2026-11-19 10:40 女子漾／編輯金柔葳
2027請假攻略懶人包！春節請5休16天、清明請3休9天，這3個月份最值得出國
2027年想出國玩、安排長假，現在就可以開始規劃！行政院人事行政總處已公布2027年（民國116年）行事曆，全年共有121天假日、9個3天以上連假，而且完全不用補班！其中春節原本放7天，只要善用5天特休，就能一路連休16天；清明節更能請3天爽休9天。這篇女子漾整理2027連假日期、春節過年時間，以及最划算的請假攻略，想搶便宜機票、安排日本賞櫻或歐洲旅行的人，趕快把假期存起來！
文章目錄
2027請假攻略1：春節請5休16天，全年最長假期
2027年農曆春節從2月4日小年夜開始，放假至2月10日，共有7天。若想安排長途旅行，最推薦利用春節前後的工作日延長假期。如果不想一次用掉太多特休，也可以只請2月11日、12日兩天，就能從2月4日一路放到2月14日，達成「請2休11天」。無論想安排日本深度旅行、歐洲自由行，還是回家過年後再出國，都有更充裕的時間。
請假日期：2月1日（一）至2月3日（三）、2月11日（四）至2月12日（五），共請5天。
實際休假：1月30日（六）至2月14日（日），連休16天。
2027請假攻略2：228請4休9天，春季旅行先卡位
2027年228和平紀念日落在星期日，因此3月1日星期一補假，形成3天連假。如果想把假期延長，可以利用連假後的4個工作日。這段時間適合安排日本早春賞花、韓國旅行或國內長天數度假，也能避開部分春節出遊人潮。
請假日期：3月2日（二）至3月5日（五），共請4天。
實際休假：2月27日（六）至3月7日（日），連休9天。
2027請假攻略3：清明請3休9天，特休CP值超高
2027年兒童節與清明節連假從4月3日放到4月6日，共有4天。只要再請3天特休，就能輕鬆延長成9天假期，是全年相當值得把握的請假組合。4月正好是許多旅遊目的地的春季旺季，像是日本賞櫻、韓國春遊，都很適合提前規劃。不過各地花期會受到天氣影響，建議訂機票前先確認目的地的歷年開花時間。
請假日期：4月7日（三）至4月9日（五），共請3天。
實際休假：4月3日（六）至4月11日（日），連休9天。
2027請假攻略4：勞動節請4休9天，五一也能安排出國
2027年勞動節落在5月1日星期六，提前於4月30日星期五補假，因此形成4月30日至5月2日的3天連假。這段時間適合安排春末旅行，無論是海島度假、城市自由行或國內環島，都有足夠時間。不過勞動節連假期間，部分海外旅遊目的地也可能迎來當地假期，訂房前記得比較價格。
請假日期：4月26日（一）至4月29日（四），共請4天。
實際休假：4月24日（六）至5月2日（日），連休9天。
2027請假攻略5：端午節請4休9天，星期三也能變長假
2027年端午節落在6月9日星期三，單看行事曆只有一天假期，但如果把前後工作日串起來，就能變成9天長假。端午節前後正值初夏，適合安排海島旅行、海邊度假，或是規劃較長天數的海外行程。
請假日期：6月7日（一）、6月8日（二）、6月10日（四）、6月11日（五），共請4天。
實際休假：6月5日（六）至6月13日（日），連休9天。
2027請假攻略6：中秋節請4休9天，秋季旅行超適合
2027請假攻略6：中秋節請4休9天，秋季旅行超適合
2027年中秋節落在9月15日星期三，沒有自然形成連假。不過，只要把中秋節前後的4個工作日請下來，就能一次休滿9天。如果不想一次用掉4天特休，也可以選擇只請9月13日、14日，或9月16日、17日，達成「請2休5天」。想安排秋季旅行、賞楓前哨行程，都可以提早研究機票。
請假日期：9月13日（一）、9月14日（二）、9月16日（四）、9月17日（五），共請4天。
實際休假：9月11日（六）至9月19日（日），連休9天。
2027請假攻略7：教師節請1休4天，特休少也能玩
2027年教師節落在9月28日星期二，若能在前一天請假，就能把週末與國定假日串起來。這是2027年很適合特休不多的上班族使用的請假方式，只要一天假，就能安排4天3夜的小旅行。
請假日期：9月27日（一），共請1天。
實際休假：9月25日（六）至9月28日（二），連休4天。
2027請假攻略8：國慶日請4休9天，10月還有第二波連假
2027年國慶日落在10月10日星期日，因此10月11日星期一補假，形成3天連假。若想延長假期，可以再請4天特休。此外，10月25日光復節同樣形成3天連假，從10月23日放至10月25日。若請10月26日至29日共4天，也能一路休到10月31日，達成另一組「請4休9天」。
請假日期：10月12日（二）至10月15日（五），共請4天。
實際休假：10月9日（六）至10月17日（日），連休9天。
2027請假攻略9：年底請4休10天，聖誕跨年一起玩
2027請假攻略9：年底請4休10天，聖誕跨年一起玩
2027年12月25日行憲紀念日適逢星期六，因此提前於12月24日星期五補假，形成3天連假。更棒的是，2028年元旦也落在星期六，2027年12月31日同樣補假，兩個連假只隔4個工作日。這段時間很適合安排聖誕旅行、跨年倒數，想去日本看冬季點燈、韓國賞雪，或到歐洲感受聖誕氣氛，都可以提前規劃。
請假日期：12月27日（一）至12月30日（四），共請4天。
實際休假：12月24日（五）至2028年1月2日（日），連休10天。
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