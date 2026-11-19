2026-11-19 16:05 女子漾／編輯金柔葳
趙露思停拍近2年回歸！《告別信》首度自導自演身兼4職，長捲髮新造型美翻
趙露思終於回歸拍戲了！繼《許我耀眼》掀起追劇熱潮後，她睽違近2年重返劇組，新劇《告別信》已於11月12日在成都正式開機。這次她一口氣挑戰導演、女主角及造型總指導，還參與作品前期開發，讓外界相當好奇她將交出什麼成績單。更令人驚喜的是，趙露思將告別過往甜妹形象，挑戰年近30歲、人生接連受挫的失意女作家，最新長捲髮、黑色皮衣造型曝光後，也讓粉絲期待值持續升高！
趙露思停拍近2年終於回歸！《告別信》成都開機家人到場支持
趙露思自2024年底暫停拍攝工作後，已經將近2年沒有正式進組拍戲。如今終於迎來新作品《告別信》，11月12日開機當天吸引大批粉絲到場應援，父母與奶奶也特別現身，陪伴她見證這次重要的事業轉折。
面對久違的拍攝現場，趙露思難掩興奮，除了感謝所有工作人員與演員的支持，也透露接下來將投入約2個月的拍攝工作。值得注意的是，這次開機地點選在她的家鄉成都，讓這場復工更添一份特別意義。
趙露思一人身兼4職！28歲首度挑戰自導自演
《告別信》最受關注的話題，就是趙露思這次直接升級幕後創作者！除了領銜主演，她還首度擔任導演、造型總指導，並透過工作室參與作品開發及出品相關工作，外界因此形容她一人身兼4職。
過去趙露思憑藉《偷偷藏不住》、《星漢燦爛》、《許我耀眼》等作品累積高人氣，如今開始參與劇本開發、影像風格與角色造型，顯示她希望擁有更多創作自主權。不過，首次執導長篇劇集同樣是一大挑戰，如何兼顧鏡頭前的表演與幕後拍攝，也成為這部作品備受關注的原因。
《告別信》劇情太荒謬！寫下13封告別信，沒想到全寄出去了
《告別信》改編自德國作家科斯汀・吉爾的小說《十三封自殺告別信》，劇情圍繞年近30歲的女主角「葛栗」展開。她接連遭遇失業、感情挫折，還得承受家人的期待與外界眼光，人生彷彿突然跌入谷底。
情緒崩潰之際，葛栗寫下13封告別信，將平常不敢說出口的怨氣、秘密與真心話，全部寄給親友及前任。沒想到，她最後活了下來，信件卻已經寄出！原本藏在心底的話全被攤開，讓她不得不面對接踵而來的尷尬場面與人際風暴。
究竟該如何收拾這場大型「社死」現場？劇情將透過黑色幽默，帶出女性在職場、感情與家庭關係中的掙扎，以及重新找回生活方向的過程。
告別甜妹形象！趙露思長捲髮、黑皮衣造型曝光
過去趙露思經常以甜美、活潑的角色受到觀眾喜愛，這次卻要挑戰陷入人生低潮的成年女性。隨著《告別信》拍攝展開，片場路透也陸續曝光，她在劇中換上中分長捲髮，搭配黑色皮衣與牛仔褲，呈現率性成熟的一面。
另一套銀框眼鏡、白色上衣搭配黑背心的造型，則多了幾分文青作家的氣質。由於趙露思這次同時擔任造型總指導，角色服裝與妝髮細節自然也成為粉絲討論焦點。從《許我耀眼》的許妍，到《告別信》的葛栗，趙露思接連挑戰不同性格的女性角色。這次能否透過黑色幽默與生活化表演，再次突破觀眾對她的既定印象，值得期待。
《許我耀眼》熟面孔回歸！李夢透露31分鐘電話就決定接演
《告別信》演員陣容同樣有看頭！除了趙露思領銜主演，孔琳、任彬、李樂、李夢、岳旸及胡意旋等演員也參與演出。其中孔琳、岳旸曾與趙露思合作《許我耀眼》，這次再度同台，讓不少劇迷期待熟面孔擦出新火花。
最有趣的是，李夢在開機現場透露，當初與趙露思通了31分鐘電話，結束後便決定加入這部作品。從演員之間的合作默契，到新角色將如何牽動13封信引發的風暴，都讓人相當好奇。幕後則找來《偷偷藏不住》總製片人張君波參與製作，並由周照中共同擔任總製片人，趙天佑、張亞敏負責編劇，攝影指導于小忱、美術指導梁鴻鵠等人也加入團隊。
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