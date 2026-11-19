BTS防彈少年團演唱會來了！無論是一路陪伴7位成員成長的資深ARMY，還是最近才入坑的新粉絲，演唱會前最重要的功課，就是把經典歌曲重新聽一遍！從紅遍全球的〈Dynamite〉、甜蜜洗腦的〈Boy With Luv〉，到讓無數粉絲聽到前奏就想哭的〈Spring Day〉，每首歌都藏著BTS不同階段的故事。這篇女子漾精選15首BTS演唱會前必聽歌曲，帶大家回顧歌曲背景、歌詞意義與經典舞台魅力，準備迎接7人合體的感動時刻！

BTS必聽歌曲1：〈Dynamite〉，紅遍全球的快樂神曲

2020年推出的〈Dynamite〉，是BTS首支全英文單曲，也是他們進一步打開全球主流音樂市場的重要代表作。歌曲融合復古Disco與流行舞曲元素，搭配繽紛MV、俏皮舞步，讓人聽完忍不住跟著搖擺。

這首歌誕生於全球疫情期間，BTS希望透過輕快的音樂，為生活受到影響的人們帶來一點快樂。〈Dynamite〉發行後登上美國Billboard Hot 100冠軍，也成為BTS首支拿下該榜冠軍的歌曲。對許多新粉絲而言，這首歌就是認識BTS的第一站！

BTS必聽歌曲2：〈Butter〉，一聽就上癮的夏日洗腦神曲

2021年推出的〈Butter〉延續BTS英文歌曲的熱潮，以輕快的低音節奏、復古流行風格及俐落編舞，展現7位成員自信又帶點調皮的魅力。

歌曲以奶油般滑順的形象形容令人無法抗拒的吸引力，歌詞充滿俏皮的調情意味。最經典的畫面，就是MV中成員們排出「ARMY」字樣，向一路支持他們的粉絲表達心意。這首歌也曾連續10週登上Billboard Hot 100冠軍，是BTS最具代表性的全球熱門歌曲之一。

BTS必聽歌曲3：〈Boy With Luv〉，甜到心坎裡的戀愛代表作

2019年推出的〈Boy With Luv〉找來美國歌手Halsey合作，明亮的粉紅色視覺、輕快旋律與可愛舞步，讓這首歌成為BTS最受歡迎的甜蜜代表作之一。

有趣的是，這首歌的韓文名稱為〈작은 것들을 위한 시〉，意思是「為微小事物而寫的詩」。歌曲描寫愛情裡那些看似平凡的小細節，像是想知道對方今天過得如何、因為對方而感到幸福。這份溫柔的情感，也讓歌曲經常被粉絲解讀為BTS與ARMY之間的雙向告白。

BTS必聽歌曲4：〈Spring Day〉，讓ARMY一聽就鼻酸的催淚神曲

如果要選出BTS最讓粉絲心碎的歌曲，2017年推出的〈Spring Day〉絕對榜上有名！歌曲以思念、離別與等待為主題，描寫即使身處漫長寒冬，依然相信春天終究會到來的心情。

MV中出現雪地、火車、孤獨的房間與堆積的衣物，留下許多值得反覆品味的畫面。部分觀眾將作品與韓國世越號船難連結，但歌曲並未被官方明確定義為專門紀念該事件。對ARMY而言，〈Spring Day〉就像一封寫給思念之人的信。尤其經歷BTS團體活動調整與成員服役的等待後，再聽到這首歌，格外能感受到久別重逢的珍貴。

BTS必聽歌曲5：〈MIC Drop〉，霸氣回擊酸民的舞台神曲

2017年推出的〈MIC Drop〉，展現BTS截然不同的強勢魅力。歌曲以嘻哈節奏為核心，搭配充滿態度的饒舌與高難度編舞，彷彿直接向質疑他們的人宣告，所有成績就是最有力的回答。

歌曲靈感與美國前總統歐巴馬公開演說後的「丟麥克風」動作有關，象徵說完該說的話，無須再多做解釋。後來推出的Steve Aoki混音版本，更讓歌曲在國際間獲得高度關注。如果喜歡BTS氣場強大的舞台，〈MIC Drop〉絕對值得反覆欣賞，尤其結尾的經典動作，每次看都讓人熱血沸騰！

BTS必聽歌曲6：〈SWIM〉，7人合體回歸！唱出逆流也要前進的勇氣

BTS於2026年推出的〈SWIM〉，是全新專輯《ARIRANG》的主打歌曲，也是7位成員完成兵役後，正式展開團體新篇章的重要作品。歌曲以「游泳」作為人生隱喻，描寫面對未知、壓力與困難時，即使身處洶湧浪潮，仍選擇繼續向前的心情。

〈SWIM〉傳達的不只是勇敢面對挑戰，也呼應BTS一路走來的成長歷程。經歷團體活動暫緩、成員各自發展與漫長等待後，7人終於再次聚首，讓這首歌多了一層重逢的意義。隨著高雄演唱會即將登場，ARMY不妨先把〈SWIM〉加入複習歌單，一起迎接BTS全新篇章！

BTS必聽歌曲7：〈FAKE LOVE〉，揭開愛情裡最痛的偽裝

2018年推出的〈FAKE LOVE〉，是BTS《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》專輯主打歌。歌曲以暗黑氛圍、強烈節奏及充滿情緒張力的演唱，描寫一段逐漸失去自我的愛情。

故事圍繞為了獲得對方喜愛，努力把自己變成另一個人，甚至隱藏原本的脆弱與不安。當一段關係必須靠偽裝才能維持，愛情也逐漸失去真實的模樣。〈FAKE LOVE〉最令人印象深刻的，還有成員們充滿戲劇張力的編舞。歌曲中的掙扎、痛苦與失落，透過舞台表演更加鮮明，也讓這首歌成為BTS經典的暗黑系代表作。

BTS必聽歌曲8：〈I NEED U〉，讓BTS人氣爆發的青春催淚神曲

2015年推出的〈I NEED U〉，是BTS音樂生涯的重要轉捩點，也是「花樣年華」系列的代表歌曲之一。這首歌融合電子流行與嘻哈元素，以充滿情緒張力的旋律，唱出愛情裡的痛苦、依戀與不捨，更憑藉這首歌拿下出道以來首座韓國音樂節目冠軍，成為許多ARMY心中難以取代的經典。

〈I NEED U〉最令人難忘的，就是MV中7位成員各自面對孤獨、家庭問題與青春傷痛的故事，揭開「花樣年華」世界觀的序幕。歌曲描寫明知道一段感情帶來傷害，卻仍無法輕易放手的矛盾心情。如今BTS再次合體開唱，重新聽見這首陪伴他們走過青澀歲月的歌曲，也讓老粉忍不住回想起當年一路支持7位少年的感動！

BTS必聽歌曲9：〈DNA〉，命中注定的戀愛心動神曲

2017年推出的〈DNA〉，以清脆口哨聲揭開序幕，搭配明亮的電子流行節奏，呈現充滿青春感的戀愛氛圍。歌曲將愛情比喻為早已寫進DNA的命運，認為兩個人的相遇彷彿受到宇宙安排，即使跨越時間與空間，依然會被彼此吸引。

〈DNA〉也是BTS《LOVE YOURSELF 承 'Her'》的重要主打歌，象徵他們正式展開「LOVE YOURSELF」系列故事。MV中鮮豔的色彩、宇宙意象及整齊編舞，至今仍是許多ARMY心中的經典畫面。

BTS必聽歌曲10：〈Fire〉，前奏一下就想跟著跳

2016年推出的〈Fire〉，是BTS早期最具爆發力的歌曲之一。歌曲結合強烈電子節奏與嘻哈元素，充滿不受拘束的青春態度，鼓勵聽眾暫時放下外界眼光，勇敢享受當下。

MV中成員們以率性造型登場，搭配大規模群舞與火焰視覺，呈現極具衝擊力的舞台效果。尤其副歌的「불타오르네」，更是許多粉絲一聽就能立刻跟唱的經典段落。想感受BTS早期那股不顧一切向前衝的熱血，〈Fire〉絕對是必聽歌曲。

BTS必聽歌曲11：〈Run〉，青春裡最瘋狂也最心痛的回憶

2015年推出的〈Run〉，是BTS「花樣年華」系列的重要作品之一。歌曲以奔跑象徵青春的衝動與執著，即使明知道前方可能受傷，仍然想為了愛情與夢想繼續向前MV延續「花樣年華」故事宇宙，透過少年們一起嬉鬧、爭執、逃跑與失落的片段，呈現友情與成長交織的複雜情緒。

對許多早期ARMY而言，〈Run〉承載了陪伴BTS一步步成長的回憶。歌曲聽起來充滿力量，卻又帶著淡淡悲傷，也讓它成為最具青春共鳴的代表作之一。

BTS必聽歌曲12：〈Black Swan〉，揭開偶像最深層的恐懼

2020年推出的〈Black Swan〉，是BTS相當具有藝術性的作品。歌曲探討創作者最害怕的事情：有一天，自己可能再也無法從熱愛的音樂中感受到悸動。作品受到舞蹈家瑪莎．葛蘭姆相關名言的啟發，將失去藝術熱情的恐懼，比喻成創作者內心的第一次死亡。這種對夢想與自我價值的深層思考，也讓歌曲充滿不同於一般流行舞曲的情緒。

〈Black Swan〉的表演同樣值得欣賞，成員透過現代舞元素與富有張力的肢體動作，將內心掙扎具象化。即使不熟悉韓文歌詞，也能感受到歌曲傳達的孤獨與不安。

BTS必聽歌曲13：〈ON〉，展現7人團魂的熱血戰歌

2020年推出的〈ON〉，是BTS《MAP OF THE SOUL : 7》專輯主打歌，歌曲以強烈鼓點、銅管聲響與大規模編舞，展現面對困難依然選擇前進的決心。歌詞描寫成長過程中的痛苦、壓力與不安，但即使遭遇挫折，仍願意接受傷痕，繼續朝自己的道路邁進。

〈ON〉最震撼的特色，就是融合行進樂隊風格的表演編排，搭配成員充滿爆發力的舞蹈，呈現大型舞台的磅礴氣勢。對想感受BTS團體凝聚力的粉絲而言，這首歌絕對值得收藏。

BTS必聽歌曲14：〈Life Goes On〉，低潮時最需要的溫柔安慰

2020年推出的〈Life Goes On〉，收錄於BTS《BE》專輯，是一首誕生於疫情時代的療癒作品。歌曲以溫柔旋律描寫生活突然被迫停下腳步的無奈，也提醒大家即使世界發生改變，時間依然會慢慢向前。MV由Jung Kook執導，呈現成員們待在家中、一起相處的日常畫面，少了華麗舞台，多了貼近生活的真實感。

〈Life Goes On〉推出後登上Billboard Hot 100冠軍，成為首支以韓文歌詞為主、空降該榜冠軍的歌曲。當生活陷入低潮，重新聽這首歌，或許就能找回一點繼續前進的勇氣。

BTS必聽歌曲15：〈Yet To Come〉，寫給ARMY的未完待續

2022年推出的〈Yet To Come (The Most Beautiful Moment)〉，收錄於BTS精選專輯《Proof》，是一首回顧過去、同時期待未來的作品。歌曲MV藏有許多向BTS歷年作品致敬的畫面，包括與〈Spring Day〉、〈Run〉等經典MV相呼應的場景，讓一路陪伴他們成長的ARMY看得格外感動。

歌曲傳達的核心訊息，是即使已經經歷許多值得驕傲的時刻，最美好的篇章仍然在未來。如今7位成員重新站上同一個舞台，再回頭聽〈Yet To Come〉，也讓這份對未來的期待更有意義。