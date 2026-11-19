2026-11-19 13:33 女子漾／編輯金柔葳
成毅新劇《兩京十五日》明天開播！落難太子遭追殺15天，林更新陪逃亡、阿信獻唱主題曲
古裝男神成毅又有新劇可以追了！繼《蓮花樓》後，成毅這次在《兩京十五日》挑戰落難太子，原本身分尊貴，卻一夕之間淪為追殺目標，必須在短短15天內狂奔2200多里，才能保住皇位繼承權！更有看頭的是，他將與林更新組成逃亡搭檔，兩人一路躲避殺手、破解陰謀，甚至還有五月天阿信睽違13年獻唱古裝劇主題曲。《兩京十五日》將於11月20日在愛奇藝國際版開播，喜歡權謀、懸疑與高強度逃亡劇情的觀眾，這部可以先加入追劇清單！
《兩京十五日》劇情介紹：太子遭追殺！15天內不回京就失去皇位
《兩京十五日》改編自馬伯庸同名小說，故事靈感取自《明史》短短40字的歷史記載，經過作者重新想像，擴寫成近70萬字的長篇故事。劇情以明朝為背景，講述成毅飾演的太子朱瞻基奉命南下，沒想到即將抵達南京時，卻突然遭遇意外，險些命喪河中。
好不容易逃過死劫，朱瞻基又得知父皇病危，朝廷內部更有勢力暗中布局，企圖趁機奪取皇位。為了守住繼承權，他必須在15天內從南京趕回北京，跨越2200多里的漫長路程。然而沿途殺手埋伏、陰謀接連浮現，讓這場返京之旅成為步步驚心的生死逃亡。
成毅變「髒髒包太子」！滿臉泥巴、爆破戲親自上陣
過去經常以仙氣十足的古裝造型迷倒粉絲，成毅這次卻徹底放下偶像包袱！預告中，他飾演的朱瞻基狼狽跌進泥潭、滿身髒污，甚至得躲在角落啃饅頭，與原本高高在上的太子形象形成強烈反差，讓粉絲笑稱根本是「髒髒包太子」。
為了讓逃亡過程更加真實，成毅拍攝時還主動把泥巴抹在臉上、脖子及手臂，認為角色既然遭到四面八方追殺，外表就應該更加狼狽。除了泥濘戲，劇中還有落水、爆破等高難度場面，演員們也盡可能親自完成，讓整部劇充滿緊張刺激的動作場面。
林更新搭檔成毅亡命天涯！從互相試探到生死之交
《兩京十五日》另一大亮點，就是成毅與林更新首度搭檔的逃亡組合！林更新飾演捕快「吳定緣」，原本過著平靜生活，卻因為一場爆炸意外，被迫捲入太子的奪權危機，從此踏上危險的返京之路。
兩人身分懸殊，起初互相提防，隨著一次次逃過殺手追擊，才逐漸建立信任。預告中，朱瞻基甚至忍不住詢問吳定緣，如果早知道這一路會遭遇如此多危險，是否還願意出手相救？一句話也讓兩人之間的生死情誼更加令人期待。
林更新坦言，原本讀小說時就知道拍攝過程會相當辛苦，沒想到實際投入後，才發現體力負擔遠超想像，甚至直呼比過去拍攝仙俠劇更加吃力。
五月天阿信驚喜獻唱！睽違13年再唱古裝劇主題曲
除了成毅與林更新的雙男神組合，《兩京十五日》還找來五月天主唱阿信創作並演唱主題曲〈棠棣賦〉，成為另一大驚喜！這也是阿信繼《蘭陵王》後，睽違13年再度為古裝劇獻唱歌曲。他透露，這首歌除了獻給劇中一起出生入死的兄弟，也想送給一路陪伴自己的五月天團員，讓劇中患難與共的情誼，與現實生活中的友情互相呼應。
這次主題曲以熱血搖滾風格搭配太子千里逃亡的故事，光是想像成毅與林更新在危機中狂奔，背景響起阿信的歌聲，就讓人更加期待正式播出！
《兩京十五日》3萬平方公尺實景打造！電影級古裝場面曝光
《兩京十五日》由曾執導《大明王朝1566》的張黎掌鏡，為了還原明朝風貌，劇組特別搭建約3萬平方公尺的實景場地，重現當時的碼頭、宮廷建築與街道景觀。
服裝方面也參考明代服飾特色，搭配細膩的光影與攝影設計，讓劇中的宮廷權謀與逃亡場面更具真實感。加上整部劇以15天倒數為主軸，角色幾乎沒有喘息空間，觀眾也將跟著主角一路破解陰謀、尋找幕後黑手。
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