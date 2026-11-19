2026-11-19 16:16 女子漾／編輯ANDREA
2026「人人都稱讚古裝陸劇」TOP6：《莫離》《蘭香如故》復仇超帶感，這部神劇百看不膩！
古裝陸劇每年新作不斷，但能真正讓劇迷一致點頭、從開頭誇到結局的高口碑神劇卻可遇不可求！無論你偏愛雙強復仇、懸疑探案，還是極致虐戀與宅鬥權謀，這篇直接幫大家盤點 6 部「人人都稱讚、入坑絕不後悔」的古裝陸劇清單，還沒追的快收藏起來！
1.《莫離》｜主演：白鹿、丞磊
改編自鳳輕人氣小說《盛世嫡妃》，並由名導林玉芬親自操刀。劇情講述離山後人葉璃（白鹿 飾）替嫁給雙腿殘疾、表面病弱的定王墨修堯（丞磊 飾）。兩人從洞房花燭夜的暗藏殺機、互相試探，到因復仇目標一致成為生死同盟，全員智商在線的雙強拉扯感實在太好嗑，一點開就停不下來！
2.《蘭香如故》｜主演：譚松韻、劉學義
改編自禾晏山小說《蘭香緣》。書香世家千金沈嘉蘭（譚松韻 飾）遭逢滿門抄斬，只能化名「蘭香」以奴籍身分在市井求生，後來進入林府當丫鬟，意外與昔日退婚對象林錦岐（劉學義 飾）重逢。看她在後宅風波與朝堂陰謀中步步為營、靠智慧翻身並爭取自由，大女主逆襲線既解氣又勵志！
3.《花間令》｜主演：鞠婧禕、劉學義
少見的原創劇本黑馬！故事以「換臉替嫁」揭開序幕，楊采薇大婚當日遭惡女上官芷強行換臉，反倒躲過死劫。死裡逃生的她頂著上官芷的身分接近美男御史潘樾（劉學義 飾）追查真兇，兩人從互相猜忌到攜手偵破六大奇案，不僅懸疑氛圍拉滿，鞠婧禕前期詮釋的邪魅惡女更讓全網大讚超驚豔！
4.《長相思》｜主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅
說到古裝虐戀天花板，絕對不能漏掉《長相思》！流落大荒的皓翎王姬小夭（楊紫 飾）化身郎中玟小六，在清水鎮與瑲玹、塗山璟、相柳展開愛恨交織的糾葛。劇中不僅感情線虐到心坎裡，更細膩刻畫了親情、權謀與自我成長，高能名場面不斷，讓劇迷看完久久走不出來。
5.《九重紫》｜主演：孟子義、李昀銳
改編自吱吱同名小說，在豆瓣拿下 7.8 高分口碑！竇家嫡女竇昭（孟子義 飾）歷經背叛後意外重生，徹底告別戀愛腦、鬥繼母保家業，並與身負家仇的宋墨（李昀銳 飾）強強聯手、攜手改命。除了節奏緊湊不拖戲，唯美運鏡與精緻服化道更被網友封為古偶審美標竿。
6.《知否知否應是綠肥紅瘦》｜主演：趙麗穎、馮紹峰、朱一龍
萬年不敗的宅鬥口碑神劇！講述北宋庶女盛明蘭（趙麗穎 飾）自幼藏拙隱忍，在波譎雲詭的深宅大院中，憑藉通透的處世智慧步步站穩腳跟。全劇人物刻畫立體、台詞金句頻出，無論隔了幾年重刷，依然讓人拍案叫絕！
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