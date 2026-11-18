2026-11-18 19:20 女子漾／編輯周意軒
《寶珠》5亮點與人物介紹！「先婚後愛」代露娃提殺豬刀嫁豪門，賴偉明病弱公子先婚後愛
追完《逐玉》，又有一位殺豬女闖進古裝劇了！《長相思》的「阿念」代露娃，這次在《寶珠》演精打細算的女屠戶金寶珠，為了逃離家人的壓榨，主動嫁給《驕陽似我》賴偉明飾演的謝家公子，甘願進門當妾。她一心想過好日子，他卻有一樁舊冤等著翻案，這門各有盤算的親事，偏偏讓兩人動了真心。《寶珠》11月18日於 Disney+ 上線，全劇24集，先來看劇情、5大亮點與主要人物。
《寶珠》劇情演什麼？
金寶珠出身屠戶人家，父親病逝後，家人對她的壓榨變本加厲。眼看繼續待在家裡也沒有出路，她索性替自己找了門親事，主動嫁入靠漕運起家的謝家，給雙腿受傷、因冤案失去前途的嫡子謝硯做妾。寶珠盤算得很直接，既然有機會離開金家，還能過上穿金戴銀的日子，為什麼不試？
沒想到謝家的日子也沒那麼好過。新婚夫妻一開始彼此提防，住在同一個屋簷下，連說句話都要猜對方有幾分真心。直到家族內鬥牽出漕運和朝堂上的利益糾葛，兩人有了共同要對付的人，才漸漸肯把後背交給對方。
《寶珠》亮點1｜《逐玉》之後又見殺豬女，這次是她自己挑夫婿
「殺豬女配病弱男」很容易讓人想到《逐玉》，但金寶珠這樁婚事，最有意思的是她自己先開口。她知道嫁進謝家是做妾，也知道謝硯的處境，仍舊看準這是一次能替自己換個活法的機會。光是開局就讓人好奇，連婚事都敢自己談的她，遇到處處講規矩的謝家，還敢做出什麼事？
《寶珠》亮點2｜代露娃甩開「阿念」公主包袱，演個大方承認愛錢的女主角
看過《長相思》的觀眾，應該很難忘記代露娃演的阿念，吃醋、生氣全寫在臉上。這回金寶珠一樣藏不住脾氣，過的卻是另一種日子。她會殺豬、會算帳，也敢承認自己想穿金戴銀。以前在金家，辛苦賺來的好處未必輪得到她，現在有機會自己作主，她連想過好日子都說得理直氣壯。
《寶珠》亮點3｜賴偉明演完莊序再挑戰毒舌公子，成親後才慢慢露出本性
在《驕陽似我》演出莊序的賴偉明，這次披上古裝，飾演曾經年少得志的謝硯。一樁冤案讓他雙腿受傷，也讓他對身邊的人多了戒心。偏偏金寶珠有話就說，還敢當面頂回去。預告裡，原本一臉生人勿近的謝硯，跟她相處久了，竟慢慢露出愛鬧的一面。這對夫妻前期越愛互嗆，越讓人想看究竟是誰先藏不住心意。
《寶珠》亮點4｜嫁進謝家才知道水有多深，宅鬥一路牽出漕運舊案
寶珠進門後得面對謝家的內鬥，謝硯則有自己的冤屈要查。謝家的家業與漕運相連，府裡的紛爭也逐漸牽出朝堂上的黨爭。好看的是，兩人的本事剛好能互補。謝硯熟悉謝家那些沒人明說的規矩，寶珠則是在市井裡練出一雙看人的眼睛。當他們終於肯交換手上的消息，這對新婚夫妻才真正成了隊友。
《寶珠》亮點5｜他想替她擋風雨，她偏要自己呼風喚雨
情感版預告裡，謝硯急著說想替寶珠遮風擋雨，她卻回了一句「我偏要自己呼風喚雨！」這句話也點出兩人婚後最有意思的拉扯。謝硯動了心，就想把危險攬到自己身上，但寶珠好不容易才有了作主的機會，遇上大事，她也要有自己選擇的權利。預告最後，謝硯跪地抱住她親吻，許下一生只娶她一人的承諾。想到這門婚事最初是寶珠主動上門求來的，這一幕就更讓人想知道，中間究竟發生了什麼。
《寶珠》主要人物介紹
代露娃 飾 金寶珠｜一心想過好日子的女屠戶
金寶珠潑辣直爽，做起生意精明，遇到不合理的事也敢當面說。父親過世後，她為了離開一再壓榨自己的家人，主動替自己談下與謝硯的婚事。進了謝家，她靠在市井磨出來的識人本事應付深宅裡的彎彎繞繞，也成了謝硯遇事可以商量的人。
賴偉明 飾 謝硯｜蒙冤傷腿的漕運世家嫡子
謝硯曾是年少成名的謝家公子，一樁冤案卻讓他雙腿受傷，原有的前途也跟著中斷。他性情孤僻、說話帶刺，對主動嫁進來的寶珠起初也有所防備。直到兩人聯手處理謝家的麻煩，他才慢慢願意向她交底。
何洛洛 飾 宋景行｜寄居謝家的寒門神醫
宋景行出身寒門，寄讀於謝家，身懷醫術，平時待人溫和。謝家人各有立場，他也有自己的盤算。當府裡的風波越鬧越大，這位看起來很好說話的神醫會站在哪一邊，是配角線值得留意的地方。
《寶珠》播出資訊
開播日期｜2026年11月18日
台灣播出平台｜Disney+
集數｜全劇24集，每集約35分鐘