AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章辨析十二個山的雅稱並非全是通用古稱。

文章辨析十二個山的雅稱並非全是通用古稱。 重點二： 作者逐一解釋蒼嶺、丹崖、翠微等詞的山景意象。

作者逐一解釋蒼嶺、丹崖、翠微等詞的山景意象。 重點三：最後對照房地產文案，強調形容景觀必須準確。





你知道這十二個名稱，都和山有關嗎？

我在8/12早上看到一支短影片，介紹「古人對山的雅稱」，一口氣列出了上面這十二個名稱。光是看這些字，就覺得色彩很豐富，搭配的畫面也非常漂亮——雖然我並不能確定那些畫面有多少是實拍，多少是AI生成。

仔細想想，我們現在出門旅遊，看見遠方群山連綿，通常會怎麼形容？

「好漂亮！」

「好壯觀！」

「哇！那邊有雲海！」

接下來，大概就是趕快拿出手機拍照，順便發個臉書。

古人沒有手機，卻留下了許多描寫山川的文字。有些詞描寫山峰的形狀，有些呈現山林的色彩，還有些連雲霧流動、積雪映照的景象，都能用短短兩個字表達。

不過，我查了一下資料，發現這十二個名稱還有一件值得注意的事。

它們雖然都可以讓人聯想到山，卻不全都是古籍裡固定通用的「山之雅稱」。

有些是詩文裡確實出現的詞，有些原本就是山名，另有幾個目前還缺乏可以確認其古代用法的文獻。把它們全部稱為古人通用的山之別稱，恐怕有點太籠統了。

但這些詞彙所呈現的山川意象，確實值得慢慢欣賞。

▋蒼嶺、丹崖：原來山的顏色，也能成為名字

先來看看「蒼嶺」。

「蒼」可以形容青綠或深沉的顏色，「嶺」則是山脈、山嶺。兩個字放在一起，很容易讓人聯想到遠方連綿起伏、林木蒼鬱的山群。而且，古代真的有「蒼嶺」這個名稱。

南宋詩人翁卷寫過一首〈處州蒼嶺〉，開頭便是：「步步躡飛雲，初疑夢裡身。」

一步步走在高山間，腳步彷彿踩著飛雲，連自己都懷疑是不是置身夢境。光讀這兩句，就能想像詩人行走於高山雲霧間的感受。

不過，這裡的蒼嶺是具體的地方名稱，不能因為詩裡出現過，就認為古人把所有青綠色的山都叫作蒼嶺。

接著是「丹崖」。

「丹」是紅色，「崖」是陡峭的山壁。

想像一下，夕陽照在高聳的紅色岩壁上，整片山崖被染得通紅，那種景象確實很有氣勢。

唐代元結的〈宿丹崖翁宅〉中，就有「投竿來泊丹崖下」的句子。這裡的丹崖也與具體地點有關。

不過，山崖呈現紅色，可能與岩石本身的成分有關，也可能受到夕陽照射影響。至於是不是丹霞地貌，還得看實際的岩層與地形特徵，可不能只憑顏色判斷。

▋翠微、雲岫：連山腰與雲霧，都有這麼美的稱呼

十二個名稱裡，我特別喜歡「翠微」。

因為它聽起來就很清爽，有一種綠蔭遮蔽的清涼感。

但查了教育部《重編國語辭典修訂本》才知道，這個詞還真有講究。

「翠微」可以指山旁彎曲不平的地方，也可以形容淡青色的山嵐。

唐代白居易寫過：「紗巾草履竹疏衣，晚下香山蹋翠微。」

穿著輕便的衣服，傍晚從香山下來，走過山間小路。光是讀著詩句，就能感受到那種悠閒的氣氛。

杜甫也在〈秋興八首〉中寫過「一日江樓坐翠微」。

同樣兩個字，放進不同詩句，又能呈現不一樣的景色與心境。

再來是「雲岫」。

「岫」讀作ㄒㄧㄡˋ，這個字可以指山洞、岩洞，也可以指山峰。

晉代陶淵明在〈歸去來兮辭〉中寫下：「雲無心以出岫，鳥倦飛而知還。」

雲氣自然從山間飄出，飛鳥疲倦了，便知道要回家。

陶淵明沒有詳細交代山峰的高度，也沒有描寫雲霧的濃淡，簡單兩句，山間雲氣流動的景象就出現了。

而「雲岫」兩個字組合在一起，也很容易令人想到雲霧環繞的山峰。

古人還有「煙嵐雲岫」這個詞，專門描寫山間雲霧瀰漫的景象。

宋代陸游在〈萬卷樓記〉中寫：「煙嵐雲岫，洲渚林薄，更相映發，朝暮萬態。」

山上的雲霧、河中的沙洲與林木互相映襯，早晚各有不同景致。

同樣一個地方，清晨、正午、傍晚看起來都不一樣。

這個觀察，我想現在喜歡攝影的人一定很有感。明明是同一座山，換個時間、換個天氣，拍出來的照片竟然能差這麼多。

▋青岑、碧嶂：山峰的高低與形狀，古人也分得很仔細

讀到這裡你可能會發現，古人看山，從來不只是看「那一座石頭」，他們看的是光影、是氣候、甚至是山腰上那一抹流動的空氣。

如果說「翠微」讓人聯想到山間的青翠與朦朧，那接下來這兩個詞——「青岑」與「碧嶂」，看的則是他腳下這座山的「骨架與氣勢」。

「岑」讀作ㄘㄣˊ，本身就有山高而小的意思，也可以泛指山。青岑，從字面來看，便讓人想到青翠的山峰。

而「嶂」則是形狀如屏風的山。

一座高大的山壁橫在眼前，彷彿天地間立起了一道巨大的屏風。如果山壁又呈現青綠色，就有了「碧嶂」的意象。

最巧的是，宋代詩人馮時行在〈遊峨眉十一首〉裡，竟然把兩個詞放進同一句詩：「雲堂環碧嶂，溪路擘青岑。」

碧綠的山峰環繞四周，溪邊的道路穿過青翠山巒。山谷、溪流、層層相連的山峰，幾乎就在眼前展開了。

這也是我覺得古代詩詞有意思的地方。

短短幾個字，居然能讓讀者感受到景物之間的距離與方位。

▋玉山、瓊峰：古人到底有多喜歡拿美玉形容山？

再來這兩個名稱，我覺得更有趣。

「玉山」和「瓊峰」。

先說玉山。

台灣人看到這個名稱，第一個想到的應該就是台灣最高峰玉山吧？

但「玉山」在古代文獻裡，還有其他地名、神話意象與比喻用法。

所以，看到古詩裡提到玉山，可不能直接認定人家在講台灣的玉山。

不過，台灣的玉山，倒是留下了一段非常漂亮的古代文字記錄。

清代陳夢林在〈望玉山記〉裡，描寫自己遠望玉山時的景象。

文章一開頭，他就寫道：「玉山之名，莫知於何始？」

原來，就連當時的陳夢林，也無法確定玉山究竟從什麼時候開始有了這個名稱。

但他對玉山景色的描寫，倒是讓人很容易理解「玉」這個字所帶來的聯想。

他說，玉山在陽光照射下，晶瑩耀目，如雪、如冰、如飛瀑。

光看文字就覺得美得不得了。

更有意思的是，雲霧飄來時，玉山的三座峰巒會一下子顯現，一下子又被遮住。

陳夢林觀察到的，正是高山景色隨著雲霧與光線迅速改變的模樣。

至於「瓊峰」，「瓊」有美玉的意思。

這個詞可以用來讚美山峰，也能描寫積雪覆蓋的山頭。

唐代詩僧皎然在〈晨登樂遊原，望終南積雪〉裡寫：「瓊峰埋積翠，玉嶂掩飛流。」

山峰積雪，青翠的景色與白雪交錯。

原本蒼翠的山林，因為積雪而改變了顏色；高聳的山峰在陽光下閃耀，彷彿真的成了一塊巨大的美玉。

難怪古人喜歡用玉來形容山。

而且，這些詞讓我想到一件事。

同樣一座山，夏天看是青翠的，冬天看可能是雪白的；清晨藏在雲霧裡，到了中午又露出完整的山形。

光是季節與光線的變化，就能讓一座山呈現出好幾種不同的樣貌。

▋煙巒、寒岩：同樣是山，氣氛竟然差這麼多

看到「煙巒」，我想到的是清晨的群山。

「煙」是灰白的煙霧、雲氣，「巒」則讓人想到連綿的群山。

這兩個字放在一起，本身就很有畫面——遠處的山峰一座接著一座，被薄薄的雲氣籠罩著，輪廓變得柔軟。雖然我目前還沒找到足以證明它是古代固定雅稱的文獻，但這個意象本身，仍然很接近中國山水畫裡常見的遠山處理。

而「寒岩」，氣氛就完全不同了。

一看到這兩個字，我腦海裡浮現的就是高山、峭壁，以及冬天迎面吹來的寒風。

宋代僧人釋元肇有一首〈寒巖〉，開頭寫：「信宿到寒巖，靈蹤出曉嵐。」

這首詩描寫的是一處名為寒巖的地方。

「寒」讓人聯想到清冷，「岩」則是山石、岩壁。兩個字組合起來，感覺挺冷硬的。

不過，古詩中的寒巖有時是特定地點的名稱，不能全部當成形容氣候寒冷的山岩。

▋瑤岑、黛峰：從白雪到遠山，連色彩都藏著故事

最後兩個名稱，一個華麗，一個典雅。

先說「瑤岑」。

「瑤」是美玉，「岑」是山。這個詞既可以形容美麗的山丘，也可以指積雪的山峰。

唐代〈遊長寧公主流杯池〉組詩中，有兩句非常漂亮的文字：「餘雪依林成玉樹，殘霙點岫即瑤岑。」

這首詩在《全唐詩》的不同卷次中，出現了作者歸屬的差異：一處收在上官昭容名下，另一處則列於「景龍文館學士」。

雖然作者歸屬仍有需要考證的地方，但詩句描寫的景色，確實非常美麗。

山林間還留著積雪，樹木彷彿變成玉樹，山峰也因殘雪點綴而顯得格外美麗。

原來，瑤岑還能呈現這樣的雪景。

再看「黛峰」。

「黛」原本是一種青黑色的顏料，古代也常用來畫眉。

用「黛」形容遠山，很容易讓人想到濃淡不同的青黑色山影。

尤其雨後或傍晚，遠山在雲霧和暮色裡層層退去，有時確實會呈現近深遠淡的色調。

這種感覺，和中國傳統山水畫裡的遠山很接近。

「黛峰」讓人想到青黑色的遠山，字面意象很美。不過，我目前還沒有找到足以確認它是古代通用山之雅稱的可靠文獻，因此暫時只能從字義來欣賞。

▋為什麼古人能用兩個字，描寫出一整幅山水？

整理完這十二個名稱，我發現一件很有意思的事。

同樣都是山，古人關注的細節還真多。

有的看山峰形狀，有的看岩壁顏色，有的觀察雲霧，有的描寫積雪。

同樣一座山，從不同方向觀看，或者換個季節、換個時間，感受到的景象可能完全不同。

古人用兩個字就能區分山的顏色、形狀、雲霧與積雪，其實是在做一件很基本的事：仔細看見眼前的東西，再用精準的詞把它說出來。

做房仲以後，我對這件事有了更深的感受。

例如，同樣是一間能看見遠山的房子，我們可能會寫「視野開闊」、「遠眺山景」，或是「層層山巒映入眼簾」。

這幾種說法，讓人產生的想像就不太一樣。

所以，對這類描述，我還會多考慮一件事。

同樣寫著「遠眺山景」，有些房子從客廳就能看到整片山巒，有些得走到陽台，站在特定角度，才能看見兩棟建築之間露出的一小角山頭。

兩者都可能看得到山，但買方心裡想像的畫面，恐怕差了十萬八千里。

更何況，眼前的景觀還可能受到時間、天氣與周邊環境影響。

今天能看見整片山景，未來是不是也能看見？如果前方還有可能開發興建的土地，光憑目前的視野就寫「永久棟距」、「永久景觀」，這個保證又從哪裡來？

所以，形容詞用得漂亮固然重要，寫得準確更重要。

明明窗外只有一小角山景，卻寫得像是坐擁整片山林，那就太誇張了。

畢竟，買方最後還是會親自到現場看屋。文字與實景有多少落差，一眼就知道了。

說起來，古人描寫山川的本領，也讓我重新思考「形容」這件事。

同樣看到一座山，有人注意高度，有人觀察色彩，有人記錄雲霧的變化，也有人留意峰巒的輪廓。

光是「看見什麼」，就已經很有差別了。至於如何把自己看見的景象準確地傳達給別人，又是另一門功夫。

這十二個詞裡，有些確實有古籍出處，有些是特定的山名，有些還需要繼續查證。

但從那些能找到文獻的詞語來看，古人的觀察力與文字表達能力，確實讓我相當佩服。

同一座山，夏天是青岑，冬天可能變成瓊峰；清晨藏在雲岫裡，午後又露出完整的輪廓。

古人把這些差異寫進詩裡，我們現在用文字描述一間房子的景觀時，其實也在做類似的事——只是準確的代價，比漂亮更高。

下次看到山，我大概還是會先拍照。只是看著雲霧流動的時候，腦海裡可能會多浮現陶淵明那句「雲無心以出岫」。

無論是古人吟詩，還是我們現代人寫物件景觀描述，說到底，玩的都是同一門功夫——

同一座山，有人只看見輪廓，有人卻能看見雲霧與光影。

能把文字寫得動人之前，得先學會把風景看得仔細。





——萬家鄉