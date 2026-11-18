2026-11-18 12:11 女子漾／編輯王廷羽
韓國又有神級綜藝！太妍、潤娥、娜璉、Winter同台，《Just Makeup 2》賽制、開播時間一次看
這是什麼神仙組合！韓國美妝競技綜藝《Just Makeup 2》將於11月27日開播，主持陣容集結少女時代太妍、潤娥、TWICE娜璉、aespa Winter及張度練，豪華名單讓網友驚呼「以為是AI生成」！這篇女子漾整理節目5大看點、競賽規則、主持卡司與開播時間，帶你一次看懂！
文章目錄
《Just Makeup 2》是什麼？韓國美妝版《黑白大廚》掀話題
《Just Makeup 2》是什麼？韓國美妝版《黑白大廚》掀話題
《Just Makeup》是韓國串流平台Coupang Play推出的美妝生存競技綜藝，由《黑白大廚》製作公司Studio Slam參與打造，因此也被稱為美妝版《黑白大廚》。節目邀請不同背景的專業彩妝師同場較勁，透過一連串創意挑戰，展現化妝技術與藝術美感。第一季於2025年播出後引起關注，曾連續5週登上Coupang Play人氣排行榜冠軍，如今第二季強勢回歸，除了競賽規模升級，更邀請多位人氣女團成員擔任主持人，讓節目還沒開播就掀起討論。
《Just Makeup 2》神級卡司曝光！太妍、潤娥、娜璉、Winter夢幻合體
《Just Makeup 2》神級卡司曝光！太妍、潤娥、娜璉、Winter夢幻合體
第二季最讓粉絲興奮的，莫過於堪稱女團大集合的主持陣容！節目邀請少女時代太妍、潤娥、TWICE娜璉、aespa Winter，以及知名喜劇演員兼主持人張度練共同參與，橫跨不同世代的韓流女神罕見同台，光是名單就充滿話題。
官方公開的個人海報也相當吸睛！太妍穿上白色洋裝展現仙氣，潤娥以紫羅蘭色系造型散發優雅魅力，娜璉選擇亮眼橘黃色服裝，Winter則以棕色馬甲展現率性氣場。每位主持人還搭配不同彩妝工具，呼應節目主題。據目前曝光的資訊，第二季將依照不同競賽階段安排主持人登場，讓觀眾有機會看到各種女神組合。消息曝光後，不少網友直呼「這陣容是真實存在的嗎？」、「根本女團頒獎典禮」，期待值持續升高。
《Just Makeup 2》賽制曝光！60位彩妝高手激烈對決
《Just Makeup 2》賽制曝光！60位彩妝高手激烈對決
《Just Makeup 2》延續第一季的生存淘汰模式，集結60位韓國頂尖彩妝師參賽，並由4位專業評審負責評分，參賽者必須在不同主題的挑戰中，展現化妝技巧、創意發想與個人美學，爭取晉級資格。
不同於一般美妝教學節目，《Just Makeup》更強調彩妝創作的競爭性，選手除了要完成精緻妝容，還得透過色彩、線條與特殊技法呈現作品概念，讓每場對決都充滿驚喜。至於第二季的詳細關卡、淘汰規則及評分標準，目前尚未完整公開，仍有待正式播出後揭曉。
《Just Makeup 2》開播時間一次看
《Just Makeup 2》開播時間一次看
《Just Makeup 2》將於2026年11月27日正式開播，韓國時間下午5點於Coupang Play上線，換算台灣時間為下午4點。喜歡韓系彩妝、熱愛追韓綜的觀眾，不妨先把日期記下來，準備迎接這場精彩的美妝生存戰！
精華 FAQ
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這是一檔由Coupang Play推出的美妝生存競技綜藝，製作團隊也有《黑白大廚》班底Studio Slam參與。節目以彩妝師對決為核心，因此被稱為美妝版《黑白大廚》。
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主持陣容包括少女時代太妍、潤娥、TWICE娜璉、aespa Winter，以及張度練，橫跨多個世代韓流代表。豪華名單罕見同台，讓網友直呼像AI生成，討論度很高。
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第二季延續生存淘汰模式，邀請60位韓國頂尖彩妝師參賽，並由4位評審評分。節目將於2026年11月27日韓國時間下午5點上線，台灣時間為下午4點。
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