AI重點 文章重點整理： 重點一： 民法修法刪除兄弟姊妹特留分，配偶繼承保障提高。

民法修法刪除兄弟姊妹特留分，配偶繼承保障提高。 重點二： 特別貢獻條款上路，長期照顧父母者可主張加分。

特別貢獻條款上路，長期照顧父母者可主張加分。 重點三：仍須及早立遺囑、保險與信託，避免繼承爭議。





初冬微雨的台北夜裡，客廳那盞暖黃色的吊燈照在原木餐桌上。五十多歲的妻子端出兩杯剛泡好的熱紅茶，輕輕推到正在戴老花眼鏡翻閱保單的丈夫面前。

他們結婚二十五年，沒有生孩子，兩個人在各自的工作崗位上互相扶持，從年輕時租在頂樓加蓋的小套房，一步步咬牙存下頭期款，終於在市區換了一間採光溫暖的兩房電梯公寓。這幾年看著身邊同齡朋友陸續進出醫院，妻子心裡始終懸著一塊不敢輕易說出口的石頭——「我們沒有小孩，萬一哪天你先走了，這間我們拼了一輩子的家，會不會被十年沒聯絡的大伯跟小姑逼著賣掉？」

這份藏在無數頂客族妻子與熟齡伴侶心底的隱憂，在過去數十年裡一直是台灣《民法》最讓人無力的一道縫隙。直到今年八月立法院修正公布《民法》第一千二百二十三條、拍板於二〇二七年二月十七日正式刪除兄弟姊妹特留分，緊接著十一月十九日行政院院會再度通過法務部所提《民法》繼承編五大配套修法草案，準備將兄弟姊妹與配偶共同繼承時的應繼分從二分之一調降為三分之一。

看著這則新聞標題，許多走過半生風雨的女性在手機螢幕前長長吐了一口氣——原來，這部伴隨台灣社會走過近百年的法律，終於開始看見現代家庭真實的模樣，也看見了那些沒有血緣、卻在日復一日的柴米油鹽裡把彼此當成唯一依靠的伴侶。

​▋從二分之一降到三分之一，這場修法終於看見無子女伴侶的眼淚 ▋

​過去在舊法時代，一對沒有子女、父母也已離世的夫妻，當其中一方突然離開人世時，活著的另一半往往還沒來得及擦乾靈堂上的眼淚，就得先面對一場心寒的房產保衛戰。依照現行規定，如果逝去的伴侶生前沒有預立遺囑，名下財產必須由生存配偶與兄弟姊妹各分一半；即便生前早已寫下遺囑表明要把全部財產留給老伴，多年未曾往來的手足依然可以主張「特留分」，硬生生拿走遺產總額的六分之一。

這對許多步入高齡、已經沒有工作收入的妻子而言，無異於一場二次打擊。許多家庭的財富幾乎全數集中在唯一一間自住的老房子裡，戶頭裡根本拿不出數百萬元現金去買回大伯或小姑分走的那一份持分。為了湊錢給親戚，活著的人被迫在七十歲那年打包行李、賣掉充滿兩個人回憶的起家厝，搬進陌生的租屋處。

如今法務部回應超高齡社會的現實，在刪除兄弟姊妹特留分的基礎上，進一步提案將無遺囑時兄弟姊妹的應繼分降為三分之一，讓生存配偶得以保留三分之二。這不只是冷冰冰的分數調整，而是國家法制對「真正陪你走完下半生的人」所獻上的一份遲來敬意。

​▋那些在病床邊守了十年的女兒，終於等到「特別貢獻」的遲來公道 ▋

​在這波五大配套修法草案裡，還有一條讓無數台灣女兒與主要照顧者讀了眼眶發熱的變革，那就是法務部正式增訂了「繼承人特別貢獻」條款。走進任何一家大型醫院的病房或長照機構，你總會看見那些默默擦拭長輩身體、記住每一顆高血壓藥丸服用時間的身影，其中極高比例是未婚的女兒、嫁出去卻天天回娘家奔波的媳婦與女兒，或是放棄高薪留在老家守候父母的小孩。

然而在過去的繼承現實裡，這份長達五年、十年的青春耗損，往往在父母離世後化作一場最委屈的算計。那些長年旅居海外、連父母主治醫師姓什麼都不知道的手足，只需買一張機票回來參加告別式，就能依照法定應繼分理直氣壯地平分所有遺產，甚至反過來指責照顧者把父母的存款花得太快。

這次法務部明確將「對於被繼承人為療養看護、提供事業勞務或財產給付，對財產維持或增加有特別貢獻者」，納入遺產分割時可額外加入應繼分的法定基準。雖然這項條文仍待立法院完成審議，且原則上必須在繼承開始後五年內主張並提出客觀事證，但它終於替所有在深夜病房裡流過淚的照顧者，點亮了一盞不再被理所當然犧牲的微光。

​▋法條再溫柔也有留白處：沒寫遺囑的風險與弱勢手足的酌給紅線 ▋

​不過，當我們擦乾感動的淚水，以一位清醒守護自己與家人的女性視角重新審視這五項修法時，依然必須看見藏在溫情背後的幾道現實邊界。如果一對頂客夫妻因為看到修法新聞而掉以輕心，覺得「反正特留分刪了、應繼分也變少了」而遲遲不肯立下遺囑，那麼萬一意外發生，活著的另一半依然要面對手足依法分走三分之一房產的困境。對於房價動輒兩三千萬的都會區家庭而言，三分之一依然是足以壓垮退休生活的七八百萬現金缺口。

同樣值得留意的，還有草案中為照顧弱勢手足而修正的「遺產酌給請求權」——如果某位手足生前長期仰賴被繼承人繼續扶養，且因被繼承人離世導致生活陷入困難，即便有遺囑未分得遺產，仍得向法院請求酌給。這提醒著每一對伴侶，平日裡對原生家庭的經濟援助必須量力而為且劃清界線，避免善意演變成日後的法律糾葛。而遺囑禁止分割期間從十年縮短為五年、以及特別貢獻主張限定在繼承開始後五年內，更在無聲地提醒所有人：法律的保護從來都有保存期限，唯有在日常就妥善整理帳目與照護紀錄，才能在需要時真正派上用場。

​▋趁彼此眼神依然清澈，用遺囑、保單與信託替這段婚姻寫好退路 ▋

​走過半生就會明白，世上最深情的告白，往往不是年輕時在婚禮上許下的浪漫誓言，而是中年以後坐在餐桌前，安安靜靜替對方把老後的退路寫進白紙黑字的契約裡。不需要等到立法院三讀敲槌，也不需要把彼此的安全感寄託在親戚的良心上。趁著兩個人都還健康、眼神依然清澈的時候，安排一個週末午後，一起把這三件溫柔而堅定的事完成。

第一，預約公證人立下一份彼此守護的合法公證遺囑，讓明年二月「刪除兄弟姊妹特留分」的制度紅利真正為你們所用，確保這個遮風避雨的家百分之百留在活著的那個人身邊。

第二，透過《保險法》第一百一十二條指定受益人壽險，替對方預留一筆不計入遺產、免去漫長繼承手續、能立刻支應生活與稅負的確定性現金流。

第三，針對未來可能面臨的獨老長照階段，及早規劃自益安養信託與意定監護契約。當我們願意在還來得及擁抱彼此的日子裡，親手為對方穿上這套法律與財務的防彈衣，這份愛才真正擁有了對抗歲月與無常的力量。





我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心靈導師，但有些想法，想跟你分享。