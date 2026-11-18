2026-11-18 11:37 女子漾／編輯周意軒
7-ELEVEN聖誕交換禮物太會出！BEAMS DESIGN新品99元起、Hello Kitty換上丹寧裝
交換禮物預算有限，也想挑到讓朋友眼睛一亮的好物！7-Eleven歲末推出多款聯名與聖誕選品，包含BEAMS DESIGN美式學院風周邊、CITY PRIMA聯名Hello Kitty丹寧包款與保溫杯，還有三麗鷗吊飾、聖誕擺飾及巧克力禮盒。這篇女子漾整理新品亮點、價格與活動時間，依照朋友喜好和預算挑禮物，更容易找到方向！
BEAMS DESIGN推34款新品！襪子、毛帽與收納小物都有
喜歡日系休閒穿搭的朋友，可以留意7-ELEVEN與BEAMS DESIGN合作的「COMBINI GOODS」系列。第三波新品以美式學院風為主題，運用字母、條紋與撞色細節，推出34款服飾及生活配件，11月20日起於全台限定2,500家門市陸續販售。
這次除了襪子、毛帽等人氣品項，也加入兒童襪帽，讓親子能搭出呼應造型。交換禮物則可考慮多功能收納包、證件套與折疊傘，日常使用機會高，也方便依預算選購。
小資預算可挑成人中筒襪149元、撞色圓形收納背心袋299元、多功能收納包399元；預算約500元，則有刺繡毛帽499元、零錢包499元可選。想送穿搭配件，另有字母復古棒球帽599元、休閒拖鞋699元，以及附收納包的折疊傘699元。名稱中的「皮革」零錢包與證件套，材質皆為人造皮革。系列另有兒童襪99元、圓領休閒上衣890元、休閒連帽上衣990元。部分商品限BEAMS專區販售，實際到貨時間依門市為準，11月25日至12月22日全系列任選2件享9折。
Hello Kitty穿丹寧裝！肩背包、蝴蝶結保溫杯可愛又實用
Kitty迷的歲末收藏清單又要增加了！CITY PRIMA精品咖啡攜手Hello Kitty，推出「Kitty丹寧萌趣集點GO」，將牛仔布元素與經典蝴蝶結融入包款、吊飾及保溫杯，配色與造型都帶點休閒潮流感。
包款包含能放入13吋筆電、A4文件的丹寧肩包，以及尺寸較輕巧的潮萌丹寧手袋。手袋附有可自由裝飾的立體蝴蝶結別針，喜歡替包包加點個人風格的人可以留意。360ml不鏽鋼保溫杯則採膠囊造型，搭配可替換式蝴蝶結上蓋，並設有茶水分離設計。
活動期間購買指定咖啡累積點數，即可加價購聯名周邊：潮萌吊飾6點加459元、丹寧肩包6點加559元、潮萌丹寧手袋6點加459元、不鏽鋼保溫杯6點加799元，也可使用指定點數兌換。
想先收小物，購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，可加69元購買萌貼公仔，共5款隨機出貨。公仔附奈米膠，能裝飾手機、電腦等日常用品，各款數量有限。
Hello Kitty集點活動資訊
活動期間：2026年11月25日至12月22日，兌換至12月24日。
集點方式：CITY PRIMA中杯每杯1點；CITY PRIMA大杯、不可思議咖啡中杯以上每杯2點。
會員搶先預購：11月20日至11月24日，已訂閱uniopen PRIMA會員可領取專屬預購券，每人每款券限領1張。保溫瓶搭配大杯精品美式899元一組，三款合計限量150組；丹寧肩背包搭配大杯精品美式659元一組，限量100組。
百元也能挑可愛禮物！三麗鷗吊飾、聖誕樹一次看
如果交換禮物設定百元左右預算，聖誕主題專案架也有不少選擇。三麗鷗聖誕小吊飾、史努比家族聖誕小吊飾皆為69元，採隨機款式；樂天小熊餅聖誕兜風組活動價169元，可爾必思寶可夢開心袋著走活動價259元，適合喜歡角色周邊或零食的人。
想送能擺在辦公桌、房間的小物，絨毛造型聖誕樹與松木立體聖誕樹皆為399元。其中絨毛款按壓頂部星星即可發光，還能收納小物。另有30公分免組裝迷你聖誕樹，以及60公分DIY聖誕樹套裝，替小空間增加節慶氣氛。
11月25日至12月29日，聖誕專案架指定零食糖果任選2件79折，持uniopen聯名卡享3件75折。另有超過50款Loveez包裝商品，購買指定品項任2件加9元，可獲得隨機款Loveez徽章1個，共5款可蒐集。
想送甜點系禮物？精品巧克力10入499元自由搭
送給喜歡甜食的朋友，也能考慮CupiCho丘彼巧的聖誕交換禮物專區。12月4日至2027年1月6日，於台北DREAM PLAZA、高雄夢時代及台南ZEELAND-MARK湖美廣場三家專門店，推出指定單顆巧克力及酒心巧克力任選10入499元，可依收禮者喜好搭配口味。
禮盒則有Elit白金緞帶杜拜開心果夾心巧克力禮盒特價599元、Anthon Berg奢華金典綜合夾心巧克力禮盒特價699元，另有Baci、RUTA及AMEDEI倒數聖誕巧克力選擇。挑選前先確認對方偏好的口味，以及是否接受酒心巧克力，送禮更貼心。