2026-11-19 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】合婚算出 退財（進退財）是什麼意思？嫁過去真的會敗家嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：古代合婚所說的退財，原意多指特定月份出生者被視為旺家或敗家。
- 重點二：文中強調退財說法缺乏科學依據，與現代婚姻和財運無直接因果。
- 重點三：退財也可理解為財務觀念需磨合，夫妻共同規劃更能化解疑慮。
在傳統八字合婚的過程中，許多準新娘最怕聽到算命師吐出「退財（又稱進退財）」這幾個字，彷彿一嫁過去就會讓夫家敗家破財，平白承受莫須有的心理壓力，到底「退財」是什麼意思？真有這麼可怕嗎？
翻開古書記載，古人認為特定月份出生的人會帶來「益財（旺家）」或「退財（敗家）」，而這裡的財，主要是指古代農家飼養的豬、雞、牛、羊等「六畜血財」，古籍甚至寫出一套奇葩化解法，要拿女家井水三升混和米糧，撒在牛欄、馬廄與雞棲處。
但用現代生活與定洋堂整理傳統婚俗文獻的觀點來看，這套說法完全禁不起考驗，現代都市公寓既沒有水井也沒有牛棚雞舍，把白米撒在排泄物旁邊更是極不衛生，況且養殖業賺不賺錢，取決於飼養技術與市場供需，與新娘幾月出生根本毫無因果關係。
就連古代正統命理名家張楠，都曾對此犀利痛批，謬說！豈有是理！他直接反問，一個人的財運好壞與進退，明明取決於自己的命運與作為，怎麼會是娶了別人家女兒就能左右禍福？將經濟成敗推卸給配偶，實在極其荒謬。
回歸命理本義，「退財」的「退」並不是「退敗」，而是「退讓、調整」之意，代表夫妻在財務觀念上需要磨合與共同規劃。只要在相處中建立透明的理財共識，就能把「退」轉化為「以退為進、蓄積實力」的家庭底氣。
搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。
【大家來聊聊】 如果合八字時長輩被「退財」兩個字嚇到，妳會怎麼化解這場危機？
- 選 1：理智平反派，直接搬出古代大師痛批這是謬論的典故說服長輩
- 選 2：幽默破梗派，笑說現在住公寓沒養牛養雞，完全沒有六畜可以退財
- 選 3：神隊友撐腰派，請另一半堅定表態，婚後家庭財務由小倆口共同規劃
妳在備婚時還聽過哪些奇葩的合婚名詞嗎？快來留言區吐苦水、交流妳的應對智慧~
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精華 FAQ
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傳統命理裡的退財，原本是指某些月份出生者被認為會影響家中財運，尤其與六畜養殖的收益聯想在一起；但文章指出，這種說法並無實證，也不該直接等同敗家。
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因為它建立在古代農業社會的想像，與現代都市生活、婚姻關係和經濟運作都不相干。養殖是否賺錢取決於技術與市場，並不是新娘出生月份決定的。
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可用理性說明、幽默化解，或請另一半出面表態，強調婚後財務由兩人共同規劃。文章認為，把退財理解成財務磨合與退讓，反而更符合現代婚姻。
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