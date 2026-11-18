2026-11-18 17:41 女子漾／編輯ANDREA
2026必追「甜寵現代陸劇TOP5」！《今天是太陽雨》楊超越＆董思成吻戲甜翻，這部CP感爆棚！
女孩們，最近是不是又鬧劇荒了呢？生活太苦，我們就需要滿滿的高糖份來療癒身心！2026年有超多現偶甜寵劇強勢來襲，不僅男女主角顏值超高，各種粉紅泡泡更是讓人嗑到嘴角下不來。這次盤點了今年度討論度最高的「甜寵現代陸劇TOP5」，除了全網敲碗第二季的《今天是太陽雨》，還有自帶唯美氛圍的《折月亮》都榜上有名！快把這份片單收進你的追劇庫，今晚就開始熬夜嗑糖吧！
TOP1：《今天是太陽雨》
由很懂少女心的導演「貓的樹」執導，楊超越與董思成領銜主演的《今天是太陽雨》絕對是今年末收視狂飆的黑馬！劇情講述家境貧困卻倔強的少女「鄭雨」，與因兄長離世陷入自我封閉的天才學長「陳硯周」，兩人從校園競爭對手逐漸變成彼此生命中的光。兩人的感情發展細膩自然，劇組更大結局加碼了兩人在德國久別重逢、浪漫求婚與熱吻的甜蜜戲份，滿滿的CP感讓網友瘋狂敲碗第二季！
TOP2：《折月亮》
這部是超人氣作家竹已「南蕪三部曲」的最終章，由林一搭檔盧昱曉高顏值主演！故事講述嚴重社恐的少女「雲厘」克服心理障礙，勇敢倒追高中時期的白月光「傅識則」。兩人在經歷誤會與分手後，換成男方勇敢面對內心傷痛展開花式追妻，最終破鏡重圓。一樣是走滿滿的高糖風格，喜歡雙向奔赴愛情故事的女孩絕對不能錯過！
TOP3：《野狗骨頭》
想要來點帶感又刺激的愛情嗎？由宋威龍、張婧儀主演的《野狗骨頭》絕對能滿足你！這部主打偽骨科兄妹虐戀，陳異與苗靖因父母相識而結緣，失去雙親後兩人相依為命，異樣的情愫也隨著時間悄悄滋長。導演非常擅長捕捉現偶劇的曖昧拉扯氛圍，兩人超搭的外型加上充滿張力的心動劇情，光看路透就讓人無比期待！
TOP4：《無可替代》
魏大勛再度挑戰霸總角色啦！搭檔趙今麥主演的都市職場劇《無可替代》，講述發誓不成為弱者的少女徐遲，一路拼搏成為出色的專業諮詢顧問，並被業界精英葉信之招募為助手。兩人在職場上經歷各種曖昧與試探，亦師亦友的關係讓人看得心癢癢，路透照滿出來的CP感更是讓劇迷們早早準備好嗑瘋頭了！
TOP5：《耀眼》
由關曉彤和李昀銳主演的《耀眼》，是近期評價相當好的一部清新甜寵劇，主打「高智落難千金」對上「全能野草男」的新鮮設定。講述回到故鄉扎扎亭的晴也，遇到了少年邢武，兩人互相扶持、尋找人生目標並漸生情愫。整體劇情細膩清爽不油膩，關曉彤完美詮釋傲嬌大小姐，兩人間的超強化學反應讓話題度持續狂飆！
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