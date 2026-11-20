2026-11-20 18:00 睿忒
虛擬女團 K/DA 再次炸場！以新單曲〈FIRESTARTER〉三度嗨翻英雄聯盟世界賽開幕式！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：K/DA 以新單曲〈FIRESTARTER〉三度回歸世界賽。
- 重點二：薇娟、小娟再度配音，Sophie、Mimi 首次加入。
- 重點三：歌曲與現場表演都維持高水準，氣勢十足。
Hi there，由League of Legends(簡稱LOL，英雄聯盟) 所推出的虛擬女團K/DA，繼先前配合 LOL 所舉行的世界賽推出音樂作品，以〈POP/STARS〉(2018)、〈THE BADDEST〉(2020) 打響了虛擬女團的知名度後，今年第三度在 LOL 世界賽期間回歸啦！在團內的四位虛擬角色一樣是 Ahri (阿璃)、Akali (阿卡莉)、Evelynn (伊芙琳)、Kai'Sa (凱莎)，前兩者再度以i-dle的MIYEON薇娟、SOYEON小娟擔任，而後兩者今年則是由加拿大歌手Sophie Powers及英國歌手Mimi Webb出演，這是這兩位歌手首次在 K/DA 中獻聲，最新迷你專輯《FIRESTARTER》(2026) 裡的同名單曲〈FIRESTARTER〉(2026) 真的非常炸！
在四位出演歌手中，i-dle 的薇娟和小娟已經是第三次擔此重任，可以說他們兩人基本上已經虛擬女團中和角色綁在一起了；而 Sophie 及 Mimi 則是初次和 LOL 合作，必須說這兩位在樂壇已經是小有名氣的新生代歌手，如今被請來演繹 K/DA 可以說是很讓人放心的啊以，至少在歌聲、氣勢方面是無需擔心的。最重要的是，這四人的搭配在新歌〈FIRESTARTER〉中融入得很好，四副聲音都順利搭上極為豪華的編排，在侵略性極強的編曲之中並沒有就此被掩蓋掉。
K/DA 在以往的音樂風格都是氣勢凌人，而這次的〈FIRESTARTER〉也不例外，歌曲核心其實蠻單純的，如同歌名所述，就是想要引起大家的熱情，老實說硬要深究的話並沒有太過有意義的內容，但就是很能夠營造氣勢、引起熱潮的組合，因此詞曲搭配起來倒是蠻契合的。原以為這樣的曲風以及歌詞，會有小娟參與創作的部分，沒想到這次卻是沒有他的手筆，但也可以說明他們四位和歌曲整體是很搭的啊。
四副嗓音都是很不一樣的風格，本來還在擔憂原先的Madison Beer和Jaira Burns這兩位，換成了 Mimi 及 Sophie 後會需要時間適應，但聽起來的感覺倒是還好，也或許因為他們也都是很有實力的歌手，消化這樣的角色是做得很不錯的。總而言之在歷經了演繹歌手變動後並沒有出現問題，K/DA 給出了火熱氣氛依舊不減，在這次的〈FIRESTARTER〉中甚至營造出了更有重量的感受度，聽起來真的非常過癮！
想當然爾 K/DA 的歌曲 MV 是由角色出鏡，畢竟核心概念還是虛擬女團，合作的歌手只是組成的其中一部分，而在這方面 LOL 還是做得蠻不錯的，動畫 MV 的豐富及流暢都是頂級的。而在聽歌之餘，大家也能放一些注意力在今年世界賽的開幕式表演，四位演出歌手齊聚會場演唱，雖然被大家嫌棄今年的舞台過於簡陋，不過四位的表現卻是撐起了這次表演；Mimi 和 Sophie 或許對於唱跳比較不熟悉，但表現都蠻穩定的，而薇娟和小娟就不用多說了，女團出身的身分讓他們的表現力十分出色。
一直到了看到世界賽開幕式的演出，我才覺得這次 K/DA 的回歸活動圓滿了，儘管他們就像一般女團回歸一樣推出了歌曲和實體專輯，不過真的還是要看現場的演出才讓人覺得很有生命力啊。而除了這次分享的〈FIRESTARTER〉，其實迷你專輯中的另外三首歌也都非常推薦，甚至應該說 K/DA 這個 IP 目前為止推出的音樂作品，都讓我覺得是很高品質的呈現，大家不妨在聽過這次的迷你專輯之後，也可以再回顧一下之前的作品！
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🎧《FIRESTARTER》官方收聽連結：kda.ffm.to/firestarter-ep
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精華 FAQ
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K/DA 這次是以新單曲〈FIRESTARTER〉回歸，並收錄在同名迷你專輯《FIRESTARTER》之中。文章強調這首歌延續團體一貫的熱血與侵略性風格，成功帶起世界賽氣氛。
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Ahri 與 Akali 依舊由 i-dle 的薇娟和小娟擔任，Evelynn 與 Kai'Sa 則改由加拿大歌手 Sophie Powers、英國歌手 Mimi Webb 演唱，兩人都是首次加入 K/DA。
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文章認為〈FIRESTARTER〉的編曲豪華、氣勢強烈，四位歌手的聲音搭配自然；而世界賽開幕式雖然舞台簡陋，仍靠歌手穩定表現撐起全場，讓這次回歸更完整。
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