2026-11-19 08:46 女子漾／編輯周意軒
賴偉明是誰？《寶珠》搭檔代露娃，7個重點認識《驕陽似我》意難平男二
還記得《驕陽似我》裡那個讓人一邊心疼、一邊想叫他把話說清楚的莊序嗎？飾演莊序的賴偉明，這回在 Disney+ 古裝劇《寶珠》挑大樑，化身蒙冤傷腿的謝家公子，跟代露娃上演先婚後愛。25歲的他也演過《百花殺》最年輕的九皇子、《大夢歸離》裡讓人鼻酸的弟弟。要是你才剛把莊序的臉和賴偉明的名字對上，這7個重點一次認識他。
1. 賴偉明2001年出生，學生時期就想當演員
賴偉明2001年9月7日出生於福建寧德，身高185公分。據《女子漾》先前報導，他在國中時就萌生當演員的念頭，上大學後也開始琢磨台詞和口音。2022年，他先參與音樂真人秀《為歌而讚》第二季，同年11月簽約正式出道，隔年又參加演員搭檔實境節目《一拍即合的我們》。在觀眾記住他的角色以前，他已經先在不同類型的節目裡累積鏡頭經驗。
2. 早就在《當我飛奔向你》露過臉，演的是溫朗
如果你追過周翊然、張淼怡主演的《當我飛奔向你》，或許早就看過賴偉明。2023年，他在這部校園青春劇飾演溫朗，是他較早期的影視角色。後來他也接演《致1999年的自己》，化身路垚。現在回頭補劇，會發現他在演出一臉心事的莊序之前，已經在不同的青春群像劇裡出現過。
3. 《大夢歸離》演裴思恒，姊弟線比戀愛戲還催淚
賴偉明在《大夢歸離》飾演裴思恒，是裴思婧的弟弟。裴家世代緝妖，他卻因體弱難以承擔家族寄予的期望。這條支線最讓人揪心的，是姊弟之間想守護彼此、卻有許多話來不及說的遺憾。若你喜歡賴偉明在《驕陽似我》用眼神藏心事的演法，可以回頭看看他怎麼處理這段親情戲。
4. 《驕陽似我》靠莊序打開知名度，越嘴硬越讓人意難平
讓更多觀眾記住賴偉明的，是《驕陽似我》裡的學霸莊序。他出身清寒、自尊心強，面對聶曦光（趙今麥 飾）的告白，第一反應是把她推開。等到曦光真的轉身，和林嶼森（宋威龍 飾）走在一起，他才肯承認自己有多在意，偏偏最好的時機早就過了。賴偉明把莊序想靠近又怕被看穿的彆扭演得很鮮明，觀眾有人心疼，也有人越看越氣。他同年獲得騰訊視頻星光大賞「年度劇集新面孔」。
5. 《百花殺》化身九皇子蕭長贏，驕矜少爺遇上皇室權鬥
在《百花殺》，賴偉明換上古裝，飾演九皇子「蕭長贏」，亦即烈王。蕭長贏是年紀最小的皇子，和五皇子信王同為榮貴妃所生，自小受哥哥照拂，養成了有些驕矜、說話直來直往的性子。這個角色有趣的地方，就在於他藏不太住自己的喜惡。放在連兄弟之間都得盤算立場的皇室裡，這份直率格外顯眼，也和凡事悶在心裡的莊序很有反差。
6. 早已領銜主演《我在大學修文物》，也演過《天才，女友》
想補賴偉明戲份多一點的作品，可以找2026年播出的《我在大學修文物》。他在這部青春校園劇擔任領銜主演，故事把大學生活和文物修復放在一起，題材在校園劇裡相當少見。同年他也在青春愛情劇《天才，女友》飾演沈負暄。喜歡看他穿古裝，可以先補《百花殺》，想看他在現代劇裡的樣子，這兩部都能接著追。
7. 《寶珠》搭檔代露娃，病弱公子動心後竟跪地一吻
《寶珠》於11月18日在 Disney+ 上線。賴偉明飾演的謝硯原是漕運世家的嫡子，蒙冤傷腿後變得孤僻，對主動嫁進門的金寶珠（代露娃 飾）也處處提防。偏偏寶珠有話直說，碰上謝硯冷言冷語還敢當面頂回去，兩人婚後既要磨合，也得聯手應付謝家的紛爭。預告最有戲的一幕，是謝硯雙膝跪地、抱住寶珠親吻，許下一生只娶她一人的承諾。看莊序把真心憋到錯過的觀眾，這回終於能看賴偉明演一次把話說出口的人。