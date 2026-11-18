2026-11-18 16:48 女子漾／編輯王廷羽
少女時代20週年先炸驚喜！太妍演唱會2027大巨蛋開唱，票價、搶票時間一次看
SONE準備搶票啦！韓國傳奇女團少女時代隊長太妍（TAEYEON）宣布2027年重返台灣開唱，個人巡迴演唱會《TAEYEON CONCERT - F.L.Y.》確定於4月3日登上台北大巨蛋！適逢少女時代出道20週年，太妍率先帶來個人巡演驚喜，讓粉絲期待值飆升。這篇女子漾整理太妍2027台北演唱會日期、地點、票價、售票時間及亞洲巡演場次，SONE趕快收藏起來！
文章目錄
太妍2027大巨蛋開唱！少女時代20週年驚喜不斷
太妍2027大巨蛋開唱！少女時代20週年驚喜不斷
身為少女時代隊長，太妍憑藉極具辨識度的嗓音與細膩唱功，成為韓國樂壇代表性女歌手之一，〈INVU〉、〈Fine〉、〈I〉及〈To. X〉等歌曲更是歌迷心中的必聽經典。官方11月18日驚喜公開全新個人巡演《F.L.Y.》日程，宣布將於2027年4月3日登上台北大巨蛋，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論。
2027年恰逢少女時代出道20週年，太妍率先展開個人亞洲巡演，也讓粉絲更加期待團體是否有機會推出紀念活動或合體演出，不過，目前少女時代20週年相關計畫仍有待官方公布。
太妍2027台北大巨蛋演唱會資訊一次看
太妍2027台北大巨蛋演唱會資訊一次看
TAEYEON CONCERT - F.L.Y. IN TAIPEI演出日期：2027年4月3日（六）
演出地點：台北大巨蛋（TAIPEI DOME）
演唱會票價：尚未公布
售票時間：尚未公布
太妍大巨蛋演唱會售票時間、搶票方式
太妍大巨蛋演唱會售票時間、搶票方式
太妍2027台北大巨蛋演唱會日期已公布，票價、座位圖及售票時間仍待官方揭曉。想搶票的SONE記得密切關注，女子漾也將持續更新最新資訊！
太妍《F.L.Y.》2027亞洲巡演場次
太妍《F.L.Y.》2027亞洲巡演場次
太妍此次亞洲巡演將於2027年1月15日從韓國首爾揭開序幕，首站在KSPO DOME連唱三天，接著前往澳門、曼谷、香港、台北及東京，共計六座城市。
首爾：2027年1月15日至17日，KSPO DOME
澳門：2027年1月30日至31日
曼谷：2027年2月27日
香港：2027年3月27日至28日，香港體育館
台北：2027年4月3日，台北大巨蛋
東京：2027年4月17日至18日，KEIO ARENA
太妍演唱會必聽神曲推薦
太妍演唱會必聽神曲推薦
〈I〉
〈Fine〉
〈INVU〉
〈To. X〉
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