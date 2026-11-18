AI重點 文章重點整理： 重點一： 客戶說再想想，不一定是拒絕，常是猶豫原因未被理解。

客戶說再想想，不一定是拒絕，常是猶豫原因未被理解。 重點二： 價格問題背後多半是價值未對上，應先釐清需求與痛點。

價格問題背後多半是價值未對上，應先釐清需求與痛點。 重點三：真正成交來自信任與風險釐清，而非一味催促或說服。

昨天飯局上，一位高階經理人突然問我：



「如果客戶一直猶豫不決，怎麼辦？」

我完全能理解這個問題。

因為做業務最容易讓人慌的時刻，往往不是客戶直接拒絕你。

而是他明明喜歡、也看得出來有興趣，最後卻只丟下一句：

「我再想想。」

這四個字很折磨人。

你不知道他是真的要想，還是其實不想買；

不知道是價格卡住，還是另一半不同意；

更不知道他是不是其實已經準備去看別間了。

所以很多業務一聽到「我再想想」，第一個反應就是：

再多講一點。

再補幾個優點。

再給一點壓力。

甚至趕快想辦法把人留下來。

但做業務這麼多年，我反而越來越怕一件事：

「我們一直急著解決客戶的猶豫，卻根本沒有先搞懂，他到底在猶豫什麼。」

很多沒有成交的單，問題不是客戶太難搞，而是我們太快了。

太快解釋、太快說服、太快想成交。

其實客戶的猶豫，通常逃不過三件事。

▊ 第一種：不是太貴，是他還沒覺得值得

客戶說：「我覺得這間有點貴。」

很多業務一聽到「貴」，馬上開始解釋：

這區行情就是這樣。

這間其實很划算。

屋主開價已經不高了。

隔壁成交價還更高。

我以前也會覺得，這時候就是要證明「它不貴」。

但後來我慢慢發現：

「客戶說貴，很多時候不是價格問題，而是價值還沒有對上。」

所以我反而會先問：

「如果先不考慮價格，這間房子有哪些地方，是你真的喜歡的？」

再繼續問：

「你當初為什麼想換房？最想改變的是什麼？」

如果他說，是因為孩子長大需要房間，是因為通勤太遠，是因為父母年紀大了，希望住得近一點。

那我們真正要談的，就不是一坪多少錢。

而是：

「這間房子，有沒有解決他原本最想解決的問題？」

最後才回頭比較：

同樣地點、同樣格局、同樣採光，如果換一間，大概是多少錢？

這時候客戶才有辦法真正判斷：

這個價格，值不值得。

而不是你一直告訴他：

「真的不貴啦。」

因為如果比較完，他還是覺得不值得，那也許問題真的就在價格。

這時候該做的不是硬推，而是承認：

「這間房子，可能真的不適合他。」

▊ 第二種：不是不喜歡，是他怕買錯

還有一種客戶更常見。

他會跟你說：

「我其實滿喜歡的，但我怕買了之後後悔。」

這時候很多人又開始拼命介紹優點。

但你想想看。

一個人已經告訴你「我喜歡」，你再講十個優點，真的有用嗎？

他缺的不是更多喜歡的理由。

他缺的是「安全感」。

所以我會先把那個「怕」問清楚。

「你最擔心的是屋況，還是財務壓力？」

「是怕買貴，還是怕以後不好脫手？」

「如果今天這幾個問題都確認清楚，你還會擔心嗎？」

很多時候，客戶嘴裡的一句「怕買錯」，背後其實藏著好幾個完全不同的問題。

也許是裝潢要花多少錢。

也許是貸款能不能過。

也許是房子有沒有漏水。

也許只是他不知道，買了之後每個月到底要多負擔多少。

這些事情一旦講清楚，就有辦法處理。

屋況可以檢查。

貸款可以先評估。

裝修可以估價。

現金流可以算。

真正專業的業務，不是一直跟客戶說：

「你不用擔心。」

而是把他擔心的事情，一件一件變成可以確認的事情。

因為風險最可怕的地方，往往不是風險本身，而是它一直模模糊糊地待在那裡。

▊ 第三種：他不是不買，只是沒有「現在要買」的理由

最後一種，就是最常聽到的：

「我再考慮一下。」

這句話，我以前也很容易把它當拒絕。

但後來我發現，有時候他真的不是不喜歡。

只是他心裡還沒有答案：

「為什麼一定要現在？」

這裡有一個我一直很重視的觀念：

喜歡一間房子，是購買動機。

但「為什麼現在要做決定」，才是成交動機。

所以我會問：

「你現在還想再考慮，是還有哪個問題沒解決，還是覺得不需要這麼快決定？」

再往下追：

「如果再等半年，你希望等到什麼更好的條件？」

這句很重要。

因為很多人說「我要再等等」，但其實他也沒有想過：

自己到底在等什麼。

是等價格掉？

等更好的房子？

等另一半點頭？

還是只是因為做決定讓人不舒服，所以想把決定延後？

我有時候會再問一句：

「如果半年後，沒有出現比這間更好的房子，你現在想改善的問題，會怎麼樣？」

這不是在製造焦慮。

也不是故意營造稀缺。

而是讓他自己看清楚一件事：

「等待不是沒有成本。」

有時候你用半年等一間更好的房子，可能真的等到了。

但也可能半年後，孩子還是沒有自己的房間；

通勤還是一樣累；父母還是住得很遠。

決定有成本。

等待，也有。

▊ 我最在意的，其實是最後這一句

所以當客戶跟我說：「我想再想一下。」

我最後通常會問：「你想用這段時間，換到什麼？」

如果他說得出來，很好。

例如：

我想再確認貸款、我想跟家人討論、我還想比較另外一間。

那代表我們還有明確的問題可以處理。

但如果他想了半天，自己也說不出到底還要想什麼，那很多時候

只是人面對重大決定時的本能：

先不要決定。

這時候，比起再講一堆資訊，我反而會直接問：

「如果你在意的問題都已經確認了，那現在還有什麼讓你不敢做決定？」

可是還有第三種狀況，也是我覺得最值得業務警惕的狀況。

他明明知道自己在擔心什麼，但他不願意告訴你。

這時候問題可能已經不是房子。

而是你。

▊ 有些客戶不是沒有答案，是他不相信你

做業務久了，我越來越覺得：

當一個客戶不願意把真正的顧慮講出來，我們第一個要檢討的，不是他的個性。

而是：

「他為什麼還不敢相信我？」

是不是我前面太急著成交？

是不是每次他問問題，我都只想把他導回「這間很好」？

是不是他感覺到，我真正關心的是這一單，而不是他的決定？

信任這件事很奇怪。

你說自己很專業，沒有用。

你告訴客戶「我都是為你好」，也沒有用。

真正的信任，是當他最怕的事情、最猶豫的事情，甚至最不想讓人知道的顧慮，都願意跟你說。

那時候你才真正有機會幫他。

所以現在再遇到客戶說：

「我再想想。」

我不會急著把他推過去。

我反而會先提醒自己：

不要急。

先搞清楚——

他是不覺得值得？

是害怕買錯？

還是還沒有現在做決定的理由？

如果這三個問題都處理了，他還是不願意講真正的顧慮，那你要處理的，可能就不是成交技巧。

而是信任。

很多業務以為，成交最重要的能力是說服。

但我現在越來越相信：

「真正厲害的成交，不是把一個猶豫的人說服到點頭。」

而是讓他願意把真正的問題告訴你，再陪他把問題一個一個看清楚。

因為房子買錯了，可以後悔很多年。

客戶當然有資格猶豫。

我們真正該做的，不是催他快一點。

而是讓他最後做出決定的時候，可以很清楚地知道：

「我為什麼買，也知道自己承擔的是什麼。」

這樣的成交，才是真的成交。



