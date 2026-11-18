2026-11-18 23:22 廖嘉紅
每年贈與244萬房產，贈與稅0元，孩子賣房卻多繳330萬？分年送房前，先算清這3筆稅！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：分年贈與可避開贈與稅，但仍要繳土增稅與契稅。
- 重點二：受贈房產未來出售，房地合一稅可能因低成本而暴增。
- 重點三：親屬買賣或留待繼承，常比直接送房更省總稅負。
【每年送孩子244萬房產，贈與稅0元，孩子未來賣房卻多繳330萬？】
林媽媽在台中有間市價3,000萬元的透天厝，想趁身體硬朗過戶給兒子。
朋友教她：「每年送244萬持分，控制在免稅額內，分幾年送完就一毛贈與稅都不用繳！」
聽起來很划算，但自從民國105年房地合一稅上路後，這招過去的「節稅神技」，現在反而可能變成讓孩子背上鉅額稅單的陷阱。
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過戶前，務必先算清這三筆帳：
▍第一筆帳：過戶當下，免了贈與稅卻躲不掉「兩筆稅」
房產贈與不是看市價，而是依「公告土地現值＋房屋評定現值」計算。
就算控制得好、贈與稅確實為0元，但只要房產移轉，每次都要繳納「土地增值稅」與「契稅（6%）」。
最痛的是，土地贈與不能適用自用住宅10%的優惠稅率，只能按一般用地稅率（20%～40%）累進課徵。分年過戶，等於每年都要被剝一層皮。
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▍第二筆帳：未來賣房，孩子恐面臨天價「房地合一稅」
這才是稅務專家最擔心的地雷！105年以後受贈的房產，未來出售一律適用「房地合一稅新制」。
稅法規定，受贈房產的取得成本，只能用當初「偏低的公告現值」計算，而不是市價。
舉例來說：市價3,000萬的房子，現值可能只有750萬。女兒未來若以3,000萬賣掉，國稅局會認定她「賺了2,250萬」！
就算持有超過10年適用最低15%稅率，也要繳超過330萬元的稅；若是分年取得，最後幾年拿到的持分因為持有未滿2年或5年，更可能被課徵35%～45%的重稅。
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▍第三筆帳：贈與、買賣、繼承，到底該選哪一條路？
❶ 分年贈與：沒有特留分考量，適合確定孩子「永遠不會賣房」的家庭，否則未來賣房稅負極高。
❷ 親屬買賣：可用10%自用土增稅，且能墊高孩子未來賣房的取得成本，適合孩子有財力、父母需養老金的家庭。
❸ 留待繼承：免土增稅、免契稅，且可併計父母持有期間，特別是舊制不動產繼承可保留舊制，對多數家庭來說最省稅。
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▍ R姐的小叮嚀
實務上，若孩子未來有換屋可能，「留待繼承」或「親屬買賣」通常比直接送房子划算：
✅ 擔心繼承後子女共有產生爭議：父母可趁早「預立合法遺囑」指定分配，並利用「保險」預留遺產外的現金，增加繳稅與家族分配的彈性。
✅ 擔心孩子沒現金買房：可改用「每年贈與244萬現金」幫孩子累積頭期款，未來再用真實金流向父母買房，既能保留退休金，又能墊高孩子未來的房地合一稅成本。
真正的資產傳承，不是眼前少繳一種稅，而是算清整條路的總成本。
👇 過戶前先算清這三條路，別讓省下的贈與稅變成未來的重稅！
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精華 FAQ
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因為房產移轉時仍要課土地增值稅與契稅，且土地無法用自用住宅10%優惠稅率。若分年完成移轉，這些稅負會一再發生，總成本未必比一次處理低。
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受贈房產的取得成本，稅法通常只認公告現值等較低金額，不是市價。若日後以市價賣出，課稅所得會被拉高，持有期間短還可能適用35%到45%的高稅率。
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若孩子未必長期持有，親屬買賣可墊高未來成本；若重視整體節稅與爭議降低，留待繼承常更省稅。也可用遺囑與保險搭配，增加分配彈性。
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