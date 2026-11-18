2026-11-18 14:21 女子漾／編輯ANDREA
年末換機雙強火拚！小米18 Pro「百變雙螢」神機登台，三星狂撒百萬購物金寵粉
科技迷準備換機啦！小米年度影像旗艦機皇 Xiaomi 18 Pro 系列今（18）日正式在台灣發表。這次不僅帶來 Pro 與 Pro Max 兩款新機，最大亮點絕對是機身背後超吸睛的「百變 AI 背螢幕」！結合徠卡雙 2 億畫素神級鏡頭，以及破天荒的 7,050mAh 超大電池，簡直把手機規格堆到天花板，新機預計 11 月 25 日正式開賣。
螢幕多一面！「百變背螢幕」
主鏡頭自拍超完美 誰說螢幕只能長在正面？Xiaomi 18 Pro 系列打破常規，在機背加入最高 2.9 吋的 120Hz AMOLED 背螢幕。不僅可以隨心情切換專屬個性桌布、快速查看日常資訊，最狂的是能用來「自拍」！透過背螢幕輔助取景，直接用超高畫質的主鏡頭拍美照，不管是朋友聚餐大合照還是 OOTD 穿搭紀錄，通通零死角。正面螢幕則最高達 6.9 吋，追劇、打 Game 爽度直接破表。
徠卡雙2億畫素加持！內建CCD風格秒變街拍大師
攝影控最愛的「徠卡味」又進化了！全系列標配徠卡雙 2 億畫素鏡頭（主鏡頭＋75mm長焦），搭配最新光影獵人感光元件與 OIS 光學防手震。不管是逆光人像、遠方建築還是 12cm 超微距特寫都能輕鬆搞定。這次還全新導入「傳奇 CCD」、「黑白膠片」等經典濾鏡，隨手按快門都有滿滿的復古氛圍與故事感。
2奈米怪獸級效能＋支援一卡通！通勤出遊神隊友
效能方面也是沒在客氣，搭載最新高通 Snapdragon 8 Elite Gen 6 系列的 2奈米旗艦處理器，Max 版更塞入超巨 7,050mAh 小米矽碳電池，並支援 100W 極速快充，出門一整天都不用找插座。此外，全新 HyperOS 4 系統不僅打破界線支援 Android 與 iOS 雙系統檔案互傳，還把通勤族最愛的「iPASS一卡通」整合進 Google 錢包，手機「逼」一下就能輕鬆進站搭捷運！
Xiaomi 18 Pro 系列共推出黑、白、星空藍、絲絨紅四款質感配色，將於 11 月 25 日上午 10 點正式開賣
星粉嗨翻！Samsung Shop App破百萬下載狂撒購物金 神機趁現在入手最划算
年末換機潮來了！台灣三星為歡慶「Samsung Shop App」突破百萬下載大關，宣布自 11 月 23 日中午 12:00 起至 12 月 14 日中午 12:00 祭出超狂歲末限時優惠。不僅豪灑總價百萬的商城購物金，還加碼百元競標、點數翻倍與銀行刷卡回饋，想犒賞自己或準備超有面子年末禮物的星粉們，絕對要手刀搶起來！
直播狂撒百萬購物金！百元實用配件超狂起標
為了感謝星粉支持，活動期間只要鎖定三星商城晚上 8 點的直播與節目，就能搶拿限量 1,000 元指定機種購物金，買精選神機直接現省一波。最刺激的是，直播中更推出「百元好物競標」環節，包含原廠旅充頭、Type-C 傳輸線等日常超實用配件，通通只要 100 元超佛心起標，跟著網友一起嗨搶神級好康。
點數超前放大術！最高現折4000加碼銀行回饋
習慣用 Samsung Wallet 結帳的用戶有福了！這次只要在 Samsung Wallet 兌換限量「Samsung Rewards 點數放大 2 倍券」，就能讓點數價值瞬間翻倍，最高可直接折抵 4,000 元商城購物金。不僅如此，搭配指定銀行信用卡領取專屬序號，購買指定機種還能最高再折 1,000 元，兩大優惠直接疊加使用，懂買的內行人絕對不能錯過這波神操作。
跨年神機怎麼挑？旗艦機皇、潮流摺疊一次看 針對歲末送禮、跨年美拍與居家娛樂需求，三星商城優惠陣容涵蓋多款人氣熱銷品項：
演唱會與跨年神機： Galaxy S26 Ultra（商城限定色、1TB版本），搭載 2 億畫素超高解析度與百倍變焦，跨年看煙火、追星拍偶像絕對是站姐級的專業水準。
最潮摺疊話題機： Galaxy Z Fold8、Fold8 Ultra 與 Flip8（商城限定色、Fold8 Ultra 1TB版本），展開即享全新 4:3 大螢幕沉浸視野，精緻輕巧無負擔，換機直接走在潮流最前線。
生產力最強後盾： Galaxy Tab S12 系列平板，最高 14.6 吋超大螢幕結合豐富 AI 助理功能與專屬 S Pen，新年辦公、學習或追劇兩相宜。
年末歡聚頂級視覺：指定型號智慧顯示器（如 MRA65R95HAXXZW 等），搭載最新 Micro RGB AI Pro 超能處理器與微米級控光，精準還原真實色彩，讓家裡客廳秒變頂級私人劇院。
把握 11 月 23 日至 12 月 14 日限時超狂檔期，趁年末最強回饋把質感滿分的科技好物帶回家！
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