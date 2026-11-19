AI重點 文章重點整理： 重點一： Honeywell HN16LN主打23L日除濕量，適用29坪並符合一級能效。

Honeywell HN16LN主打23L日除濕量，適用29坪並符合一級能效。 重點二： 支援App遠端控制與即時濕度查看，操作直覺方便外出使用。

支援App遠端控制與即時濕度查看，操作直覺方便外出使用。 重點三：具備7.1L大水箱、連續排水、UV-C模組與兒童安全鎖。

說真的，住在台灣，尤其碰上梅雨季、連續下雨或秋冬濕冷的日子，家裡有一台好用的除濕機真的很重要。

我一直覺得，挑選除濕機不能只看除濕能力，畢竟家電是每天都會使用的生活夥伴，除了基本功能，操作是否簡單、運轉聲音會不會造成困擾、水箱容量夠不夠大，以及能不能隨時掌握家中的濕度，都是我在挑選時很在意的細節。

【Honeywell】新一級能效23L日除濕IoT智慧UV除濕機

主打29坪適用、智慧App遠端控制、UV-C模組及多種除濕模式。

實際接觸之後，我特別喜歡它能透過手機掌握室內濕度的設計，不需要一直走到機器旁邊查看，對於講究生活便利性的我來說，確實是一項很實用的功能。

為什麼想找一台好用的除濕機？台灣潮濕氣候真的不能忽略

台灣的天氣變化很有自己的個性，前幾天還是晴天，接著可能就連續下雨，尤其到了梅雨季，室內濕度也容易跟著變化。

有時候明明沒有下雨，待在室內還是會感覺空氣比較潮濕，衣服晾了好久，摸起來也不太乾爽。這些都是日常生活中很容易遇到的小困擾。

所以我在挑選除濕機時，並不希望它只有單純的除濕功能，而是希望能夠配合不同生活情境使用。

例如平常在家時，可以依照室內濕度調整設定；外出時，也能透過手機掌握家中狀態；需要晾衣服時，還能切換乾衣模式。

這次選擇Honeywell HN16LN，就是因為它把這些生活需求整合在一台機器裡，從基本除濕到智慧操作，都有考慮到。

Honeywell 23L新一級能效除濕機，29坪適用的大容量選擇

第一次看到Honeywell HN16LN的規格時，我最先注意到的就是它的每日除濕量。

這台是23L日除濕量，適用空間標示為29坪，對於有較大空間除濕需求的家庭來說，是值得列入考慮的選擇。

而且它符合台灣一級能源效率標準，能源因數值E.F.為2.98以上（L/kWh）。

我自己挑選家電時，除了在意功能，也會考慮長時間使用的便利性與能源效率。畢竟除濕機不像某些家電只是偶爾使用，遇到潮濕天氣時，可能需要長時間運轉，因此能效等級也是我會特別留意的規格。

另外，機身尺寸為高612mm、寬390mm、深290mm，外型不會過度龐大，搭配底部萬向滑輪，移動位置時也比較方便。

如果家中有不同空間的除濕需求，能夠依照實際情況調整擺放位置，這點我覺得很加分。

最喜歡的智慧功能！Honeywell除濕機可以用App遠端控制

這次體驗Honeywell HN16LN，我最有感的功能就是IoT智慧連網與App遠端控制。

以前使用家電，通常都需要走到機器面前，才能確認目前的運轉狀態或調整設定。但現在生活節奏比較快，有時候人在房間、客廳，甚至已經出門了，都不一定方便走回除濕機旁邊。

這台可以透過專屬App進行遠端操作，也能隨時查看家中的濕度狀態。

實際操作時，我覺得介面相當直覺，不需要花太多時間研究複雜的設定，就能掌握基本操作。

我特別喜歡可以依照需求設定濕度這件事。

例如平常希望室內維持比較舒適的環境，就可以依照當下濕度調整設定，不需要一直憑感覺猜測到底要不要開除濕機。

更方便的是，即使人不在家，也能透過手機查看相關狀態，對於經常外出、工作行程比較彈性的人來說，這種智慧家電的使用方式真的很符合現在的生活習慣。

小提醒：這台使用2.4GHz Wi-Fi連線，目前不支援5GHz Wi-Fi，安裝App與初次配對時記得先確認家中的網路規格。

7.1L超大水箱＋連續排水，減少日常倒水的麻煩

不知道大家有沒有跟我一樣，挑選除濕機時很在意水箱容量？

因為除濕機運轉時會收集水分，如果水箱容量太小，就需要頻繁倒水，對日常使用來說多少會增加一些麻煩。

Honeywell HN16LN配備7.1L大容量水箱，另外也支援連續排水功能，可以接上隨機附贈的5公尺排水管。

如果有固定的排水位置，就能依照使用環境選擇連續排水方式，減少手動倒水的頻率。

而且當水箱達到滿水警戒線時，機器會發出警示並自動停止運轉，清空水箱後再裝回，就能繼續使用。

這種貼近日常的安全設計，我覺得比單純增加規格更實際。

三種運轉模式，除濕、乾衣、睡眠都能依需求切換

我覺得一台好用的除濕機，除了基本除濕功能之外，也要能夠配合不同生活情境。

Honeywell HN16LN提供三種運轉模式：

1. 除濕模式

日常居家使用，可以依照室內濕度與需求進行設定，讓室內環境維持自己希望的狀態。

2. 乾衣模式

遇到連續下雨、陽台衣服不容易乾的時候，就可以使用乾衣模式。搭配出風口上下擺動設計，讓氣流能夠依照設定方向吹送。

使用時建議衣物之間保留適當距離，不要直接覆蓋出風口，並在關閉門窗的室內空間使用，讓乾衣運作更符合使用條件。

3. 睡眠模式

晚上使用家電，我自己很在意運轉聲音與面板燈光。

這台標示運轉音量約39～46dB，睡眠模式會切換低風速運轉，面板螢幕也會在一段時間後熄滅，減少夜間光線干擾。

當然，每個人對聲音的敏感程度不同，實際感受還是會受到空間大小及擺放位置影響，但有提供睡眠模式，確實多了一種使用上的選擇。

UV-C模組、兒童安全鎖，使用細節也有考慮到

除了除濕與智慧功能，這台還搭載UV-C模組，產品設計為將光源配置於機身內部金屬風道中，依原廠說明，光線不會直接照射到室內空間。

這項功能屬於機器本身的設計特色，使用時不需要自行拆解UV警示標籤所在的外殼，也不建議自行改裝。

另外，我也注意到它有兒童安全鎖功能，只要長按童鎖鍵3秒，就能鎖定操作面板，降低家中小朋友或毛孩不小心碰觸按鍵、改變設定的機會。

對於重視居家使用細節的人來說，這些設計都讓整體操作更加完整。

除濕機怎麼用比較好？Karen整理幾個日常使用小提醒

買到適合的除濕機只是第一步，正確使用也很重要。

這次整理Honeywell HN16LN的使用建議，也分享給正在挑選除濕機的朋友：

日常可參考40%～60%RH的建議區間，再依照個人感受與環境需求調整。

機器前後左右保留足夠通風空間，原廠建議至少保留50cm，避免緊貼牆面或被窗簾、衣物遮擋。

新機拆箱或搬運傾斜後，建議直立靜置至少2小時再通電。

建議每個月定期清潔一次，拆下後可使用手持吸塵器清理，必要時以40°C以下溫水清洗，完全晾乾後再裝回。

衣物之間保持適當間距，並避免直接遮擋出風口。

這些小細節看起來簡單，卻能讓日常使用更加順手。

Honeywell HN16LN智慧除濕機值得推薦嗎？

這次接觸Honeywell新一級能效23L日除濕IoT智慧UV除濕機，我認為它最吸引我的地方，不只是23L日除濕量或29坪適用空間，而是把很多實際生活會遇到的需求整合在一起。

從可以透過App遠端控制、即時查看室內濕度，到能夠設定濕度、切換不同運轉模式，再加上7.1L大容量水箱與連續排水功能，整體使用邏輯相當完整。

尤其是智慧App操作，對我來說真的很加分。現在的家電不只是功能多就好，而是能不能讓生活少一點繁瑣、多一點便利。

如果你正在尋找一台適合較大居家空間、重視能源效率，又希望具備App遠端控制功能的除濕機，Honeywell HN16LN可以列入選購清單。

畢竟，生活裡很多小細節，都是讓日子過得更舒服的關鍵。

我想要的家電其實很簡單，不需要每天花很多時間研究它，而是當我需要它的時候，它能夠直覺、方便地完成該做的事。

這目前就是我心中一台好用除濕機該有的樣子。

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