誰說現偶陸劇只能看甜寵劇情？有時候光是男主角一個眼神，就足以讓觀眾心動好幾天！近年陸劇男神各有魅力，白敬亭在《難哄》演活嘴硬心軟的桑延、楊洋憑《微微一笑很傾城》成為經典校園男神，宋威龍、張凌赫、丁禹兮也都有讓人難忘的代表角色。這次女子漾從角色魅力、戀愛氛圍與男友感出發，精選10位現偶陸劇男神，究竟誰能拿下第一名？

現偶陸劇男神TOP10：王星越《初次愛你》

王星越《初次愛你》。圖片來源：微博

憑藉《墨雨雲間》收穫關注的王星越，其實早在現代校園劇《初次愛你》中，就展現過令人心動的初戀男友魅力！他飾演的任初是醫學系高材生，外表清秀、成績優秀，個性看似高冷，卻在遇見盧晚晚後逐漸展現溫柔的一面。

王星越《初次愛你》。圖片來源：微博

任初最吸引人的地方，就是學霸遇上愛情時的反差感。平時做任何事情都相當有條理，面對喜歡的女生卻開始出現不知所措的模樣，明明想保持冷靜，眼神卻早已洩漏心意。王星越將角色的青澀與認真詮釋得自然，讓人想起學生時期偷偷喜歡一個人的悸動。

王星越《初次愛你》。圖片來源：微博

現偶陸劇男神TOP9：許凱《你比星光美麗》

喜歡成熟霸總型男友的劇迷，應該很難忽略許凱！他在《你比星光美麗》中飾演投資人韓廷，與譚松韻飾演的紀星展開一段結合創業、職場與愛情的都市戀曲。

圖片來源：你比星光美麗 劇照

韓廷擁有出色的商業頭腦，面對工作果斷冷靜，卻在感情中展現細膩的一面。他欣賞紀星的能力與野心，也願意在對方創業遭遇困難時提供協助。許凱的西裝造型、沉穩談吐，加上偶爾流露的佔有慾，讓韓廷成為相當有記憶點的霸總角色。尤其是他望向女主角時的專注眼神，讓許多浪漫橋段更有說服力。

現偶陸劇男神TOP8：陳星旭《你也有今天》

陳星旭《你也有今天》。圖片來源：微博

誰能拒絕一個工作時嚴肅，談戀愛卻會偷偷吃醋的律師男友？陳星旭在《你也有今天》中飾演菁英律師錢恆，與章若楠飾演的菜鳥律師成瑤，展開一段歡喜冤家式的職場戀愛。

《你也有今天》劇照。圖片來源：LINE TV

錢恆在工作上要求極高，講話直接又毒舌，剛開始與成瑤相處時，經常讓對方氣得牙癢癢。然而，隨著兩人關係逐漸升溫，他也開始露出幼稚又可愛的一面。陳星旭把角色的精英氣場與戀愛反差演得相當有趣，尤其是平常看似掌控全局的男人，偏偏在喜歡的人面前失去冷靜，這種反差格外有魅力。

陳星旭《你也有今天》。圖片來源：微博

現偶陸劇男神TOP7：丁禹兮《月光變奏曲》

丁禹兮《月光變奏曲》。圖片來源：微博

丁禹兮除了古裝扮相令人印象深刻，在現代甜寵劇中同樣很有魅力！他與虞書欣主演的《月光變奏曲》，以出版業為背景，講述人氣作家晝川與新人編輯初禮之間的戀愛故事。

丁禹兮《月光變奏曲》。圖片來源：微博

晝川在外人面前是才華洋溢的知名作家，私底下卻傲嬌又愛鬥嘴，明明對初禮越來越在意，嘴上卻始終不肯坦白。丁禹兮擅長利用表情呈現人物情緒，尤其是嘴硬時的小動作，以及看見喜歡的人時藏不住的笑意，都讓角色充滿生活感。比起完美無缺的男神，這種偶爾幼稚、願意陪另一半一起成長的男友，反而更容易讓人心動。

丁禹兮《月光變奏曲》。圖片來源：微博

現偶陸劇男神TOP6：楊洋《微微一笑很傾城》

楊洋《微微一笑很傾城》。圖片來源：微博

提到陸劇校園男神，楊洋飾演的肖奈絕對是經典代表！《微微一笑很傾城》改編自顧漫同名小說，楊洋飾演的肖奈是電腦系風雲人物，無論課業、遊戲或創業都表現出色，與貝微微因線上遊戲結緣，進而展開浪漫戀情。

楊洋《微微一笑很傾城》。圖片來源：微博

肖奈最令人難忘的地方，就是他始終保持從容自信的氣質。即使面對其他人的質疑，也不輕易動搖對貝微微的信任。楊洋俊秀的五官與乾淨清爽的造型，讓這個近乎小說幻想的角色更加鮮明。即使多年過去，肖奈依然是校園戀愛劇中極具代表性的男神之一。

《微微一笑很傾城》海報。圖/官方微博

現偶陸劇男神TOP5：張凌赫《愛你》

張凌赫《愛你》。圖片來源：微博

張凌赫在《愛你》中飾演中醫師何蘇葉，搭檔徐若晗演出一段充滿療癒感的都市愛情故事。劇中的何蘇葉氣質斯文、說話溫柔，對患者十分細心，與因工作壓力而失眠的沈惜凡相識後，逐漸發展出浪漫情愫。

《愛你》。圖片來源：微博

何蘇葉的魅力在於懂得照顧別人的情緒，也願意尊重另一半的生活節奏。他不會急著要求對方接受自己的感情，反而透過日常相處建立信任。張凌赫穿上白袍、戴著眼鏡的模樣，更讓角色多了幾分知性氣質。尤其是他輕聲關心沈惜凡的橋段，讓人感受到被認真放在心上的幸福。

《愛你》。圖片來源：微博

張凌赫《愛你》。圖片來源：微博

張凌赫《愛你》。圖片來源：微博

現偶陸劇男神TOP4：白敬亭《難哄》

圖片來源：《難哄》官方微博

白敬亭在《難哄》中飾演桑延，與章若楠飾演的溫以凡演繹一段跨越多年的暗戀故事。桑延高中時就喜歡溫以凡，卻因為誤會與現實因素錯過彼此，直到多年後重逢，兩人才有機會重新靠近。

難哄 劇照。圖片來源：Netflix

桑延表面上總是一副無所謂的模樣，說話帶刺、愛開玩笑，實際上卻非常在意溫以凡的感受。當他發現對方曾經歷難以言說的傷痛，也願意耐心陪伴，讓她慢慢找回安全感。白敬亭透過克制的情緒與細膩眼神，演出桑延深藏多年的牽掛。尤其是那種明明很想靠近，卻又害怕讓對方有壓力的矛盾心情，讓角色更有層次。

圖片來源：《難哄》官方

現偶陸劇男神TOP3：宋威龍《驕陽似我》

《驕陽似我》宋威龍。 圖片來源：微博官方

宋威龍在《驕陽似我》中飾演林嶼森，與趙今麥飾演的聶曦光展開一段充滿成長與陪伴的愛情故事。林嶼森原本是前途看好的神經外科醫師，卻因意外受傷而改變人生方向，轉往光伏產業發展，也因此與聶曦光產生更多交集。

圖／《驕陽似我》官方微博

林嶼森最令人欣賞的地方，是他即使經歷人生低谷，依然保有成熟與溫柔。他會鼓勵聶曦光勇敢追求自己的目標，也懂得在對方猶豫時給予支持。宋威龍原本就擁有出色的外型條件，這次更透過角色展現沉穩的一面，尤其是看著女主角時流露出的欣賞與寵溺，讓人感受到成熟愛情的魅力。

圖片來源：《驕陽似我》官方微博

現偶陸劇男神TOP2：陳哲遠《偷偷藏不住》

圖片來源：《偷偷藏不住》官方微博

如果說暗戀成真是少女心中最浪漫的幻想，那麼陳哲遠在《偷偷藏不住》飾演的段嘉許，絕對是令人難忘的代表人物！劇中他與趙露思飾演的桑稚，從年少時期的單戀逐漸發展成雙向奔赴的愛情。

圖片來源：《偷偷藏不住》官方微博

段嘉許看似陽光開朗，總是帶著溫柔笑容，實際上卻承受不少家庭壓力。他習慣把難過藏在心裡，直到遇見願意理解自己的桑稚，才慢慢學會接受別人的關心。陳哲遠的笑容與眼神是這個角色的重要魅力，尤其是兩人確定心意後，段嘉許偶爾撒嬌、偶爾故意逗弄桑稚的互動，讓甜蜜氛圍更加自然。

圖片來源：《偷偷藏不住》官方微博

現偶陸劇男神TOP1：吳磊《在暴雪時分》

這次第一名，由吳磊在《在暴雪時分》飾演的林亦揚拿下！他與趙今麥飾演的殷果，在異國雪夜中相遇，逐漸展開一段結合撞球夢想與浪漫愛情的故事。

《在暴雪時分》劇照。圖片來源：官方微博

林亦揚曾是極具天賦的撞球選手，卻因年少時的衝動離開職業賽場。多年後，他在異國遇見殷果，重新找回對愛情與夢想的熱情。這個角色最迷人的地方，是他面對喜歡的人時既直接又真誠，會主動靠近，也願意為兩人的未來做出努力。

吳磊在劇中的造型相當簡約，毛衣、長大衣與自然的髮型，搭配雪景氛圍，讓整個人散發成熟又乾淨的氣質。尤其是他望向殷果時專注的眼神，以及確認心意後毫不掩飾的喜歡，都讓人感受到戀愛初期的悸動。

更令人心動的是，林亦揚有自己的夢想，也尊重殷果的專業與選擇。兩人能夠在感情中互相鼓勵、一起成長，讓這段戀情多了一份真實感。兼具少年感、成熟魅力與真誠態度，也讓林亦揚成為這次榜單中的理想男友代表。