2026-11-19 19:46 女子漾／編輯王廷羽
《悲傷熱帶》全員狠角色！林柏宏變冷血殺手，《魷魚遊戲》朴海秀兄弟反目，劇情、7大角色一次看
《魔女》導演朴勳正再推犯罪動作狠片《悲傷熱帶》！集結林柏宏、朴海秀、李新英等台韓實力派演員，林柏宏更顛覆暖男形象，化身冷血殺手，與《魷魚遊戲》朴海秀上演危險兄弟情。故事圍繞殺手組織領袖離奇身亡，昔日家人竟反目成仇，掀起血腥權力鬥爭！電影將於12月4日在台上映，這篇女子漾整理劇情亮點、7大角色介紹，帶你一次看懂！
文章目錄
《悲傷熱帶》電影劇情介紹
《悲傷熱帶》電影劇情介紹
如果從小一起長大的家人，某天突然變成最想殺你的人，你還敢相信誰？故事圍繞一群自幼遭到遺棄的孩子，他們被神祕男子「師父」收養，經過殘酷訓練後，成為殺手組織「悲傷熱帶」的成員。這群人從小一起生活、執行任務，早已建立深厚的兄弟情誼，卻始終活在師父制定的殘酷規則之下。
沒想到，掌控組織多年的師父突然遭人殺害，原本情同手足的成員瞬間陷入猜忌，外部黑道勢力也趁機介入，企圖搶奪最高權力。當每個人都可能是背叛者，這群殺手究竟會選擇守護家人，還是為了生存先下手為強？
《悲傷熱帶》電影7大角色介紹
《悲傷熱帶》電影7大角色介紹
《悲傷熱帶》角色介紹1：林柏宏飾演「雨」，冷血殺手竟有溫柔一面
林柏宏這次在《悲傷熱帶》中挑戰殺手角色，飾演組織裡的第二把交椅「雨」，平時執行任務冷靜又狠心，面對敵人毫不留情，私底下卻特別照顧年紀最小的「淚」，把他當成親弟弟疼愛，讓這個角色多了幾分溫柔。
過去在《關於我和鬼變成家人的那件事》、《96分鐘》有亮眼表現的林柏宏，這次還要與《魷魚遊戲》朴海秀演出殺手兄弟。兩人在組織中互相信任，卻隨著師父遭到殺害，被捲入一場充滿猜忌的權力鬥爭，兄弟情能否經得起考驗，也成為電影的一大看點。
《悲傷熱帶》角色介紹2：朴海秀飾演「張」，殺手兄弟團的領袖
因《魷魚遊戲》受到全球觀眾關注的朴海秀，這次飾演殺手兄弟團的老大「張」，他做事沉穩、個性果斷，在組織裡很有威望，與林柏宏飾演的「雨」更是一起出生入死的好兄弟。
朴海秀過去曾出演《機智牢房生活》、《魷魚遊戲》，這次換上更加冷酷的形象，原本由師父掌控的殺手組織，因為一場命案陷入混亂，身為兄弟團首領的張，也必須面對成員之間逐漸失去信任的局面。
《悲傷熱帶》角色介紹3：李新英飾演「淚」，純真笑容藏著致命本能
還記得《愛的迫降》裡帥氣又安靜的北韓士兵朴光範嗎？飾演該角色的李新英，這次在電影中變身殺手組織的老么「淚」，雖然外表看起來單純，卻擁有相當敏銳的感官，甚至能透過細微的聲音震動，察覺附近敵人的動向。
淚平時主要使用手語溝通，從小與組織成員一起長大，把哥哥們當成真正的家人，與「雨」及「Jojo」尤其親近。為了演好這個角色，李新英特別學習手語，也接受密集的動作訓練，親自上陣拍攝打鬥場面，隨著組織發生變故，這個總是帶著笑容的弟弟，也將展現令人意想不到的一面。
《悲傷熱帶》角色介紹4：朴有琳飾演「Jojo」，神祕女殺手出手超狠
曾出演《在車上》、《芭蕾復仇曲》的朴有琳，這次飾演女殺手「Jojo」，她平時看起來有些慵懶，話不多、情緒也不太外露，但一旦開始執行任務，動作卻相當俐落，尤其擅長快速又精準的槍戰攻擊。
Jojo與組織老么「淚」關係很好，也是少數能讓他放心說出心裡話的人，朴有琳這次除了挑戰動作戲，還有不少日語台詞，角色帶著一點神祕感，也讓人好奇她在這場殺手內鬥中會做出什麼選擇。
《悲傷熱帶》角色介紹5：金明民飾演「師父」，一死就讓整個組織失控
韓國影帝金明民睽違7年重返大銀幕，在《悲傷熱帶》中飾演殺手組織的最高領袖「師父」，他收養了一群遭到遺棄的孩子，從小訓練他們成為殺手，組織裡的所有人都相當敬畏他，也習慣聽從他的安排。
這次金明民以一頭白髮亮相，還特別使用帶有澳洲、紐西蘭口音特色的英語，讓角色更有神祕感。沒想到，這位掌控一切的師父竟突然遭人殺害，失去領袖的組織也開始亂成一團，原本親近的成員更因為權力與猜忌逐漸產生衝突。
《悲傷熱帶》角色介紹6：陳以文飾演「彭老頭」，最難看透的幕後管理者
金馬影帝陳以文這次也加入《悲傷熱帶》，飾演「彭老頭」，他是師父合作多年的事業夥伴，同時負責管理整個殺手組織。比起其他成員動不動就拔槍、動手，彭老頭顯得冷靜許多，即使遇到麻煩，也很少把情緒寫在臉上。
曾出演《陽光普照》、《周處除三害》的陳以文，向來擅長詮釋性格複雜的角色，這次他在一群殺手與黑幫人物之間周旋，究竟會如何面對組織內部的權力變動，也是值得留意的地方。
《悲傷熱帶》角色介紹7：王柏傑飾演「羅子良」，唐人街黑幫新老大
王柏傑這次在《悲傷熱帶》中飾演唐人街新任黑道老大「羅子良」，與殺手兄弟團有著不少衝突，隨著師父突然死亡，各方勢力開始打起自己的算盤，羅子良也成為這場權力爭奪中不可忽視的人物。
過去在《疫起》、《96分鐘》都有精彩演出的王柏傑，這次換上黑道老大的身分，與韓國演員正面交鋒，面對一群從小接受殘酷訓練的職業殺手，他究竟會如何出招，也讓這場台韓演員合作的犯罪動作電影多了不少火藥味！
精華 FAQ
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故事圍繞一群自幼被收養並訓練成殺手的成員，在師父突然身亡後互相猜忌，外部黑道勢力也趁機介入，讓原本的兄弟情變成生死對決。
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林柏宏飾演組織第二把交椅「雨」，外表冷酷、執行任務毫不留情，私下卻特別照顧老么「淚」，呈現冷血殺手與溫柔兄長並存的反差感。
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本片最大看點是林柏宏與朴海秀的兄弟反目，以及師父死後引爆的權力爭奪；同時還有李新英、朴有琳、陳以文、王柏傑等角色交織出多方勢力衝突。
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