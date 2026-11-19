2026-11-19 15:28 Elvis Lin
她是誰？戴資穎！為一整個台灣羽球世代開創新局的世界冠軍，看看她的完整金句選
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：戴資穎以多句金句傳達輸贏之外更重視學習與成長。
- 重點二：她強調與自己競爭、接受不完美並持續調整心態。
- 重點三：從世大運到退休規劃，展現台灣羽球世代的精神標竿。
▋ 戴資穎：
「輸球不會怎樣，重點是在這過程中，你學到了什麼。」
出處：2017 年臺北世大運奪金後受訪談及過往落敗經驗。
▋ 戴資穎：
「我沒有要跟別人比，我只是在跟自己比賽。」
出處：多次國際公開賽（如全英公開賽）賽後受訪及《Red Bull》人物專訪。
▋「球場上沒有永遠的贏家，只有不斷努力的人。」
出處：個人社群媒體（Instagram / Facebook）賽後感言。
▋ 「只要還沒落地，就還有機會。」
出處：紅牛（Red Bull）品牌形象廣告與賽事訪談名言，完美詮釋她撲救每一球的拚勁。
▋ 「其實我也沒有什麼特別的，我只是比別人多了一點堅持。」
出處：登上世界球后寶座後接受媒體專訪。
▋ 「不管結果如何，我都已經盡力了，這樣就夠了。」
▋ 「我的目標不是成為第一，而是成為更好的自己。」
出處：商業周刊及體育專欄人物專訪。
▋ 「失誤也是比賽的一部分，重點是下一顆球要怎麼打。」
出處：世界羽聯（BWF）巡迴賽賽後記者會。
▋ 戴資穎：
「有時候你很努力了，但結果不見得是你要的，這就是人生。」（個人 Instagram）
▋ 「跌倒了再站起來就好，沒什麼大不了的。」
出處：2016 年里約奧運止步 16 強後受訪及社群發文。
▋ 「不要因為一次的失敗，就否定了自己過去所有的努力。」
出處：校園演講與青年運動員座談會分享。
▋ 「接受自己的不完美，才能看見需要改進的地方。」
出處：《VOGUE》雜誌專訪，談論心態調整與成長。
▋ 「比賽有輸有贏，最重要的是從中學習並調整自己。」
出處：2023 年亞錦賽奪冠前後受訪。
▋ 「我打球不是為了破紀錄，而是因為我喜歡打球。」（出處：打破世界羽聯（BWF）女單最多勝場及球后週數紀錄時受訪）
▋ 「謝謝所有支持我的人，無論我贏或輸，你們都在。」
出處：2021 年東京奧運返台後於社群平台發布的長文。
▋ 「留在家鄉比賽，就是希望能把冠軍留在台灣。」
出處：2017 年放棄高積分世錦賽、選擇留在台灣參加臺北世大運時的經典宣言。
▋ 「運動員的生涯終究會有結束的一天，我希望能不留遺憾地走下球場。」
出處：2024 年賽季宣布退休規劃時接受媒體聯訪。
▋ 「結束是另一個開始，未來我也會用不同的方式繼續熱愛生活。」
出處：個人社群媒體談及退役後的人生新篇章。
精華 FAQ
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她認為輸球不可怕，重要的是從過程中學到什麼；也強調比賽不是和別人比較，而是和自己競爭，並在失誤與挫折中持續調整前進。
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像是「跌倒了再站起來就好」、「不要因為一次失敗否定自己」以及「接受不完美」等語錄，都顯示她把挫折視為成長的一部分。
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因為她不只創下世界級成績，也用堅持、謙遜與自我要求的態度影響後輩，從世大運奪金到談及退役，都成為台灣羽球精神象徵。
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