2026-11-19 07:30 廖嘉紅
媽媽立遺囑把3,000萬房子留給孝順女兒，兒子竟依法拿走750萬？特留分沒取消，遺囑也不能想怎麼分就怎麼分！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：特留分並未全面取消，子女、父母與配偶仍受保障。
- 重點二：遺囑只能表達心願，無法完全排除法定繼承人權利。
- 重點三：生前贈與、保險與信託可作為傳承布局的替代工具。
「早知道立遺囑的限制，我當初就不該只靠一張紙，害得孝順的女兒被合法拿走750萬」
很多父母以為，只要白紙黑字立好遺囑，就能把房子留給最孝順的孩子。
甚至最近有不少人被新聞誤導，以為「特留分已經取消了」？
小心！你被誤導了！
目前修法討論與取消的，僅限於「兄弟姊妹」的特留分；至於「子女（直系血親卑親屬）」、「父母」與「配偶」的特留分，法律上依然完全沒有取消！
就像這個案例：
媽媽生前立遺囑，決定把 3000 萬的房子留給多年來貼身照顧她的小女兒。沒想到媽媽一走，平常不聞不問的大兒子立刻跳出來告上法院爭產。
最讓人心寒的是—大兒子真的告得成，而且依法保底能拿走好750萬！
真正付出的女兒，反而被逼得差點要賣房籌錢。
遺囑只能交代心願，擋不住法律強制的「特留分」底線。
不想讓最愛你的孩子在未來受委屈，單靠遺囑絕對不夠，你必須在生前就懂得以「生前贈與、人壽保險、信託」提前佈局。
👉 往下滑看完整圖解，看懂大兒子究竟拿走了多少錢、又該如何合法破解！
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精華 FAQ
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沒有。文章指出目前僅在討論取消兄弟姊妹的特留分，子女、父母與配偶的特留分仍然存在，仍可依法主張，並不會因為立了遺囑就完全失效。
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因為遺囑不能違反特留分制度。即使媽媽想把 3000 萬房子全給女兒，兒子仍是法定繼承人之一，可依法請求屬於自己的保底份額，因此可能拿到 750 萬。
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文章建議不要只靠遺囑，而要在生前提前布局，例如透過生前贈與、人壽保險或家族信託，先把資產安排好，才能降低日後被特留分或繼承爭議打亂的風險。
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