2026-11-18 10:05 享民頭條
履歷投到懷疑人生 盤點6個讓OL崩潰的求職瞬間
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：低薪高工時與多工要求讓求職者備感不公。
- 重點二：履歷已讀不回、無聲卡成為求職常態挫折。
- 重點三：面試遭問婚育與內定招募等情況最傷信任。
編輯/鄭欣宜撰文
這年頭找工作簡直比談一場轟轟烈烈的戀愛還要折磨人。打開求職網站，手裡拿著精心修飾過三次、連標點符號都完美無瑕的履歷，明明條件不差、經歷也算豐富，卻像是把石子丟進深海裡一樣，連個水花都看不見。如果妳最近也正陷在茫茫求職海中，每天看著「已讀不回」或罐頭感謝信看到心態炸裂，千萬別懷疑自己的價值。今天就來跟妳盤點6個讓無數求職女子在深夜默默懷疑人生的崩潰瞬間，看妳中了幾箭。
一、薪水開得像在施捨 卻要十八般武藝樣樣精通
每次滑到心儀職缺，興致勃勃點進去一看薪資範圍，開頭那個數字直接讓人白眼翻到後腦勺。現在的某些公司總喜歡用「薪資面議」當作遮羞布，等到真正面試時才支支吾吾開出一個僅夠繳房租和買杯手搖飲的微薄薪水。更誇張的是，拿著微薄到不行的底薪，職務說明卻寫著：需具備行銷企劃、美編修圖、影音剪輯、跨國溝通、危機處理，還要會順便幫老闆泡咖啡。這種用香蕉只想請猴王的慣老闆心態，每次看到都讓人血壓直線飆升。
二、履歷石沉大海連罐頭感謝信都沒半封
投遞履歷這件事最折磨人的不是被直接拒絕，而是那種漫長且無止盡的「已讀不回」。每天早上醒來第一件事就是緊張地重新整理信箱，期待看見面試邀請，結果卻乾淨得像被洗劫過一樣。投了三五十家公司，有些甚至連自動回覆的罐頭感謝信都省了，直接人間蒸發。這種不被尊重、彷彿自己是一顆免洗螺絲釘的無力感，真的會讓人在電腦前默默懷疑自己是不是這世上最多餘的人。
三、好不容易拿到面試卻遇到靈魂拷問大賽
經過無數次等待終於接到面試通知，精心打扮、踩著高興鞋準時赴約，結果面試官一坐下來不聊專業實力，劈頭就開始進行各種靈魂拷問：「妳預計三年內有結婚生子打算嗎？」、「如果週末公司臨時有活動，妳能隨call隨到嗎？」甚至還有人嫌棄妳前一份工作待得不夠久。親愛的，我們是來應徵工作賺錢的，又不是去參加戶政事務所的生育調查，真的讓人想當場拿包包走人。
四、冗長到像馬拉松的四輪面試 最後發無聲卡
現在找工作簡直像在打通關遊戲，履歷篩選只是第一關，接下來還要考專業筆試、線上適性測驗、主管複試，最後竟然還要跟高層面談。歷經千辛萬苦、過關斬將了四輪面試，面試時還跟主管相談甚歡，以為勝利就在眼前。結果回家等了兩個禮拜，收到的居然是一封冷冰冰的感謝信，理由還是「找到更適合的人選」。耗費了無數心力跟時間，最後卻得到一場空，這種折磨真的會讓人想原地躺平。
五、薪資核定比預期砍半 還硬要美化成共體時艱
好不容易撐到最後談到薪資福利環節，本以為可以拿個合理的身價，結果人資一開口就大砍特砍，還一邊笑著灌迷湯說：「我們公司雖然薪資結構比較彈性，但未來發展潛力無限，年輕人不要太看重眼前的數字。」醒醒吧！房東可不會接受拿「公司遠景」去繳房租。這種把剝削說得清新脫俗、把低薪包裝成學習機會的話術，每次聽完都讓人只想賞對方一個白眼。
六、開出職缺 只是公司做面子給高層看的煙霧彈
最讓人崩潰的一種情況，莫過於妳認真準備了作品集、花了一整個週末寫申論題作業去面試，結果進去才發現這職缺根本只是公司內部早已內定人選，會對外公開招募純粹是走個行政程序、應付上級而已。當妳發現自己辛辛苦苦熬夜寫出來的企劃案，居然只是別人拿去向上交差的免費工具人素材，那種被當成白癡耍的憤怒，真的會讓人氣到想把求職軟體直接刪除。
結語
求職路上的坎坷不是因為妳不夠優秀，而是這個市場本來就充滿了各種光怪陸離的荒謬考驗。如果最近面試不順利，請不要把別人的眼光當作衡量妳價值的標準。給自己放個假，去吃一頓期待已久的甜點、好好睡個美容覺。屬於妳的伯樂和真正尊重專業的好工作，永遠都在前方等著閃閃發光的妳呀！
精華 FAQ
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不少職缺薪水低得離譜，卻要求行銷、美編、剪輯、跨國溝通等多項能力，還常以「薪資面議」包裝，讓求職者感到被剝削。
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因為求職者投入大量時間精修履歷，卻常只換來信箱空白或罐頭感謝信都沒有，長期等待與不被回應會讓人嚴重懷疑自己的價值。
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作者強調求職不順不代表個人不夠好，而是市場充滿荒謬考驗，建議先休息、照顧身心，等待真正尊重專業的機會出現。
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