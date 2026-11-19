2026-11-19 11:24 女子漾／編輯金柔葳
FEniX阿里山拍MV慘遭蜂群追殺！夏浦洋看日出感動落淚，陳峻廷竟拿眼淚闖關
人氣男團FEniX推出新歌〈蓋亞 GAIA〉，這次5位成員直接衝上阿里山拍MV，沒想到在千年神木前熱舞，竟意外遭到蜂群追逐，嚇得全員驚慌失措！更有趣的是，夏浦洋在拍攝日出時感動落淚，陳峻廷竟靈機一動「收集眼淚」，成為MV破解任務的關鍵。此外，FEniX第四張專輯《FOREST》11月17日發行首日便全台售罄，唱片公司緊急追加製作，再次展現驚人買氣。
阿里山神木前熱舞！FEniX拍MV竟遭蜂群追逐
為了呈現新歌〈蓋亞〉的磅礴氣勢，FEniX五位成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆，特別深入阿里山森林取景，還找來8名舞者助陣，在壯觀的千年神木前大跳熱舞。沒想到拍攝過程竟引來蜂群追逐，讓成員們嚇了一大跳，意外成為這次MV最難忘的幕後插曲。
由於森林園區內只能步行，五人為了轉換拍攝場景，幾乎走遍整座園區，笑稱根本像參加森林健走。拍攝當天也吸引不少國內外遊客駐足圍觀，讓原本的MV拍攝意外變成大型戶外表演。雖然行程緊湊，但能在千年巨木與清新空氣環繞下工作，也讓成員們直呼相當值得。
夏浦洋看日出感動落淚！陳峻廷竟拿眼淚破解任務
〈蓋亞〉MV以奇幻冒險遊戲為故事背景，FEniX五人化身「鳳凰探險隊」，必須依照神祕卡牌指示，在森林裡蒐集眼淚、水晶、苔蘚、土壤及花朵等五大自然元素，才能完成孕育新生命的任務。
然而，五人始終找不到最後的「阿波羅的敬畏之水」，直到黎明時分，夏浦洋望著阿里山壯麗日出，感動得流下眼淚，陳峻廷立刻想到可以用眼淚完成任務，成功讓象徵生命重生的「蓋亞」幼苗誕生。MV中的巨木、雲海與日出全都是阿里山實景拍攝，也讓這場奇幻冒險多了幾分真實的震撼。
新專輯《FOREST》首日賣光！隱藏聖誕派對入場資格
FEniX第四張專輯《FOREST》於11月17日正式發行，沒想到首批實體專輯當天便全台售罄，讓唱片公司緊急安排追加製作。這次專輯也藏了不少巧思，除了44頁森林寫真冊、隨機3張小卡及神木小海報，還附上天然檜木製成的「FEniX森香方檜」，讓粉絲開箱時也能感受森林氣息。
更特別的是，專輯將MV中的「蓋亞卡牌」實體化，5張卡牌分別收錄成員親手寫下的療癒小語，希望在粉絲心情低落時帶來力量。另外，部分專輯還隨機藏有「FEniX Golden Ticket」聖誕派對刮刮卡，幸運粉絲有機會獲得12月24日聖誕派對入場資格，甚至收藏成員親筆簽名。尚未買到專輯的粉絲，則可持續關注官方社群公布的補貨消息。
精華 FAQ
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他們在千年神木前熱舞時，意外引來蜂群追逐，讓5位成員一度驚慌失措。這段插曲也成為MV拍攝過程中最難忘、最戲劇化的幕後畫面。
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MV設定成尋找自然元素的奇幻冒險，最後缺少「阿波羅的敬畏之水」時，夏浦洋在日出前感動落淚，陳峻廷立刻想到用眼淚完成任務，讓蓋亞幼苗誕生。
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專輯首批實體發行後迅速售罄，唱片公司隨即追加製作；內容包含44頁寫真冊、隨機小卡、檜木香氛與卡牌小語，部分還藏有聖誕派對入場資格。
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