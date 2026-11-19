2026-11-19 15:32 Elvis Lin
「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：精要主義主張只做真正重要的少數事。
- 重點二：學會拒絕與留白，保護注意力與精力。
- 重點三：若不自己選擇人生，別人就會替你決定。
《少，但是更好》（英文書名：《Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less》）（作者：葛瑞格．麥基昂Greg McKeown，譯者：周羣英），這本書的核心理念和 Dieter Rams 的「Less, but better」精神相呼應，不過 McKeown 把它發展成一套職場與人生的行動哲學。
📌 書中幾個重要觀念：
1. 做對的事，而不是做更多事
不是把時間排得滿滿，而是判斷什麼才是真正重要的，把精力投資在最有價值的地方。
2. 學會拒絕
很多人因為害怕得罪他人或錯過機會而答應太多要求，結果分散注意力。作者強調「說不」其實是保護自己最重要的資源。
3. 優先順序（Priority）本來就是單數
過去「priority」指的是唯一的最重要的事，後來才被誤用成「priorities」。真正的精要思維，是要找到此刻唯一最重要的事。
4. 專注在「少數關鍵」而不是「眾多瑣碎」
80/20 法則的延伸：大部分的成果來自少部分的努力，關鍵是辨識並放大那少數的努力。
5. 有意識地留白
精要主義不是效率工具，而是選擇生活方式。保留空間，讓自己能夠思考、創造與成長。
📖 這本書適合：
- 覺得自己「太忙卻沒有效率」的人
- 想要提升決策與專注力的職場人士
- 希望調整人生方向、避免無效內耗的人
它的核心句就是：
👉 「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》
一些些摘要
- 專注主義不是讓你多做一件事的方法，而是一種不同的做事方式。它是一種思考方式。然而，內化這種方式並不容易。這是因為某些想法——和我們那些被影響的人——不斷呼引我們接受非專注主義的觀點。－－《少，但是更好》
- 想要擁抱專注主義者之道，並付諸實行，我們必須質疑三個根深柢固的假設；它們分別是：「我必須這麼做」、「全部都很重要」、以及「我可以兩者兼顧」。如神話中的海妖，這些假設和它們誘惑人的程度一樣危險。它們使我們深陷其中，進而在渾濁上游蕩。－－《少，但是更好》
想要擁抱專注主義的精髓，我們必須以三個核心真理來取代這些錯誤的假設；它們分別是：「我選擇這麼做」、「只有少數事情真正要緊」、以及「我可以做任何事情，但不是每件事情」。這些真理能把我們從不必要的牽絆中喚醒，使我們自由地追求真正要緊的事，並讓我們得以達成最高程度的貢獻。－－《少，但是更好》
- 在喬治．歐威爾（George Orwell）的經典寓言小說《動物農莊》（Animal Farm）中，我們認識了虛構的角色——馬兒「拳擊手」（Boxer the horse）。牠被描述得既忠實又堅強。面對每一次挫折和每一個難題，牠的回答總是：「我會更努力地工作。」牠在最悲慘的境遇下仍忠於自己的人生觀，直到積勞成疾被送進老弱家畜屠宰場為止。牠是一個悲劇人物：儘管有良善的意圖，但牠不斷增加的努力，實際上卻使農莊裡的不平等和各種問題更形惡化。
- 我們的作風，是不是有點像拳擊手呢？挫折是不是往往只會增強我們工作更久、更努力的決心呢？我們有時是不是也對每一個挑戰回答「好，我還可以再接下這個」呢？畢竟，我們從小就一直被教導，辛勤工作是產生結果的關鍵，而我們許多人也一直因為自己的生產力，以及使勁完成這個世界拋給我們的每一個任務或挑戰的能力，而獲得充分的獎賞。然而，對很能幹又已經很努力工作的人而言，努力工作的價值有沒有有限度呢？會不會有一種情況是做得更多卻不會產生更多成果呢？－－《少，但是更好》
- 如果你不替自己的生活排定優先次序，別人就會代勞（《少，但是更好》，頁 28）。
- Bronnie Ware 是一名澳洲護士，負責照料人們臨終前的 12 週，那些人們最遺憾的清單的榜首是：「我希望我當時有勇氣去過忠於自己的人生，而不是別人期待我去過的人生。」（《少，但是更好》，頁 35）
- 區分出最優秀的小提琴手以及第二級的小提琴手的重要因素中，一是「練習」，二是「睡眠」。最優秀的小提琴手每天平均睡 8.6 小時，大約比一般美國人多睡 1 小時。他們每週還會花平均 2.8 小時小睡，比一般人多出 2 小時。睡眠讓頂尖表演者重獲新生，使他們在練習時可以更加專注。所以，即使他們更常練習，但更充分的休息也讓他成就更高（《少，但是更好》，頁 122）。
- 1972年12月29日，東方航空四○一號班機墜毀在佛羅里達州的沼澤地國家公園，造成一百多名乘客死亡。這是廣體客機（wide-body aircraft）的首次墜毀，也是美國史上傷亡最慘重的空難。調查員後來震驚地發現，在所有足以致命的做法上，飛機始終完美地運作。所以，是哪裡出了差錯？
- 洛克希德噴射機（Lockheed jet）已經準備降落，此時副駕駛亞伯特．史塔克迪爾（Albert Stockstill）注意到
- 起落架的指示燈（一盞示意前起落架是否鎖定的小綠燈）沒亮。但前起落架是鎖定收起的；因此問題出在指示燈，而不是起落架的功能。然而，當駕駛們高度專注在起落架的指示燈上時，卻沒注意到自動駕駛已經解除了，直到為時已晚。換句話說，前起落架並未導致這場災難。機組員忽略了更大的問題——飛機的高度才是罪魁禍首。－－《少，但是更好》
精華 FAQ
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這本書主張精要主義，重點不是做更多，而是判斷什麼最重要，將時間與精力集中在少數真正有價值的事情上，避免被雜務分散。
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因為過度答應會讓人失去專注力，留白則能保留思考、創造與成長的空間。拒絕不重要的要求，才能保護最珍貴的資源，也就是注意力。
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它提醒讀者若不主動決定優先順序與人生方向，外界、他人或慣性就會替你安排一切，最後可能活成別人期待的樣子，而不是忠於自己。
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