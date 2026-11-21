2026-11-21 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】美國社會的種族歧視到底源自何處？那些人權英雄或許也只是時勢下的被動屈從—《生而被標籤》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：種族主義被描述為權力者製造的制度產物。
- 重點二：本書追溯美國自大航海時代至歐巴馬時期的歧視史。
- 重點三：作者指出同化主義與文化影視也會助長偏見。
種族主義並不是生根於人們的無知與仇恨，而是掌握權力的男男女女製造了種族主義、種族歧視政策，進而產生世上的無知與仇恨！
種族主義在美國依舊盛行嗎？隨著2020年「佛洛伊德之死」發生，歐巴馬當選後的的種族融合、平等神話似乎也在眾人眼前破滅，證明了就算第一位擁有非裔血統的領導人誕生，在美國「黑人的命也是命（black lives matter）」也就很有可能還只是一句口號。但這一切的緣起到底是什麼？它又是如何延續到現代社會，甚至還依舊屹立不搖？
回顧大航海時代到歐巴馬當選間 種族歧視的萌芽與發展
《生而被標籤：美國種族歧視思想的歷史溯源》是一本關於美國反黑人種族主義、白人至上主義的作品，從黑奴被販賣的大航海時代，到歐巴馬當選的2008年，藉由回顧美國誕生的整段歷史，剖析為何種族問題在這塊土地上，總是能夠找到生存的方式，還有它與其信奉者高明的偽裝機制。
種族歧視看似黑白分明，在實際的運作上卻並不是那麼容易分辨，甚至就連黑人族群本身都可能在有意或無形中成為它的助長者。在明顯的正反兩造之外，《生而被標籤》作者伊布拉．肯迪加入了「同化主義」這個群體的概念，來呈現那些像是「期盼同胞以更好的表現洗刷污名」的想法本身，其實就帶有「黑人文化等同劣等」的前提條件，說明種族主義的滲透其實比一般人所想的還要深入且幽微，甚至是一些看似無傷大雅、與種族主義無關的影視作品，其實都無形中加強了我們想像不到的刻板印象。
種族主義的滲透遠比我們想像得更加深遠
另一個讓人驚訝的點，則在於書中赤裸呈現那些著名的政治人物、科學家、社會運動者等，對與種族的觀點，並分析那些話術背後真正的意圖。除了白人種族主義者，就連馬丁路德·金恩、被認為是解放者的林肯、歐巴馬等，都在作者的筆下現形，讓他們從神壇上走下，成為一個個不完美的凡人，甚至是在現實考量下只能夠屈從，卻歪打正著成為「英雄」的真相。這一切當然並不（僅）是為了批判，或者是否定他們的成就及努力，而是更加深刻地陳述了反歧視這條路上，到底有多少荊棘與難關需要克服，而造神絕對不是首要的任務。
到頭來，《生而被標籤》也不只是談論美國的黑人權益，同樣的概念其實也能夠被延伸到性別歧視、年齡歧視等，各種為了圖利少數人，在一些客觀條件上進行分類、階級化的手法，並且帶領讀者用類似的策略看透那些惡意。種族平權的美國到底何時才會出現？整個人類社會又要忍受歧視到什麼時候？就像結語說的，平等並不會無緣無故落下，歧視就算暫時失勢也總是會等待反撲的機會，而唯一的阻止方法，就是多數人有意識的支持與持續行動。
（本文與華藝電子書合作，文章連結：https://booksofa.airitibooks.com/?s=生而被標籤）
精華 FAQ
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書中主張，種族主義並非只是來自個人無知或仇恨，而是掌權者透過制度、政策與話術刻意製造並維持，進而讓偏見在社會中被合理化並持續擴散。
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作者從大航海時代寫到歐巴馬當選後，指出種族歧視不只存在於明顯的歧視言行，也潛藏於同化主義、影視文化與日常觀念中，連黑人社群有時也會不自覺地參與其中。
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文章認為這些人物不應被神化，他們雖有重要貢獻，卻也受限於時代與現實而做出妥協；作者藉此提醒讀者，反歧視的重點不在造神，而在持續推動結構性的改變。
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