2026-11-19 14:33 女子漾／編輯金柔葳
匹克球紅什麼？雙北8大室內球場推薦，打球、拍照、社交一次玩！
近年匹克球（Pickleball）在台灣逐漸受到關注，結合網球、羽球與桌球特色，場地需求也跟著增加。如果想在台北、新北找地方打球，除了公園、河濱等免費戶外場地，也有愈來愈多室內專用球館提供場地。這次整理雙北 8 個匹克球場地，無論是第一次體驗、想找固定練球地點、報名球敘、挑戰 DUPR 積分賽、甚至小酌交朋友都能依照交通、場地類型與預算挑選。
文章目錄
台北市有哪些室內匹克球場？
台北市有哪些室內匹克球場？
1. Ahhh Pickleball Social Hub
地址：台北市中正區杭州北路 26 號 1 樓
營業時間：每日 10:00-23:00
Ahhh Pickleball Social Hub 將匹克球與社交空間結合，除了室內球場，也設有酒吧及休息區，走的是運動與聚會兼具的路線。相較於大型多面球館，這裡更強調打球後與朋友交流的體驗，適合想把匹克球安排成休閒活動的族群。
2. Pickle Pickle 台北專業匹克球俱樂部
地址：臺北市內湖區堤頂大道二段 409 號 1 樓
營業時間：24 小時營業
Pickle Pickle 是台北內湖的專業匹克球場館，最初是以「Demo 場／樣品屋」的概念精心打造，對標美國專業賽事規格，同時也是台北少數完全合法合規的場地，24 小時營業的自動化私人場館，球友們可以相約互相切磋，半夜時段還有更優惠的價格！
3. THE COURT by Draft Land
地址：臺北市中山區圓山里玉門街 1 號（圓山花博 Maji Square）
營業時間：週日至週四 15:00-00:00 週五至週六 15:00-02:00
THE COURT by Draft Land 2026 年 10 月開幕，是一間以匹克球場為核心，結合 Draft Land 酒吧與戶外庭院，讓球友可以打完球後直接在場域內聚會、喝飲料。球場採線上預約制，實際費用與時段以官方公告為準。
新北市有哪些室內匹克球場？
新北市有哪些室內匹克球場？
4. DOPE 水獺綠洲匹克球俱樂部
地址：新北市新莊區新北大道四段 210-2 號
營業時間：每日 06:00-02:00
DOPE 水獺綠洲是新莊相當受到球友關注的室內匹克球場館，採用樓中樓空間設計，球場設計非常時髦，適合拍照打卡，設有專用球場與休息交流區。場館主打室內打球環境，適合朋友揪團、固定練習，也能留意官方活動及預約資訊。
5. PGC 三重匹克球俱樂部
地址：新北市三重區重新路五段 326 巷 17 號
營業時間：24 小時營業
PGC 三重是近年新增的室內匹克球場地，以專用球場及無人化預約系統為特色，提供球友線上安排打球時段。場館也規劃觀賽與休息空間，除了自行練球，也可以報名參與團體球敘，場方還會定期舉辦 DUPR 積分賽，適合想認真比拼球技的球友，深夜時段租借場地可以享有更優惠的價格！
6. 樂活匹克球館板橋館
地址：新北市板橋區大觀路一段 38 巷 156 弄 175 號之 2
營業時間：每日 09:00-23:30
板橋的樂活匹克球館也是雙北主打高 CP 值的室內場地之一，場地的租金相對其他場抵優惠許多，適合板橋及周邊地區的球友安排練習。前往前可先聯繫場館，確認當日開放時段、場地租借方式及是否有新手體驗活動。
7. Pickle Day Social Club 匹克日俱樂部
地址：新北市中和區錦和路 388 號 2 樓
營業時間：每日 09:00-22:00
位於中和的 Pickle Day Social Club 設有 4 面室內匹克球專用場地，場館也有提供球友交流與社交活動的空間。室內環境不必擔心日曬或下雨，適合想和朋友相約打球，或尋找固定活動的球友。打完如果不夠盡興還能下樓打一局保齡球！
8. PICKLE FEVER 泰山室內匹克球場
地址：新北市泰山區楓江路86巷18-1-1號
營業時間：每日 08:00–22:00
PICKLE FEVER 是一間高品質的專業運動場館，同時兼具視覺配色、味道和聲音（音樂）。讓球友在高強度競技的同時，也能在有質感的空間輕鬆社交，在質感滿分的灰色系地板打球絕對是匹克球愛好者的一大享受！
【本文為JUKXY街星授權提供】
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