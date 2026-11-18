2026-11-18 17:45 女子漾／編輯王廷羽
LINE免費貼圖11月更新！18組萌圖免費領，超可愛柴犬、星巴克熊快下載
LINE免費貼圖又有新貨啦！11月最新免費貼圖一次釋出18組，除了人氣「星巴克日常熊夥伴」、超萌柴犬「蘇蘇柴」，還有郵政寶寶、香奈兒、迪奧等品牌限定款，連早安、晚安、謝謝、生日快樂等實用貼圖都能免費收藏！這篇女子漾整理18組LINE免費貼圖、下載期限及領取條件，喜歡的款式記得趁下架前收藏！
文章目錄
- LINE免費貼圖1：海瑞溫斯頓 Lily Cluster
- LINE免費貼圖2：郵政寶寶×波波鴿 正能量篇
- LINE免費貼圖3：SAINT LAURENT 限定貼圖
- LINE免費貼圖4：Richart(((光速回覆))) 表情貼
- LINE免費貼圖5：LINE旅遊 × 蘇蘇柴
- LINE免費貼圖6：歡迎來到香奈兒的世界
- LINE免費貼圖7：星巴克日常熊夥伴
- LINE免費貼圖8：LINE購物 × 功夫小子
- LINE免費貼圖9：LINE禮物 × 到處都是貓
- LINE免費貼圖10：迪奧金緻夢想工坊
- LINE免費貼圖11：LINE購物品牌名店×肉肉
- LINE免費貼圖12：日本超人氣！Loveez情侶初登場
- LINE免費貼圖13：易遊網×小心臟－心動出遊趣
- LINE免費貼圖14：Visa生活系 Vee陪你每一天
- LINE免費貼圖15：大幸 × momo co
- LINE免費貼圖16：LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇
- LINE免費貼圖17：安安寶寶「晶彩世界」貼圖篇
- LINE免費貼圖18：LINE購物 × 棉花糖汪汪
LINE免費貼圖1：海瑞溫斯頓 Lily Cluster
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖2：郵政寶寶×波波鴿 正能量篇
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖3：SAINT LAURENT 限定貼圖
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖4：Richart(((光速回覆))) 表情貼
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖5：LINE旅遊 × 蘇蘇柴
下載期限：2026/12/17
使用效期：90天
條件：加入好友
LINE免費貼圖6：歡迎來到香奈兒的世界
下載期限：2026/12/14
使用效期：180天
條件：達成指定條件
LINE免費貼圖7：星巴克日常熊夥伴
下載期限：2026/12/10
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖8：LINE購物 × 功夫小子
下載期限：2026/12/09
使用效期：90天
條件：達成指定條件
LINE免費貼圖9：LINE禮物 × 到處都是貓
下載期限：2026/12/05
使用效期：90天
條件：加入好友
LINE免費貼圖10：迪奧金緻夢想工坊
下載期限：2026/12/05
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖11：LINE購物品牌名店×肉肉
下載期限：2026/12/03
使用效期：90天
條件：加入好友
LINE免費貼圖12：日本超人氣！Loveez情侶初登場
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
條件：無條件下載
LINE免費貼圖13：易遊網×小心臟－心動出遊趣
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖14：Visa生活系 Vee陪你每一天
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖15：大幸 × momo co
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
條件：加入好友
LINE免費貼圖16：LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇
下載期限：2026/11/26
使用效期：90天
條件：加入好友
LINE免費貼圖17：安安寶寶「晶彩世界」貼圖篇
下載期限：2026/11/20
使用效期：180天
條件：無條件下載
LINE免費貼圖18：LINE購物 × 棉花糖汪汪
下載期限：2026/11/18
使用效期：90天
條件：加入好友
精華 FAQ
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文章整理了11月最新上架的18組LINE免費貼圖與表情貼，並列出各款名稱、下載期限、使用效期與取得條件，方便讀者快速挑選喜歡的款式。
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文中點名了星巴克日常熊夥伴、超萌柴犬蘇蘇柴，以及郵政寶寶、香奈兒、迪奧等品牌限定款，主打可愛造型與實用對話貼圖。
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多數貼圖都要加入官方帳號好友或達成指定條件，少數則可無條件下載；此外，各款下載期限與使用效期不同，若想收藏應趁下架前儘快領取。
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