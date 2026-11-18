2026-11-18 16:21 女子漾／編輯王廷羽
冷戰最怕這招！3星座只要「抱緊3分鐘」就心軟，嘴硬不認錯卻超好哄！
情侶吵架最怕遇到冷戰！明明心裡還愛著對方，卻誰也不願意先低頭，最後連一句關心都說不出口。不過，有些星座看似脾氣倔強、冷漠難哄，其實內心早就希望另一半主動示好，甚至只要一個溫暖的擁抱，就可能瞬間心軟！究竟哪些星座最吃這套？這篇女子漾整理3個冷戰時最容易被擁抱打動的星座，快看看你和另一半有沒有上榜！
TOP3 金牛座：嘴硬不肯認錯，一個擁抱就心軟
TOP3 金牛座：嘴硬不肯認錯，一個擁抱就心軟
金牛座天生固執，尤其情侶吵架時，即使心裡已經後悔，也很難主動低頭認錯。他們習慣把情緒藏在心裡，面對另一半的詢問，可能只會冷淡回應幾句，甚至乾脆保持沉默。其實金牛座相當重視感情，只是自尊心太強，加上不擅長表達內心感受，才會讓冷戰持續下去。
金牛座最容易心軟的時刻，就是感受到另一半仍然在乎自己。比起不斷爭論對錯，一個真誠的擁抱，反而可能讓他們慢慢卸下防備，當情緒逐漸平復，金牛座也會開始反省自己的態度，甚至主動用行動示好，原本緊繃的關係便有機會重新回溫。
TOP2 巨蟹座：表面冷漠疏離，其實最渴望被安慰
TOP2 巨蟹座：表面冷漠疏離，其實最渴望被安慰
巨蟹座天生敏感細膩，談戀愛時特別在意另一半的態度，一旦發生爭執，就容易陷入胡思亂想。他們可能因為一句無心的話感到受傷，甚至開始懷疑自己是否還被愛著。雖然表面上選擇沉默，內心卻充滿委屈與不安，只是不敢主動示弱，害怕自己的情緒得不到回應。
巨蟹座最需要的就是安全感，尤其冷戰期間，比起反覆解釋，他們更希望感受到另一半的關心。當對方主動給予溫柔擁抱，往往能讓巨蟹座逐漸放下戒心，原本壓抑的情緒也有機會慢慢釋放。只要確認彼此仍然珍惜這段感情，他們通常更願意敞開心房，說出真正介意的事情。
TOP1 獅子座：自尊心超強，最受不了另一半主動示弱
TOP1 獅子座：自尊心超強，最受不了另一半主動示弱
獅子座天生好強又愛面子，尤其在感情發生衝突時，總希望維持自己的尊嚴，即使知道自己也有不對的地方，仍然不願意率先道歉。他們可能故意表現得冷淡，甚至說出「隨便你」、「我沒差」等氣話，但其實心裡依然在意另一半的反應，只是希望對方能先釋出善意。
獅子座看似強勢，內心卻很重視被愛與被肯定的感覺。當另一半願意放下爭執，主動給予一個溫暖的擁抱，往往能讓他們感受到自己仍被珍惜。星座分析認為，獅子座其實很容易被真誠的溫柔打動，只要找到適當的和好契機，原本強硬的態度也可能逐漸軟化，重新展現體貼的一面。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
精華 FAQ
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文章列出3個最吃擁抱這套的星座，依序是金牛座、巨蟹座與獅子座。他們雖然表面冷淡、嘴硬或愛面子，但其實都很在意感情，只要感受到對方還在乎自己，就容易軟化。
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金牛座個性固執又自尊心強，情侶爭執時即使內心後悔，也常選擇沉默或冷淡回應，不太會主動認錯。他們不擅長表達情緒，但其實很重視感情，真誠擁抱能讓他們慢慢卸下防備。
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巨蟹座最需要安全感與安慰，主動的關心和擁抱能讓他放下不安；獅子座則重視尊嚴與被肯定，若另一半先釋出善意、溫柔示弱，反而最能打動他，讓原本強硬的態度逐漸軟化。
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