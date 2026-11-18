AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以《鬼滅之刃》的天狗、河童、人魚與狐狸為例，追溯其源頭多可連到《山海經》與古代志怪。

文章以《鬼滅之刃》的天狗、河童、人魚與狐狸為例，追溯其源頭多可連到《山海經》與古代志怪。 重點二： 作者強調日本妖怪在歷史中經過神話、佛教、民間信仰與動漫轉化，逐步形成今日鮮明形象。

作者強調日本妖怪在歷史中經過神話、佛教、民間信仰與動漫轉化，逐步形成今日鮮明形象。 重點三：文章也呼應台灣在地傳說，主張可像日本一樣，將虎姑婆等故事發展成文化創作宇宙。

《鬼滅之刃》裡那位紅臉長鼻子的天狗師父，你知道牠的祖先是什麼嗎？答案可能讓你意想不到：一隻會喵喵叫的貓！而且這個設定，竟然能在兩千多年前的中國古籍《山海經》裡找到線索。

​看到這個故事，我忍不住想起以前看《哆啦A夢》的童年時光。卡通裡那隻綠色河童，曾讓我對日本妖怪留下深刻印象；後來又聽鐘穎老師講過金銀天狗的故事，才發現妖怪的世界遠比想像中豐富。

​最近讀了令狐少俠的講古教室張胤賢老師的《國文課遇見日本妖怪》，更讓我驚訝的是，許多日本妖怪竟然能在中國古籍《山海經》、魏晉志怪小說與古代神話中找到文化線索。專欄作家、清華大學中文博士張胤賢在書中提出一個很有意思的觀點：「妖怪，是人類恐懼的實體化，也是文化記憶的活化石。」

​讀著這些故事，我開始思考：日本將妖怪文化發展得如此豐富，讓古老傳說一路走進動漫、電影與觀光；台灣也有虎姑婆、燈猴、魔神仔、水鬼等民間傳說，這些陪伴我們長大的故事，是否也有機會發展出屬於自己的文化角色？

​先來看看四個妖怪的前世今生。​

一、天狗原本不是狗，竟然是《山海經》裡會喵喵叫的神獸！

​在動漫迷的印象中，天狗總是高深莫測的武術高手。《鬼滅之刃》中，鱗瀧左近次終年戴著紅臉長鼻子的天狗面具，默默培育炭治郎；《神隱少女》裡，湯婆婆變身成黑色大鳥飛掠夜空的姿態，也讓人聯想到日本傳統天狗與鳥類妖怪的形象。

​然而，天狗最早的身世可能讓人忍不住笑出來：牠原本根本不是狗，而是一隻貓！​《山海經》記載的天狗，外形像貓，叫聲也像貓，具有趨吉避凶的神獸性質。今天我們想到天狗，腦海中浮現的往往是威風凜凜的長鼻妖怪，誰能想到，牠的遠古祖先竟然是一隻會喵喵叫的神獸？

​這隻原本能帶來吉祥的神獸，後來逐漸轉變。西漢司馬遷在《史記．天官書》中，將天狗與天空中的凶兆流星連結；到了唐代，佛教文獻又將天狗與食腐鳥類「鵄」（音同吃）聯繫起來，逐漸形成凶惡怪鳥的形象。

​這個形象傳入日本後，又與山岳信仰結合。到了平安時代，進入深山修行的「山伏」逐漸與天狗形象相連，日本人開始將天狗塑造成守護靈山的「山伏天狗」。到了室町時期，知名謠曲《鞍馬天狗》編造出大天狗在鞍馬寺親自傳授源義經絕世武功的故事。從此，紅臉、高鼻、身穿山伏裝束、武藝高強的天狗形象逐漸定型。

​一隻《山海經》裡的貓咪神獸，經過流星凶兆、佛教怪鳥與日本山岳信仰的轉化，最後成了傳授武藝的山林高手。這段身世，恐怕連《鬼滅之刃》的粉絲都未必知道。

​二、河童原本是威嚴水神，怎麼變成專偷屁股的搞笑妖怪？

​日本妖怪裡，最讓人哭笑不得的角色，河童絕對榜上有名。牠身材矮小，頭頂有一個裝水的皿盤，喜歡吃小黃瓜，擅長游泳，還有一個令人匪夷所思的癖好：專門偷取人類屁股裡的「尻子玉」，也就是傳說中藏在人體內的神祕寶珠。

​原本掌管大河、令人敬畏的水神，怎麼會變成頭頂水盤、跑到河邊找人摔角的妖怪？這個轉變相當有戲劇性，而河童的文化源頭，正是中國古代聲名赫赫的水神「河伯」。在中國古代神話與信仰中，河伯是掌管河流的水神，具有崇高的神格。

​河伯的形象傳入日本後，曾被日本皇室與渡來人名門「秦氏」借用，作為神格化自身血統與高貴地位的文化資源。隨著日本本土文化發展，民間想像逐漸改寫這位高高在上的水神。

河伯的形象被矮化、萌化，後來又與日本本土動物水獺的習性，以及農田裡稻草人的形象相互融合，逐漸形成今天熟悉的河童。​從威嚴水神變成愛吃小黃瓜、喜歡相撲惡作劇的屁股小偷，河童的身世也反映出日本民間如何透過幽默，重新詮釋令人敬畏的自然力量。

​三、日本人魚原本醜得嚇人，後來竟然變成珍珠美人魚！

​說到人魚，大家腦海中浮現的，可能是迪士尼童話裡擁有美麗歌聲的少女，也可能是《真珠美人魚》中夢幻華麗的偶像角色。​但日本早期的人魚傳說，完全不是這麼一回事。

​在《日本書紀》與古老民間故事中，日本的人魚往往外貌醜陋，帶有猴子的頭部與魚的尾巴，甚至與海嘯、災禍等不祥預兆連結。若追溯東亞古典文學，還能找到更早的文化線索：《山海經》中有關人身魚形的「魚婦」，以及晉代張華《博物志》中「鮫人泣珠」的故事，都為後來的人魚傳說提供了豐富的想像素材。

​其中最令人唏噓的，是日本鎌倉時期《古今著聞集》所記錄的「八百比丘尼」傳說。如果獲得長生不老的能力，代價卻是看著所有親友一個個離開，你還會想要這份禮物嗎？傳說中，一名女子因為誤食人魚肉，獲得不老不死的生命。​她的身體不再衰老，身邊的人卻持續老去、離世，只剩她繼續活在漫長歲月裡。別人用一生經歷生離死別，她卻得一次又一次目送所愛的人離開。

​到了江戶時代，隨著荷蘭藥用知識傳入，日本開始出現人魚木乃伊的展示與博覽熱潮，人魚逐漸成為兼具民俗傳說與奇珍收藏價值的對象。1893年，日本企業家御木本幸吉成功研發人工養殖珍珠。

​為了將珍珠商品推向歐洲高階市場，他結合中國晉代張華《博物志》中「鮫人泣珠」的典故，以及西方「維納斯誕生之淚」的浪漫美學，將珍珠與人魚的眼淚連結，打造出極具吸引力的品牌故事。這種文化轉化，在當代動漫中又呈現出不同面貌。

​一邊是《真珠美人魚》裡夢幻華麗的少女偶像，另一邊則是《鬼滅之刃》中「上弦之伍．玉壺」，將人魚與魚類器官拼接，呈現令人不安的異形美學。人魚可以是長生不老的詛咒，也可以是珍珠的浪漫傳說，甚至成為動漫裡令人害怕的異形角色。同樣的文化素材，竟能衍生出如此不同的想像。

​四、狐狸曾經是帝王祥瑞，後來卻成了魅惑人心的妖狐？

​如果去過京都伏見稻荷大社，一定對那一排排朱紅色鳥居印象深刻。鳥居旁常見白狐石像，牠們嘴裡叼著鑰匙或稻穗，神情莊嚴，象徵稻荷神的使者。但狐狸在東亞文化裡的身分，曾經歷過一次戲劇性的翻轉。

​在《山海經》與漢代文獻中，「九尾白狐」可是頂級祥瑞。牠象徵帝王受命於天，也與大禹成就王業的傳說相互連結，代表王權與天命的正當性。到了魏晉南北朝，狐狸的形象開始出現變化。

當時戰亂頻仍，鬼神、精怪與變化之術成為志怪文學的重要題材。干寶在《搜神記》中，記錄了狐狸變化人形、迷惑人心的故事，其中著名的紫狐「阿紫」，便讓狐狸逐漸染上妖異與魅惑的色彩。

​這股妖狐傳說隨著文化交流傳入日本後，又與伏見地區的稻荷信仰相遇。當時與農業、穀物生產關係密切的秦氏，早已與稻荷信仰有深厚連結，狐狸也逐漸成為這套信仰系統中的重要象徵。

​後來，空海大師創立真言宗，並將密教信仰元素與日本本土神祇結合。其中，密教女神「荼吉尼天」的白狐座騎，與日本稻荷信仰中的狐狸形象逐漸融合。原本在中國志怪故事裡擅長魅惑人心的妖狐，就這樣在日本成為稻荷神的使者。

​到了江戶時代，狐狸的故事又增添了幾分浪漫色彩。民間將夜間出現的磷火等自然現象，與狐狸的神祕活動聯想在一起，發展出「狐狸娶親」傳說。甚至還有延續至今、極具地方特色的「王子除夕狐火遊行」，讓狐狸文化從宗教信仰走進庶民生活。

​一隻狐狸，可以是帝王祥瑞、魅惑人心的妖怪，也可以是神明身邊的白色使者。牠的身分隨著時代與信仰改變，也讓我們看見不同文化如何重新賦予動物象徵意義。

​國文課本原來可以這麼精彩！一本書，讓中研院圖書館也收藏

​能將這些古籍、神話與動漫角色串連起來的人，正是《國文課遇見日本妖怪》的作者張胤賢，也就是大家熟悉的令狐少俠。身為清華大學中文博士與專職國文教師，張胤賢長期涉獵文學、史學、佛學、易經與日本美學，擅長將不同領域的知識融會貫通。

​這本書除了介紹妖怪的歷史源流，還帶著讀者進行實地考察，走進京都一條戾橋、天滿宮寶物殿等歷史現場，尋找傳說留下的線索。更令人驚訝的是，這本書還被中央研究院文史哲研究所圖書館典藏，索書號為298.6 8773。

​一本以日本妖怪與動漫文化為切入點的通俗讀物，竟然能走進學術研究機構的圖書館，也讓人看見流行文化與古典學問之間的對話空間。有一段讀者書評如此形容：

​市面上探討日本妖怪的書籍不勝枚舉，但多數流於生硬考據。少俠老師以獨特的說故事視角穿梭於典籍與二次元之間，連一向嚴謹的中研院文史哲研究所圖書館，都破例將這本通俗作品列為參考書目。

身為國文教師的我，很喜歡這類跨越時空的文化線索。學生讀《山海經》，可能只記得裡面有許多奇形怪狀的神獸；但當他們發現，《鬼滅之刃》裡的天狗師父，竟然能一路追溯到古籍裡的一隻貓，閱讀就有了新的入口。

​古文不再只是考卷上的注釋，妖怪也不再只是動漫裡的配角。兩千年前古人的想像，原來至今仍活在我們熟悉的故事裡。





​妖怪的模樣會改變，台灣的傳說也能有自己的文化宇宙

​讀令狐少俠的《國文課遇見日本妖怪》，我開始對日本的「百鬼夜行」產生興趣。傳說中，各種鬼怪、動物精怪，甚至老舊器物化成的付喪神，都會在深夜成群結隊出遊。​江戶時代鳥山石燕的《畫圖百鬼夜行》，更將這些妖怪描繪成具體形象，成為後來動漫、遊戲與影視創作的重要靈感。

​這讓我想到台灣也有許多民間傳說：彰化的送肉粽、七月的抓交替、虎姑婆、魔神仔，還有曾引起熱議的紅衣小女孩。這些故事承載著地方文化或先民對未知的想像，卻經常停留在令人害怕的鬼故事裡。

​如果能像日本一樣，透過繪本、動畫、影視與遊戲重新詮釋，讓虎姑婆、燈猴、魔神仔也成為有鮮明個性的文化角色，或許台灣也能發展出自己的妖怪宇宙。恐怖傳說也能成為文化創作的起點，關鍵在於我們願不願意重新說好自己的故事。