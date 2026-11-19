2026-11-19 17:02 MM
《好搭檔2》開播前回顧第一季看點！金牌離婚律師「張娜拉」，攜手菜鳥律師「南志鉉」手撕渣男小三
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《好搭檔》以離婚律師職場與家庭議題作為主軸。
- 重點二：張娜拉飾演資深律師，帶領南志鉉成長與磨合。
- 重點三：第一季外遇反擊戲碼成熱門看點，第二季將續寫新篇。
戲劇資訊
類型：法律、家庭、勵志、職場
故事簡介
大正律師事務所人氣離婚律師車恩京（張娜拉 飾）與新人律師韓宥利（南志鉉 飾），兩人初見面就互不對盤，更經常因為對案件的看法不同產生激烈衝突，直到韓宥利意外撞見車恩京的秘密，她才發現原來兩人有許多共通點，從此兩人漸漸了解彼此...
資深律師VS菜鳥律師的職場碰撞
車恩京身為律師界的資深前輩，對待新人以嚴苛、冷酷的態度讓所有人卻步。在第一集與韓宥利初見面時，就直接放手讓她獨立接案件，甚至還上法庭辯論。車恩京雖然會在旁給予幾句話指點，但不會告訴韓宥利怎麼做才是絕對正確，而是讓韓宥利自己摸索，就算失敗也可以從挫折中找答案。
而韓宥利對於車恩京如此強勢的女強人，一開始也是膽怯地想著該如何逃離，但通過一次次的挑戰，韓宥利逐漸找到自己在離婚專業的熱忱。看著韓宥利從新人到可以獨當一面，甚至為車恩京打離婚官司，身為社畜也是為其感到欣慰。
離婚律師被出軌？！反手教訓渣男小三
車恩京自己身為王牌離婚律師，看透了渣男百態後，沒想到出軌事件卻發生到自己老公—金智尚，以及下屬—崔莎拉身上。老公毫無歉意的外遇背叛、小三明目張膽的挑釁，車恩京即便心碎、崩潰，仍表現出冷靜、沉穩的態度，不動聲色地蒐集證據後絕地反擊。
看到金智尚與崔莎拉的厚臉皮行徑，例如兩人光明正大拍婚紗、崔莎拉故意讓車恩京女兒知道她和自己的爸爸出軌等等，觀眾也不禁氣得牙癢癢，但最後兩人受到懲罰後更是讓人感到解氣！《好搭檔》第一季能收獲亮眼的收視，就是在車恩京開除崔莎拉後展開反擊那一幕，因此這對的插曲絕對是不可或缺的存在！
第二季強勢來襲！原班人馬誰回歸？
《好搭檔2》開播在即，讓演員及劇情備受關注。新一季張娜拉強勢回歸，飾演的角色「車恩京」在第二季創立了律師事務所，協同新夥伴再續寫離婚律師的故事。雖然南志鉉無法參與第二季，但金惠奫、朴海鎮的加入，也讓新一季充滿期待。
除此之外，第一季由表志勳（P.O）飾演的人氣角色「全恩浩」也同樣回歸《好搭檔2》，期待在新篇章可以看到全恩浩更加成熟、獨當一面的表現。
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精華 FAQ
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故事聚焦大正律師事務所的離婚律師車恩京與新人律師韓宥利，透過案件合作、性格衝突與彼此理解，描寫職場成長與離婚議題。
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車恩京面對丈夫與下屬外遇，雖然心碎仍保持冷靜，先蒐證再出手，最後成功反擊渣男小三，成為第一季最讓觀眾解氣的段落。
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第二季由張娜拉繼續飾演車恩京，表志勳也回歸；南志鉉則不參與新一季，改由金惠奫與朴海鎮加入，帶來新的故事發展。
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