呱、醜白兔限定聯名！文具控也要失心瘋
喜歡台灣插畫角色的人，今年也有新選擇！誠品書店首度攜手插畫家昏呱、醜白兔，推出超過30款限定新品。
其中「在誠品書店的昏呱時光／鑰匙圈磁鐵場景組」特別可愛，鑰匙圈可以吸附在場景磁鐵上，出門時直接取下帶走，回家又能放回原位，實用又有收藏趣味。
「LIFE IS ART醜白兔名畫系列」則讓醜白兔闖入經典藝術作品，推出帆布袋、小掛包、筆記本組等周邊。喜歡幽默插畫、特色文具的人，很適合列入交換禮物候選清單。
和陌生人交換禮物！12月19日限定「禮物交換所」
今年聖誕節想玩點不一樣的？誠品將於12月19日在「誠品生活松菸」及「誠品生活台中480」舉辦限定活動「禮物交換所」，邀請大家和陌生人交換禮物，體驗拆開未知驚喜的樂趣。
活動預計12月3日開放早鳥報名，參與者還可獲得「麵包小偷明信片兩款組」，現場另準備限量「麵包小偷主題禮包」。至於交換禮物的金額限制、參加方式等細節，仍以官方公告為準。
此外，誠品R79、台中園道店及高雄義享店也將陸續舉辦限定禮物市集，還沒決定交換禮物的人，可以趁假日逛逛挖寶！
親子聖誕禮物推薦！音樂劇、公益認書送上暖心驚喜
如果想送孩子一份有回憶的聖誕禮物，也可以考慮親子劇場體驗。誠品表演廳攜手A劇團推出《阿卡的兒歌大冒險》，11月21日演出《環遊世界篇》，12月19日至20日則帶來全新製作《時光旅行篇》，結合阿卡貝拉人聲合唱、舞蹈與互動，讓孩子跟著音樂展開冒險。
另外，誠品書店也與台灣世界展望會合作推出「一書一希望．滿載小夢想」公益活動，透過門市展示孩子親手寫下的心願卡，邀請民眾認購書籍，讓今年聖誕節的送禮多一份溫暖。
2026誠品禮物節活動資訊
活動時間：即日起至2026年12月25日
活動地點：全台誠品書店、誠品線上
活動優惠：近10萬件風格選物，最低5折起
禮物交換所：12月19日，誠品生活松菸、誠品生活台中480
早鳥報名：12月3日起
限定禮物市集：
誠品R79：即日起至12月31日
誠品台中園道店：12月4日至2027年1月4日
誠品高雄義享店：12月3日至12月27日
活動詳情：https://eslite.me/9asvnl
各款禮盒售價及庫存以門市、誠品線上公告為準，部分限定商品可能提前售完。
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