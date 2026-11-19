AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章主張黃仁勳離開後，AI 圈靠面子與作保的循環融資將鬆動。

文章主張黃仁勳離開後，AI 圈靠面子與作保的循環融資將鬆動。 重點二： 供應商與客戶若改要求合約與預付款，輝達擴張與新產品節奏都會放慢。

供應商與客戶若改要求合約與預付款，輝達擴張與新產品節奏都會放慢。 重點三：AI 技術未必是泡沫，但以借錢堆出的股價與營收成長可能已反轉。

華爾街這幾年來把 AI 泡沫破裂的風險，一個一個都細部算過了：電不夠、利率太高、AI 賺不到錢。結果第一個讓市場真的慌起來的，是一則婚外情新聞。

黃仁勳辭職後，輝達交出沒有他的第一份財報，營收第一次突破千億美元，比市場預期還好。但董事長在法說會一開口就講明：不會請他回來。

財報是上一季的成績，但是AI循環融資的問題會很快出現! 我的看法是，黃仁勳離開以後，AI 產業這幾年靠借錢轉起來的那一圈資金會撐不下去，而且已經開始鬆動。要講清楚為什麼，得從一頓披薩說起。

▊一頓披薩，談完一筆上億美元的爭議

這是張忠謀寫在自傳裡的故事。

2009 年前後，台積電剛開始量產 40 奈米，良率出了問題，輝達跟著損失慘重。兩家公司為這件事僵了將近一年，一直談不出結果。

張忠謀回任執行長後沒有找律師，而是寫信給黃仁勳，說下星期要去他家吃沙拉和披薩。黃仁勳反而急了，回信問：那我們什麼時候談生意？張忠謀說，先跟你全家吃披薩，八點再進書房談。

那天晚上，張忠謀在書房裡提出上億美元的賠償方案，兩家公司的懸案就此落幕，沒有打官司，也沒有走到仲裁。賠償當然有，但讓這筆錢談得成的，是兩個人十幾年的交情。

黃仁勳後來在訪談裡說，輝達跟台積電做了幾千億美元的生意，雙方之間甚至沒有合約。這種做法在美國大企業很少見，在華人的生意圈卻很熟悉：答應了就做，這次吃虧，下次補回來，靠的是面子和交情。

▊他的面子，就是整條供應鏈的信用

輝達的晶片差不多一年就換一代。要做到這麼快，上游的供應商必須在新產品還沒定案的時候，就先投入研發、先買設備、先備料。

以前他們敢這樣做，是因為黃仁勳親自開口。輝達不一定要先付錢，頂多給一個訂單的承諾。馬斯克以自己當輝達客戶的經驗說過，採購單常常是事後才補上的。供應商看的是黃仁勳這個人，因為他答應的事都會做到。

▊同一套做法，他也用在買晶片的客戶身上

很多AI 算力租賃公司自己買不起那麼多晶片，輝達就投資它們，或者替它們作保去借錢。這些公司拿到錢，再回頭跟輝達買晶片；雲端業者接到大單，又去借錢蓋資料中心。訂單最後又回到輝達手上。

同一筆錢在這幾家公司之間轉一圈，每一家的營收都變大了。國際貨幣基金估計，這樣的循環融資已經超過 1 兆美元，其中大約三分之二是借來的。

這很像建材行老闆替建商作保去貸款，建商借到錢，再回頭跟他買建材。不同的是，房子就算蓋不完，磚頭還在。GPU 一年換一代，舊的很快就不值錢，拿它當抵押品，借錢的人和放款的人心裡都在打鼓。

▊黃仁勳走了以後，這一圈會倒著轉

先看上游。現在接手的是輝達原本的財務長，習慣照合約、照流程做事。供應商面對一個不熟的人，很可能不會再憑一句話就投入研發，而是要求先簽約、先收預付款。

這樣一來，輝達要先掏出來的現金會變多，會讓輝達的財務狀況變得更吃緊。但影響更大的是新產品會變慢。以前一句話就能開工的事，現在要等合約、等付款，新晶片、新伺服器的推出時程就會拉長。

這個不得了。客戶年年加碼，就是為了買新一代的晶片；整圈借貸，也是押在輝達的營收會一直成長上面。新產品一慢，輝達的成長就跟著慢，借錢給這個產業的人會更緊張。

再看下游。財務長出身的執行長，不會像黃仁勳那樣輕易替客戶出錢、作保。瑞銀分析師估算，如果輝達收手，整個體系可能少掉 500 億美元以上的資金，偏偏現在利率還在往上走。AI 公司借不到錢，只能砍單或延後；抵押品又是每年貶值的 GPU，銀行更不敢放款。

鬆動其實已經看得到。靠借錢擴張的 AI 雲端業者 CoreWeave，借錢要多付的利差已經擴大將近一倍。

錢本來就緊，新產品又變慢，兩件事同時發生。當初同一筆錢順著轉一圈，每一家的營收都變大；現在倒著轉，每一家的營收會一起變小。

▊AI 技術不是泡沫，AI 股價才是

我不認為 AI 技術是泡沫。2000 年網路泡沫破了以後，網路反而走進每一個人的家，那一次破掉的是股價。這一次也一樣。

AI 股價這幾年能漲這麼多，是因為市場相信這些公司的營收會一年比一年高。營收能一直成長，靠的是那一圈借來的錢；那一圈錢轉得動，靠的又是黃仁勳一個人的面子。華爾街算過了電、算過了利率，就是沒算到這個人會離開。

他離開以後，會接連發生幾件事。上游供應商不敢再先投入，輝達的新產品會變慢。輝達要先付錢給供應商，手上的現金變緊，更沒有餘力替客戶作保。買晶片的 AI 公司借不到錢，只能砍單、延後。銀行看到抵押的 GPU 越來越不值錢，放款會收得更緊。最後從輝達、雲端業者到整條供應鏈，營收成長都會慢下來，市場原本照著高成長給的股價，就得往下修。

所以我的定調是：AI 這一輪上漲的週期，有八成以上的機率已經反轉。輝達這一季的財報很漂亮，但那是黃仁勳還在的時候接下來的訂單。接下來股價如果反彈，我會先把它當成反彈，不會當成新一波上漲的開始。

就算你沒有直接買輝達，每個月扣款的台股 ETF 和科技基金裡，多半也有 AI 供應鏈的公司。所以不管你是手上 AI 股比重很高、借錢買股票，還是每個月定期定額，現在都該打開對帳單看一看，自己有多少錢其實放在 AI 上面，再跌一段承不承受得住。