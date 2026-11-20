2026-11-20 14:39 女子漾／編輯張念慈
趙露思、宋祖兒竟沒上榜！2026陸劇最強CP感女星TOP7：冠軍搭誰都像真情侶，甜到讓人想戀愛
陸劇好不好嗑，男女主角的CP感絕對是關鍵！有些女演員明明每次搭檔的男主角都不同，卻總能讓觀眾瞬間入戲，甚至追完劇還捨不得出坑。從《難哄》章若楠與白敬亭的深情拉扯、《逐玉》田曦薇與張凌赫的先婚後愛，到《永夜星河》虞書欣與丁禹兮的甜虐愛情，每對CP都有獨特魅力。女子漾整理7位2026年值得關注的95後陸劇女星，看看誰才是你心中的CP感天花板！
文章目錄
陸劇最強CP感女星TOP7：周也｜清冷美人談戀愛超有反差，古裝現偶都讓人心動
周也擁有清冷精緻的外型，演起愛情劇卻意外充滿反差魅力。她在《護心》中搭檔侯明昊，飾演活潑率真的雁回，與外冷內熱的天曜展開一段充滿奇幻色彩的愛情。兩人從互相防備到逐漸建立信任，既有爆笑互動，也有讓人心疼的情感轉折。
而《很想很想你》中，周也與檀健次組成溫柔系CP，從聲音結緣到現實生活中的相互靠近，甜蜜互動充滿療癒感。周也的優勢在於能夠依照角色設定改變戀愛氛圍，既能演出古裝少女的活潑，也能呈現現代女孩的羞澀與心動。
陸劇最強CP感女星TOP6：李蘭迪｜青春感自然不做作，搭年上男神也能擦出火花
李蘭迪在《你好，舊時光》中與張新成合作，將余周周與林楊之間的青春情愫演得自然細膩。兩人沒有過度誇張的甜蜜互動，卻能透過日常陪伴、眼神交流與細微情緒，讓觀眾感受到年少時最純粹的喜歡。
到了《星落凝成糖》，李蘭迪搭檔陳星旭，展現完全不同的古裝戀愛魅力。她飾演的夜曇古靈精怪，與沉穩冷靜的少典有琴形成鮮明反差，從互相鬥嘴到逐漸動心，讓兩人的感情充滿趣味。李蘭迪能在青春、奇幻與成熟愛情之間切換，也讓她的CP組合具有不同特色。
陸劇最強CP感女星TOP5：章若楠｜《難哄》溫以凡太讓人心疼，搭誰都有初戀氛圍
章若楠的清新氣質，讓她成為不少劇迷心中的初戀系女神。尤其在《難哄》中搭檔白敬亭，飾演內心敏感、努力面對過往創傷的溫以凡，與桑延展開多年後重逢的愛情。兩人明明互相在乎，卻因過去的誤會與傷痛不敢輕易靠近，光是一個眼神就能讓觀眾感受到滿滿的情緒。
除了《難哄》，章若楠在《你也有今天》中與陳星旭合作，演出職場菜鳥與毒舌上司的歡喜冤家戀情。相較於溫以凡的內斂，成瑤更加活潑直接，與男主角的互動也充滿喜劇感。章若楠能夠呈現不同戀愛階段的心情，讓觀眾自然投入角色關係。
陸劇最強CP感女星TOP4：田曦薇｜甜妹臉配霸氣性格，與白敬亭、張凌赫都超有火花
田曦薇有一雙靈動的大眼睛，甜美外型搭配活潑個性，讓她演起古裝愛情劇格外討喜。在《卿卿日常》中，她與白敬亭組成「山崢海薇CP」，兩人從婚後相處逐漸培養感情，充滿生活感的互動，讓觀眾看得嘴角失守。
之後田曦薇在《田耕紀》搭檔曾舜晞，呈現另一種歡喜冤家的戀愛氛圍。2026年《逐玉》則與張凌赫合作，飾演性格直率的樊長玉，搭配外表落魄、實際上身分不凡的謝征，先婚後愛的設定讓兩人充滿火花。田曦薇雖然外型甜美，卻能演出有主見、敢愛敢恨的女性角色，也讓她的愛情戲多了幾分個性。
陸劇最強CP感女星TOP3：孫千｜成年人的曖昧太會演，與井柏然的職場戀讓人上癮
孫千近年逐漸成為都市愛情劇中備受關注的女演員。她在《風吹半夏》、《我在他鄉挺好的》等作品累積表演經驗，清新自然的氣質，讓她特別適合演出貼近生活的女性角色。
2026年《早春晴朗》中，孫千與井柏然合作，飾演職場新人尚之桃，與毒舌上司欒念展開一段充滿試探的愛情。兩人的感情沒有一開始就轟轟烈烈，反而透過工作中的磨合、生活裡的細節與欲言又止的眼神，逐漸累積曖昧張力。尤其是分開後再次相遇的情節，讓觀眾感受到成年人的愛情往往伴隨現實與遺憾。
孫千的魅力在於自然的表演方式，與不同類型的男演員合作時，都能呈現貼近人物性格的互動。比起刻意營造甜蜜，她更擅長讓戀愛感藏在細節裡。
陸劇最強CP感女星TOP2：張婧儀｜眼神戲太有故事感，和陳飛宇、宋威龍都讓人嗑到上頭
張婧儀擁有清冷又帶點倔強的氣質，尤其擅長演出內心情緒複雜的角色。她在《點燃我，溫暖你》中與陳飛宇合作，飾演勇敢追愛的朱韻，與天才少年李峋展開一段充滿青春、遺憾與重逢的愛情。
兩人的感情之所以令人印象深刻，在於張婧儀能夠透過細微表情呈現朱韻的堅定與心疼。即使沒有大量台詞，觀眾也能感受到角色對李峋的在乎。
此外，張婧儀在《一見傾心》中搭檔陳星旭，展現民國愛情劇的浪漫氛圍；與黃景瑜合作《他從火光中走來》，則帶出成熟又帶有現實感的情感互動。她與宋威龍合作的《野狗骨頭》也成為2026年受到關注的愛情劇組合。不同男主角、不同故事背景，都能讓她展現出獨特的情感魅力。
陸劇最強CP感女星TOP1：虞書欣｜王鶴棣、丁禹兮都被她收服，古裝現偶CP感堪稱天花板
這次冠軍由虞書欣拿下！她最讓人印象深刻的地方，就是能夠將活潑甜美的個性融入角色，同時透過自然的互動，讓男女主角之間的感情變得有說服力。
《蒼蘭訣》中，虞書欣搭檔王鶴棣，飾演天真善良的小蘭花，與冷酷霸氣的東方青蒼形成強烈反差。兩人從互相嫌棄到逐漸動心，戀愛過程既搞笑又虐心，也讓「棣欣引力CP」成為當時極具話題性的螢幕情侶。
而《永夜星河》中，虞書欣與丁禹兮合作，飾演意外進入小說世界的凌妙妙，與外冷內熱的慕聲展開一段充滿冒險與試探的愛情。她將角色的活潑與勇敢演得鮮明討喜，與丁禹兮之間的互動也充滿趣味，讓這對CP收穫不少觀眾喜愛。
此外，虞書欣在《兩個人的小森林》中搭檔張彬彬，演出活潑女孩追求高冷教授的甜寵故事；在《雙軌》中與宋威龍合作，則呈現不同於過往奇幻古裝劇的現代情感氛圍。
虞書欣能夠依照角色關係調整互動方式，從霸道魔尊、傲嬌少年到高冷教授，都能營造不同的戀愛感。即使搭檔的男演員風格差異很大，依然能讓觀眾投入角色之間的情感，因此成為這次榜單中的第一名。
看完這7位95後陸劇女星，會發現真正令人心動的CP感，往往來自角色之間自然的互動與情緒累積。有些人擅長甜蜜撒糖，有些人則能靠一個眼神演出千言萬語。你心目中最百搭的陸劇女神，又是哪一位？