2026陸劇真的追不完！近期不只有田曦薇《嫁金釵》上演真假千金復仇大戰，井柏然《早春晴朗》禁忌職場戀也讓人看得臉紅心跳，還有林一《折月亮》、孟子義《尚公主》等人氣新劇接連登場。無論喜歡先婚後愛、破鏡重圓，還是反轉不斷的古裝權謀，今年都有值得收藏的追劇清單。女子漾整理9部2026年話題陸劇，劇情亮點、主演陣容一次看！

2026陸劇推薦1.《嫁金釵》：田曦薇一人分飾兩角，真假千金復仇太過癮

主演：田曦薇、閆桉

類型：古裝愛情、宅鬥、復仇

今年喜歡古裝爽劇的觀眾，絕對不能錯過《嫁金釵》！田曦薇挑戰一人分飾兩角，演出命運被調換的真假千金。原本流落民間的阿醜，因為長相酷似侯府千金，被迫代替對方嫁給昏迷中的國公府世子陸濯，沒想到丈夫意外甦醒，讓這場充滿算計的婚姻出現意想不到的轉折。

《嫁金釵》。圖片來源：微博

《嫁金釵》最吸引人的地方，就是女主角不願任人擺布的個性。面對假千金的陷害、夫家的懷疑與接連出現的身世祕密，她選擇靠自己的智慧一步步反擊。田曦薇也一改過往甜美形象，將心機惡女的狠辣與女主角的堅韌做出鮮明區別。加上先婚後愛的感情線，讓整部劇同時充滿復仇爽感與戀愛張力。

《嫁金釵》圖片來源：微博

2026陸劇推薦2.《折月亮》：林一、盧昱曉雙向救贖，破鏡重圓讓人心疼

《折月亮》圖片來源：官方

主演：林一、盧昱曉

類型：現代愛情、青春成長、破鏡重圓

《偷偷藏不住》、《難哄》的粉絲有新劇可以追了！改編自竹已同名小說的《折月亮》，延續「南蕪三部曲」世界觀，由林一飾演傅識則、盧昱曉飾演雲厘，講述一段從暗戀、相愛到分開後重新靠近的愛情故事。

《折月亮》圖片來源：官方

雲厘個性內向，面對喜歡的人總是容易緊張，卻願意為了傅識則鼓起勇氣。兩人原本逐漸走向幸福，卻因為成長經歷與情感認知上的差異，最終選擇分開。多年後再次相遇，曾經錯過的兩人能否重新找回彼此？《折月亮》將青春暗戀與成年後的情感修復結合，尤其是傅識則藏在冷淡外表下的傷痛，讓這段戀情多了幾分心疼。

《折月亮》劇照。圖片來源：微博

《折月亮》劇照。圖片來源：微博

2026陸劇推薦3.《早春晴朗》：井柏然禁慾系上司太迷人，六年地下戀甜虐交織

主演：井柏然、孫千

類型：都市愛情、職場戀情、追妻火葬場

如果喜歡成年人的曖昧拉扯，《早春晴朗》絕對值得加入片單！井柏然飾演才華洋溢卻個性毒舌的上司欒念，孫千則飾演初入職場的尚之桃。兩人起初因工作理念不同經常發生衝突，卻在一次次合作中逐漸產生感情，甚至展開長達六年的地下戀情。

這部劇最讓人上癮的地方，就是男女主角之間充滿試探的情感關係。欒念習慣掌控工作節奏，面對愛情卻未必能坦然表達心意；尚之桃則在感情與事業之間逐漸找到自己的方向。當兩人因現實壓力分開，曾經高傲的欒念終於開始重新審視這段關係，追妻劇情也讓故事更有看頭。

2026陸劇推薦4.《尚公主》：孟子義、李昀銳再組CP，瘋批公主愛上寒門才子

主演：孟子義、李昀銳

類型：古裝愛情、宮廷權謀、雙強戀愛

孟子義與李昀銳再度合作，光是演員組合就讓不少古裝劇迷期待！《尚公主》改編自伊人睽睽同名小說，孟子義飾演出身尊貴、個性驕傲的暮晚搖，李昀銳則飾演才智出眾的寒門青年言尚。兩人在命運安排下相遇，逐漸捲入複雜的朝堂鬥爭。

《尚公主》的魅力在於男女主角都有自己的野心與堅持。暮晚搖不願被皇室身分限制人生，言尚則希望憑藉能力改變命運。兩人一邊互相試探，一邊在政治危機中建立信任，感情也隨著權力鬥爭逐漸升溫。喜歡聰明女主角與溫柔謀士組合的觀眾，這部值得追！

Disney+孟子義、李昀銳三搭浪漫大作《尚公主》定檔10月23日上線。圖片來源：Disney+提供

2026陸劇推薦5.《今天是太陽雨》：楊超越、董思成校園戀，從競爭對手變彼此依靠

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

主演：楊超越、董思成

類型：青春校園、現代愛情、雙向救贖

喜歡清新校園戀愛的觀眾，可以把《今天是太陽雨》加入追劇清單！由楊超越、董思成主演，故事圍繞兩名背負不同成長壓力的年輕人展開。兩人起初因學業與獎學金競爭產生交集，卻在相處過程中逐漸發現，彼此其實都有不願輕易向外人透露的心事。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

《今天是太陽雨》最動人的地方，是男女主角在陪伴中慢慢理解彼此。兩人都有自己的不安與脆弱，卻願意在對方遭遇挫折時伸出援手。劇情結合青春成長、家庭關係與雙向救贖，透過細膩的日常互動，呈現年少時期最純粹的心動。

《今天是太陽雨》。圖片來源：微博

2026陸劇推薦6.《逐玉》：張凌赫、田曦薇假婚成真，侯爺入贅殺豬女家

《逐玉》劇照。圖片來源：官方微博

主演：張凌赫、田曦薇

類型：古裝愛情、先婚後愛、權謀

「我殺豬養你！」張凌赫與田曦薇主演的《逐玉》，憑藉反差十足的人物設定成為2026年古裝劇熱門話題。田曦薇飾演性格直率、靠殺豬維生的樊長玉，張凌赫則飾演隱藏真實身分的謝征。兩人因各自的處境展開假婚姻，沒想到朝夕相處後逐漸產生真感情。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》將先婚後愛、身分反轉與戰場權謀結合，男女主角的關係也隨著劇情發展不斷改變。樊長玉雖然出身平凡，卻有著不服輸的性格；謝征表面上看似落魄，實際上卻背負沉重的過往。兩人從互相利用到真心守護，既有甜蜜日常，也有令人揪心的生死考驗。

2026陸劇推薦7.《小城良方》：肖戰告別古裝男神，返鄉當醫師笑中帶淚

肖戰《小城良方》。圖片來源：《小城良方》官方微博

主演：肖戰、王彥霖、姜妍

類型：都市醫療、生活喜劇、療癒

看膩了甜寵愛情劇，不妨換個口味追《小城良方》！肖戰飾演原本前途看好的神經外科醫師劉錚亮，卻因人生遭遇重大挫折，被迫回到家鄉重新開始。原本習慣高壓醫療環境的他，來到充滿人情味的小城後，遇見一群個性鮮明的夥伴，也重新思考自己成為醫師的初衷。

《小城良方》。圖片來源：愛奇藝國際站

《小城良方》。圖片來源：愛奇藝國際站

《小城良方》結合醫療題材與生活喜劇，透過不同病患與小城居民的故事，描繪人生遭遇低谷時的重新出發。肖戰這次也展現不同於《藏海傳》的演出風格，既有幽默逗趣的日常互動，也有面對病患與人生挫折時的情感戲。喜歡溫暖群像劇的觀眾，可以把這部列入片單。

《小城良方》。圖片來源：愛奇藝國際站

《小城良方》。圖片來源：愛奇藝國際站

2026陸劇推薦8.《玉簟秋》：丞磊化身霸道少帥，民國虐戀上演追妻火葬場

主演：丞磊、徐若晗

類型：民國愛情、懸疑、虐戀

喜歡強烈情感拉扯的劇迷，《玉簟秋》絕對很有話題！丞磊飾演性格強勢的少帥虞昶軒，徐若晗則飾演外表清冷、內心堅韌的女學生葉平君。兩人因一場刺殺事件產生交集，原本只是各懷目的的合作關係，卻在不斷試探中逐漸動心。

虞昶軒習慣掌控局勢，甚至試圖將葉平君留在自己身邊，卻沒想到感情逐漸失去控制。當誤會與傷害不斷累積，葉平君決定離開，兩人的命運也因此走向不同方向。《玉簟秋》融合民國軍閥、懸疑與虐戀元素，丞磊的軍裝造型更成為視覺亮點。不過，劇中的控制與強制關係也值得觀眾以批判角度看待。

2026陸劇推薦9.《無可替代》：趙今麥、魏大勛職場交鋒，愛情與野心正面碰撞

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

主演：趙今麥、魏大勛

類型：都市職場、情感、女性成長

2026年都市職場劇同樣精彩！《無可替代》由趙今麥、魏大勛主演，透過競爭激烈的職場環境，描繪年輕人在工作、人際關係與情感選擇之間的掙扎。劇情結合職場角力與人物成長，讓角色必須在現實壓力下重新思考自己的目標。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

比起只看男女主角談戀愛，《無可替代》更值得關注的是人物如何面對事業野心與自我價值。當感情與利益產生衝突，究竟該選擇相信對方，還是優先守住自己的原則？劇中不同角色都有各自的盤算，也讓故事多了幾分現實感。喜歡職場競爭、人物關係與成長題材的觀眾，可以關注這部作品。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

2026年陸劇題材相當多元，喜歡復仇爽劇可以追《嫁金釵》，想看成年人的愛情拉扯有《早春晴朗》，偏愛青春療癒則不能錯過《折月亮》與《今天是太陽雨》。如果最近正好陷入劇荒，不妨從這9部話題作品中挑一部，準備開啟下一輪追劇馬拉松！