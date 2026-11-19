2026-11-19 10:19 女子漾／編輯周意軒
日韓話題球鞋3款！PUMA皮革芭蕾鞋、Converse毛絨小鯊魚，IU同款灰鞋也想收
今年秋冬想換雙鞋，日韓話題款可以先看這3個系列！PUMA把Speedcat芭蕾鞋換上皮革鞋面，寬版金屬扣一戴就多了點酷勁；Converse再找日本插畫家MATSUI聯名，一邊是亮面漆皮，一邊是讓人想伸手摸的毛絨小鯊魚。喜歡低調一點的話，IU演繹的New Balance「元祖灰」也值得存進清單，拿來搭西裝褲或長裙都好看。
PUMA Speedcat Dress-Up換上皮革，芭蕾鞋多了寬版金屬扣
PUMA這次把品牌主打的日韓話題系列Speedcat Dress-Up帶進秋冬穿搭，一次推出Speedcat和Speedcat Ballet兩種鞋型，系列以皮革黑、灰褐兩色呈現。經典Speedcat保留貼地的賽車鞋輪廓，白色線條沿著側邊勾出招牌彎刀標誌，再配上焦糖色鞋底。平常習慣穿黑鞋的人，可以試試灰褐色，搭深色牛仔褲或奶茶色針織都很順眼。
想穿出一點甜酷感，可以直接看Speedcat Ballet Dress-Up。鞋面最搶眼的是寬版金屬扣，搭上細紋皮革，讓原本柔和的芭蕾鞋多了個性，後跟也加了柔軟襯墊。穿長裙時可以留一小截腳踝，讓扣飾露出來；天冷想穿襪子，搭一雙灰色或米白短襪就很好看。
Melinda用長裙平衡毛絨外套，曹佑寧示範仿皮革怎麼穿
PUMA同步推出Sharp Night秋冬服飾系列，Melinda和曹佑寧各自示範一套很好借鏡的搭配。Melinda把線衫外套疊在雙面穿的高毛絨立領外套裡，下身選俐落長裙，讓上半身的蓬鬆感有了對比，最後拎一只FUR Prism小包。衣櫃裡有厚外套又怕穿起來太膨，可以直接照著「上寬、下順」的比例搭。
曹佑寧則用深藍薄長T打底，外搭仿皮革立領外套，下身配同系列落地長褲。整套顏色壓得低，外套的微微光澤就很顯眼。想把皮革穿得日常一點，內搭選素面長T、下身留一點垂墜感，就能穿出類似效果。
Converse × MATSUI二度聯名，漆皮Chuck 70X和毛絨小鯊魚都想試
Converse再度找來日本插畫家松井一將（MATSUI），把他筆下呆萌的小白狗，以及毛孩陪伴主人的日常放進聯名系列。這次兩款鞋的個性差很大，漆皮Chuck 70X帶著亮面光澤，配一條刷色牛仔褲就有重點；毛絨小鯊魚鞋則更俏皮，穿一身素色棉褲和大學T出門，鞋子自然會先被看到。
IU演繹New Balance U204L，元祖灰配西裝褲也好看
想找一雙上班、週末都能穿的灰鞋，可以把IU演繹的New Balance U204L放進清單。這雙是Grey Days 2026系列的焦點之一，銀灰拼接帶點千禧年代的科技感，流線鞋身搭寬西裝褲、直筒長裙都俐落。平常鞋櫃裡都是黑白兩色的話，這種帶銀調的灰也很容易搭進原本的衣服。
同系列還有ABZORB 2010、5030與1890等鞋款。喜歡低調、偏修身的輪廓，可以先試U204L；想讓鞋子在寬褲底下更有存在感，也可以把其他幾雙一起比比看。