AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國十二星次是古代天文分區，並非專為算命而設。

中國十二星次是古代天文分區，並非專為算命而設。 重點二： 網路流傳的十二星次性格說法，多屬現代趣味解讀。

網路流傳的十二星次性格說法，多屬現代趣味解讀。 重點三：文章指出「比西方早2000年」缺乏可靠歷史證據。





8月9日那天，我滑臉書時，演算法又推來一家之前看過的漢服店新上架的 Reels。

本來想直接滑走，畫面裡的紫衣美女卻說：「中國也是有星座的。」

哦？

我眨眨眼。

中國有星宿我是知道的，至於中國自己的「十二星座」，我倒是第一次聽說。

畢竟，在我印象中的星座故事，都和希臘神話有關。

牡羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座……西方黃道十二宮，大家多少都聽過。即使不相信星座能預測命運，偶爾看到性格分析，還是可能忍不住對照一下。

可是，中國古代也有一套「十二星座」，而且名稱還很特別：星紀、玄枵（ㄒㄧㄠ，xiāo）、娵訾（ㄐㄩ ㄗ，jū zī）、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木。

聽起來既不像希臘神話，也不像現在大家熟悉的星座。更讓人好奇的是，店家還打上「比西方星座早兩千年」的標籤。這句話，到底是歷史，還是行銷話術？

這就值得研究了。

▋十二星次，古人真的用過嗎？

有，而且歷史相當悠久。

中國古代有一套天文分區方法，稱為「十二次」，也稱「十二星次」。

相關記載可以見於《左傳》、《國語》、《爾雅》，以及後來的《漢書．律曆志》等古籍。

例如，《國語．周語下》記載了一句：「昔武王伐殷，歲在鶉火。」

意思是，依照古人的記述，周武王討伐商朝時，歲星位於名叫「鶉火」的天區。

這裡有個關鍵詞：歲星。

它就是我們今天所稱的木星。

木星繞太陽公轉一圈，大約需要11.86年。從地球觀察，木星在恆星背景中的位置也會逐年改變。

古人將周天劃分為十二個區域，利用歲星所在的位置記錄年份，稱為「歲星紀年法」。

如果某年歲星位於星紀，便可以稱為「歲在星紀」。

但這套方法有個麻煩。

木星真正的公轉週期比十二年短一些，如果單純按照每年移動一個星次計算，時間久了，紀年位置便會與實際觀測產生誤差。

這個問題，古代曆法家也曾設法修正。例如西漢劉歆提出的「超辰法」，就是嘗試處理歲星紀年累積誤差的方法之一。

換句話說，兩千多年前的人們已經在努力利用行星運動，建立可以記錄時間與天體位置的制度。

▋十二星次和二十八宿，有什麼關係？

古代中國觀察星空，還有另一套大家比較熟悉的系統：二十八宿。

角、亢、氐、房、心、尾、箕……這些星宿名稱，曾經大量出現在曆法、文學與神話之中。

到了近代，日本漫畫家渡瀨悠宇甚至以四神與二十八宿為題材，創作了《夢幻遊戲》（ふしぎ遊戯）。

鬼宿、星宿、柳宿、井宿……看過這套漫畫的人，應該不陌生吧？

二十八宿將天球劃分為二十八個區域，各宿寬窄不同。

十二次則是另一種將周天分為十二個區域的方法。它與二十八宿有密切的對應關係，但兩套系統不能直接視為完全相同的分區。

而且，十二星次還與二十四節氣建立了對應關係。

按照傳統配置，星紀從大雪開始，冬至位於其中；玄枵從小寒開始，大寒位於其中。依此類推，十二次便能與一年的節氣變化相互配合。

這裡要特別注意：二十四節氣依據太陽週年運行規律制定，因此在現代國曆中的日期大致固定，每年通常只差一兩天。

但農曆月份同時受到月相與閏月安排影響，不能直接把國曆的節氣日期當成農曆日期使用。

因此，網路上那些「農曆十二月七日到正月初五屬於星紀」的寫法，就有問題了。

十二月七日、一月五日，原本是國曆節氣的約略日期，不能直接拿農曆生日套用。

此外，古今曆法計算方法不同，天球座標也會受到歲差影響，因此古代十二次與現代星座的位置關係，還需要注意採用的是哪一套劃分方式。

把天空分成十二份，古人當然不只是為了看星星。他們甚至把地上的國家，也對應到天上的位置。

▋古人連地上的國家，都能在天上找到位置

這套觀念稱為「星土分野」，也就是將天空中的星區，與地上的州國或地理區域相互對應。

例如，《爾雅注疏》所引用的傳統分野配置，就有星紀對應吳越、玄枵對應齊、降婁對應魯、大梁對應趙、鶉火對應周、大火對應宋等說法。

不過，歷代分野系統存在不同版本，並非所有文獻的配屬都完全一致。

在當時的星占思想中，某個星區如果出現異常天象，便可能被解讀為相對應的國家或地區將發生特殊事件。

今天當然不能拿這套方法預測國運，但古人竟然試圖把天文觀測、地理疆域與政治事件聯繫起來，這種思考方式本身就很有研究價值。

某種程度上，他們彷彿替整個天下繪製了一張天文地理圖。

看到這套「星土分野」，我這個做不動產的，突然有種微妙的既視感。

人類似乎天生有一種本能：只要看見浩瀚或複雜的事物，就想劃出界線、給予命名，再試圖去理解它。

古人把遙遠的天空拆成十二星次，再把地上的州國塞進對應的星區；就像今天我們面對一筆土地，要查地段地號、劃分使用區域一樣。

但劃出了界線，真的就能看清全貌嗎？

土地得看實況與權利範圍，而天上浩瀚的星空與複雜的人性，自然也不是一套分類就能全盤定調的。

從歲星紀年、二十八宿、節氣變化，到星土分野，十二星次在古代知識體系裡，涉及的內容遠比今天的性格測驗豐富得多。

▋十二星次，分別代表什麼性格？

接下來，把十二星次的古代名稱、相關星宿、節氣，以及現代網路流傳的人格特質放在一起整理。

其中，星次名稱、星宿和節氣有歷史與天文資料可以查考；至於「天生領導者」、「溫柔夢想家」之類的性格標籤，則屬於現代流行的趣味解讀。

目前沒有可靠證據能證明古人曾經用這十二種人格類型判定出生者的性格，也沒有科學證據能證明出生星次決定人格。

因此，看到像自己的部分，可以笑一下；不像的，也不用懷疑自己是不是生錯日子。

以下日期採現代常見的國曆節氣對照，每年實際的節氣交接日期可能略有差異。如果生日剛好落在兩個星次的交界，應以出生當年的實際節氣交接時間判斷。

▋一、星紀｜嚴謹踏實的幕後掌舵者

約12月7日至1月5日，大雪至小寒，冬至位於其中。

星紀主要與斗、牛兩宿相關。

《爾雅》的古注提到，斗、牽牛被視為日月五星運行的起始與終止之處，因此稱為「星紀」。

在現代流行的性格分類中，星紀被描述為信念堅定、踏實勤奮、富有責任心的人。這類人重視紀律，對自己要求很高，擅長默默規劃並承擔責任。但也容易因為追求完美，讓自己承受過多壓力。

▋二、玄枵｜永不停歇的好奇探索家

約1月6日至2月3日，小寒至立春，大寒位於其中。

玄枵與女、虛、危等宿有關。

「玄」有幽深、黑色的意涵；「枵」則有空虛之意，古代相關註解也將玄枵與虛耗聯繫起來。

有些網路文章把「枵」解釋成空心樹根，再引申為種子等待萌芽的空間，但這並非《爾雅》相關古注所提供的解釋。

現代性格版本則把玄枵描寫成開朗樂觀、求知慾強、興趣廣泛的人。只是好奇心太強的時候，也容易同時對很多事情感興趣，卻很難長期專注。

▋三、娵訾｜目光遠大的天生領導者

約2月4日至3月5日，立春至驚蟄，雨水位於其中。

娵訾與室、壁兩宿相關，古籍中還有「娵訾之口」的稱呼。

這段時間正值春季開始，氣溫逐漸回升，植物也陸續展現生長跡象。

網路上的人格解讀，將娵訾描寫成很有自我意識、眼光長遠、善於洞察局勢的人。他們可能給人一種難以接近的印象，熟悉之後卻會發現內心充滿熱情。不過，自我意識太強，有時也容易固執己見。

▋四、降婁｜熱情率真的重情守護者

約3月6日至4月4日，驚蟄至清明，春分位於其中。

降婁與奎、婁兩宿相關。

春雷開始活躍，草木持續生長，白天與黑夜也在春分附近接近等長。

現代流行的人格分類，便將這段春天的氣象，轉化成熱情、率直、重情重義的人格形象。他們待人真誠、樂於助人，通常被認為有很好的人緣。但也容易心軟，面對他人的要求不擅拒絕。

▋五、大梁｜務實理智的深遠規劃師

約4月5日至5月5日，清明至立夏，穀雨位於其中。

大梁與胃、昴、畢等宿所處的天區有關。

「大梁」這個名字，學過戰國歷史的人應該不陌生。魏國的都城不就叫大梁嗎？

可是有趣了，《爾雅注疏》引用的一套古代分野配置，竟然把大梁星次對應到趙國。

難道魏國的都城跑到趙國去了？

當然沒有。天文星次名稱、地理地名與星土分野各有自己的歷史脈絡，而且不同文獻的分野配置也未必一致。

只因為名稱相同，就認定兩者有直接的命名關係，很容易搞錯。

現代人格解讀則把大梁描寫成理智務實、善於資源規劃、具有長遠眼光的人。他們做事講究條理與效率，遇到問題習慣先分析利弊。只是太重視現實條件，有時也容易被認為少了浪漫情懷。

▋六、實沈｜才華橫溢的靈動適應者

實沈這個名字很特別，因為古書裡真的有一個叫實沈的人。

《左傳．昭公元年》記載，高辛氏有兩個兒子，哥哥叫閼伯，弟弟叫實沈。

兄弟兩人互相爭鬥，最後被分別遷往不同地方。

閼伯與商星的傳說相連，實沈則與參星相關。這也牽出了中國文學裡經常出現的「參商」典故。

後人常用「參商」形容彼此相隔、難以相見的情況。

一個古老的星次名稱，竟然還藏著一段兄弟失和的神話。

實沈主要與觜、參一帶的星區有關，約在5月6日至6月5日，立夏至芒種，小滿位於其中。

至於現代性格分析，則認為實沈型的人反應敏捷、多才多藝、適應力強。但內心敏感，也容易因為想做的事情太多而分散精力。

▋七、鶉首｜溫和包容的沉穩涵養家

約6月6日至7月6日，芒種至小暑，夏至位於其中。

鶉首與井、鬼一帶的星宿相關。

它和接下來的鶉火、鶉尾，都與中國古代南方朱鳥的星象文化有關。

古代二十八宿還有四象的分類，分別是東方蒼龍、北方玄武、西方白虎、南方朱鳥。

鶉首、鶉火、鶉尾所在的天區，便與南方朱鳥七宿相關。

而在現代趣味分類裡，鶉首被描寫成外表沉穩、內心柔軟、包容力強的人。他們重視涵養，不喜歡把情緒全部表現出來。但有時也會因為話藏得太多，讓身邊的人難以理解真正的想法。

▋八、鶉火｜充沛坦誠的熱情行動派

約7月7日至8月7日，小暑至立秋，大暑位於其中。

鶉火與柳、星、張一帶的星宿相關。

《爾雅》提到「柳，鶉火也」，古注將它與南方朱鳥及五行之火聯繫起來。

所以，鶉火名稱中的「火」，具有古代星象分類的文化背景，可不能單純理解成夏天太熱。

還記得前面《國語》提到的「歲在鶉火」嗎？

指的就是這個天區。

現代性格版本則把鶉火描述成精力充沛、熱情坦率、行動力強的人。脾氣可能像夏日雷雨，來得突然，情緒起伏也比較明顯。

▋九、鶉尾｜細膩共情的溫柔夢想家

約8月8日至9月7日，立秋至白露，處暑位於其中。

鶉尾與翼、軫一帶的星宿相關，同樣與古代南方朱鳥星象有關。

立秋之後，暑氣不會立刻消失，但季節已經開始轉換。

在現代流行的性格解讀中，鶉尾被形容為心思細膩、想像力豐富，也很能體察他人的感受。他們外表看起來冷靜，內心卻可能藏著許多情緒。缺點則是容易想太多，也不太擅長社交應酬。

▋十、壽星｜平和隨和的處世哲學家

十二星次裡的「壽星」，和民間熟悉的南極老人星、南極仙翁，不能直接當成同一個天文概念。

《爾雅》的古注提到，角、亢位於相關星宿序列的開端，因此以「壽」命名。

換句話說，看到「壽星」兩個字，可別立刻想成那位手持壽桃、額頭特別高的老神仙。

壽星主要與角、亢兩宿相關，約在9月8日至10月7日，白露至寒露，秋分位於其中。

現代人格分類則將壽星描述成平和隨性、善於人際相處、懂得拿捏分寸的人。他們通常不喜歡爭執，也懂得保留自己的空間。不過，可能對很多事情只有短暫興趣。

▋十一、大火｜豪爽乾脆的重情開拓者

約10月8日至11月7日，寒露至立冬，霜降位於其中。

大火與氐、房、心一帶的星宿相關。

這個名字也很值得注意。

古人所說的「大火」，與心宿中的明亮紅色恆星有關，其中著名的心宿二，就是現代天文學所稱的 Antares。

心宿二是一顆紅超巨星，也是天蠍座中非常明亮的恆星。

因此，大火原本具有明確的星象背景，並非單純象徵深秋清晨的陽光。

至於現代人格解讀，則把大火描寫成豪爽大方、重情重義、愛恨分明的人。他們做事乾脆，對朋友講義氣。缺點則是容易衝動，面對情感問題時，可能因為太在乎而失去冷靜判斷。

▋十二、析木｜堅韌不屈的目標追尋者

約11月8日至12月6日，立冬至大雪，小雪位於其中。

析木主要與尾、箕附近的天區相關。

古書裡還有「析木之津」的名稱。

所謂「津」，可以理解為渡口。

古人將這個天區與天河的觀念相連，彷彿廣闊的星河之間，也有可以通行的渡口。

光是這個名字，就讓人忍不住想像古人望著滿天星斗時，究竟看見了什麼。

如果按照網路上的性格分類，析木大概就是那種目標一旦確定，便會想辦法執行到底的人。獨立、堅強、不服輸，也容易因為太過堅持而顯得固執。

十二個名字和性格版本看完，開頭那個最吸引人的說法，反而更值得回頭看了。

▋中國十二星次，真的比西方早兩千年？

十二星次真的比西方黃道十二宮早了兩千年嗎？

目前能找到的歷史證據，無法支持這個結論。

中國十二次的相關名稱可以追溯到先秦文獻，但整套制度形成的確切年代，仍有學術討論空間。

西方黃道十二宮的源頭，則可以追溯到古代美索不達米亞的天文傳統。

根據古代天文史研究，巴比倫人至少在西元前七世紀，已經有沿著日月與行星運行路徑安排星座的做法。

到了西元前五世紀左右，逐漸形成將黃道劃分為十二個等分的體系。

後來經過希臘、羅馬等文明的傳承與發展，才逐漸形成今天熟悉的西方占星文化。

因此，中國十二星次與西方黃道十二宮，都有悠久的歷史，也各自經歷了長時間的發展。

至於到底誰比較早，得先確定比較的是天象觀測、星區命名、十二等分制度，還是後來的占星方法。

比較的對象不同，答案自然也可能不同。

直接宣稱東方早了兩千年，顯然太過武斷。

▋古人把星星分區，怎麼變成今天的人格測驗？

十二星次原本涉及天體定位、歲星紀年、節氣配置與星占分野。

如今網路流傳的版本，卻把它變成十二種人格原型。

這個變化，倒是讓我想到現代人為什麼這麼喜歡各式各樣的性格分類。

西方十二星座、生肖、血型、MBTI，到現在的中國十二星次，好像只要有一套分類方法，我們就很想知道自己究竟屬於哪一型。

而且，這些描述往往有個共同特色。

它們通常會同時提供優點與缺點，例如踏實的人容易固執、熱情的人容易衝動、善良的人容易心軟、理性的人缺乏浪漫。

仔細想想，這些特質放在很多人身上，多少都能找到相似的地方。

心理學裡有個相關概念，叫做「巴納姆效應」（Barnum effect），也稱佛瑞效應（Forer effect）。

它指的是，人們有時會認為某些籠統、普遍適用的人格描述，特別符合自己。

因此，讀完十二星次的人格分析，覺得其中幾項非常準確，未必代表這套分類真的具有預測能力。

我想，分類本身還是很有用的。畢竟，人類要理解複雜的世界，總得先找些方法整理資料。

但分類有時候也會讓人產生錯覺，以為知道某個東西屬於哪一類，就已經足夠了解它。

做不動產也是如此。一棟房子有屋齡、坪數、樓層、格局與地段，這些資訊都很重要，但真正要判斷它的條件，往往還得繼續查下去。

至於人，就更複雜了。若只靠出生日期便能把一個人的個性說完，心理學研究恐怕可以省下不少工夫。

但這也不能因此抹去十二星次本身的歷史價值。

畢竟，古人留下的天文知識，原本就有值得認識的地方。

像是木星將近十二年的運行週期、歲星紀年的累積誤差、參商兄弟的神話、星土分野的政治觀念，以及析木之津所呈現的星河想像。

這些內容，光是分別展開來談，就已經相當精彩。

更有趣的是，一套原本用來理解天體位置與歲月變化的古老方法，到了今天，竟然又被拿來理解人的性格。

從觀察天空，到觀察自己，人類對分類與解釋的興趣，似乎一直沒有減少。

至於自己的生日落在哪個星次，對應的性格又像不像自己？

拿來玩玩，當然無妨。

只要知道哪些是古代文獻記載、哪些是後人賦予的解釋，就不必把所有內容混為一談。

原本以為只是十二個古老的星名，查下去卻碰到了木星、二十八宿、兄弟吵架、戰國地理，甚至還有古人如何透過天象占驗國家大事。

繞了一大圈，才發現十二星次的歷史，比網路上的性格對照表複雜多了，也精彩多了。

至於誰是天生領導者，誰又是溫柔夢想家？

那就留給喜歡人格分類的人慢慢研究吧！

星空從未替任何人填好性格評量表，它只是靜靜躺在那裡兩千年。

但古人為了理解時間、疆域與自身，向天空投射的浪漫想像與嚴謹觀察，早已比任何一份性格解析，都來得更加精彩而深邃。





——萬家鄉

▋主要參考資料

《國語．周語下》：歲星紀年及「歲在鶉火」的相關記載。

《左傳．昭公元年》：閼伯與實沈的神話故事。

《爾雅．釋天》及《爾雅注疏》：十二星次名稱、相關星宿與傳統分野配置。

《漢書．律曆志》：古代天文、曆法與星次制度。

《晉書．天文志》：十二次、二十八宿及星土分野資料。

日本國立天文台曆計算室：十二次、二十四節氣及歲星紀年法的整理。

《伊朗百科全書》（Encyclopaedia Iranica）「Zodiac」條目：古代巴比倫黃道十二宮的形成與發展。

《漢典》「娵訾」條目：星次名稱的讀音與釋義。

小學館《夢幻遊戲》（ふしぎ遊戯）作品資料：渡瀨悠宇運用四神與二十八宿的漫畫創作。