2026-11-20 07:30 廖嘉紅
母親賣房拿走5,000萬，帳戶歸零仍被補稅450萬？長輩過世前提領現金，最怕交代不清！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：賣房款與提領紀錄異常，可能被國稅局追查。
- 重點二：重病期間密集領現，易被認定非本人管理。
- 重點三：拿不出單據與去向證明，金額恐併入遺產課稅。
母親賣房 5,000 萬全領光，帳戶明明歸零，為何還是被補稅 450 萬？
很多人以為，只要在長輩過世前，把帳戶裡的錢一筆一筆領出來，變成現金放在家裡，國稅局就查不到，未來也不用繳遺產稅。
如果你也有這個念頭，最近這個案例，可能會讓你冷汗直流。
一位母親在生前賣掉房子，拿到了高達 5,000 萬元的售屋款。
就在這筆錢入帳後的短時間內，帳戶出現了密集提領的紀錄，鉅額資金就這樣陸續「消失」了。
母親過世後，家屬申報遺產稅時心想：「帳戶早就空了，沒錢當然不用報。」
沒想到，國稅局根本不看你帳戶裡「還剩多少錢」，他們盯上的是：「這筆錢最後去了哪裡？」
查核人員一調閱資料，發現母親在賣房和密集提領期間，人正處於重病、身體狀況急劇惡化的狀態。
國稅局進一步比對醫院病歷與銀行金流後，直接找上家屬要求交代資金去向。
家屬雖然口頭表示「錢都拿去生活開銷、幫媽媽處理事情花掉了」，卻拿不出任何收據、匯款紀錄或明確的受款對象。
最後，國稅局認定其中交代不清的四千多萬元仍應視為遺產，連補帶罰，家屬硬生生吞下一張 450 萬元的補稅單。
📌 別以為現金領出來就沒事！國稅局追查金流的 3 個SOP
1️⃣ 帳戶出現「不尋常的搬錢動作」
尤其是被繼承人過世前幾年，出現賣房、解約高額保單、出清股票，接著發生大額或密集提領現金、頻繁轉帳給特定家人，系統就會直接列為重點查核對象。
2️⃣ 提領時間點與「病歷」高度重疊
這是最多家庭栽跟頭的地方！國稅局會直接調閱就醫與住院紀錄。
有些人甚至沒有意識到，去銀行櫃檯或 ATM 領現金都有監視器紀錄—試想，一個重病住院、失智甚至意識不清的長輩，怎麼可能自己跑到銀行密集領出幾千萬？
一旦當事人「已無自行管理財產的能力」，監視器拍下的提領身影與病歷一比對，這筆錢就會被直接認定是家屬私下轉移。
3️⃣ 拿不出證據，所有「口頭解釋」都無效
稅法講求的是證據。拿不出借貸契約、轉帳水單、醫療或生活支出憑證，國稅局就會直認定：「這筆錢還在被繼承人名下」，全數算進遺產課稅。
⚠️ 這不是有錢人的專利，300 萬一樣會被查！
千萬別覺得「我家沒有 5,000 萬，跟我無關」。其實國稅局的查核邏輯是一模一樣的。
更殘酷的是，很多子女在長輩病榻前忙進忙出、代領現金付看護費，最後不僅要面對國稅局的連補帶罰，還因為拿不出明細，遭到其他兄弟姊妹質疑「私吞財產」，錢沒省到，親情先裂開。
💡 不想讓孝心變成補稅單，現在就做這 2 件事：
▪️ 建立「專用記帳本」與單據袋：只要是替長輩代管財務，每一筆大額提領與支出，務必在存摺備註用途。
▪️ 傳承要趁早，別在病榻前才急著領現金：趁長輩健康先規劃。
記住，錢領出來，不等於從國稅局的系統裡消失，說明不清，只會面臨補稅及罰款。
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精華 FAQ
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因為國稅局不只看帳戶餘額，而是追查資金最後流向。若生前曾有大額提領、轉帳或賣房款消失，卻無法證明已實際花用，仍可能被視為遺產。
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像是賣房、解約保單、出清股票後，緊接著出現密集領現或頻繁轉帳，尤其與重病、住院或失智病歷重疊時，國稅局通常會加強查核。
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最重要的是保留證據，包括提領用途、收據、匯款紀錄、醫療與生活支出明細，並建立專用記帳本。只靠口頭說明，通常無法通過稅務認定。
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