2026-11-17 17:14 女子漾／編輯周意軒
Netflix《急診室的奇蹟》結局3大伏筆！霍建華揭弊恐丟工作，錢裕揚是敵是友？
救得了眼前的病人，卻可能保不住自己的工作！Netflix台劇《急診室的奇蹟》全劇8集，結局讓霍建華飾演的周承俊陷入更棘手的危機：堅持揭露新藥研究問題，換來院方高層的不滿，連與恩師多年的情分也面臨決裂。此時，錢裕揚飾演的董事長之子嚴震東突然現身，究竟會成為盟友，還是另一個難以應付的對手？以下整理結局解析與3大未解伏筆。
提醒：以下涉及《急診室的奇蹟》結局劇透。
《急診室的奇蹟》結局解析：搶救告一段落，院內風暴才正要開始
《急診室的奇蹟》將故事放在央大醫院急診室，由周承俊與資深主治醫師何宇華（楊謹華 飾），帶領林耿明、唐希、江東彥三名年輕住院醫師，在接連湧入的病患與突發狀況中學習判斷，也面對醫療倫理與院內權力的考驗。到了最後一集，菜鳥醫師逐漸證明自己的能力，周承俊卻因新藥研究與醫院高層正面衝突。這樣的安排，讓結局同時出現兩種心情：看見新人終於成長的欣慰，以及擔心這支團隊隨時可能被拆散的不安。最讓人放不下的，也正是這個停頓。病人需要急診室，但守在急診室裡的醫師，又有誰能保護？
《急診室的奇蹟》結局伏筆1：周承俊與恩師決裂，揭露真相得付出多少代價？
周承俊發現新藥研究存在問題，決定將藥物無效的研究結果公開，即使院長親自出面勸阻，也沒有讓他改變心意。當醫師的專業判斷與醫院利益發生衝突，他選擇守住自己的立場，也讓原本敬重的恩師成了必須面對的阻力。這場決裂的分量，在於周承俊清楚知道，自己反抗的是一個足以影響職涯的權力體系。他仍堅持發表研究結果，隨即引來董事長要求處理他的指示，能否繼續留在央大醫院，成為結局最直接的懸念。若後續故事延伸，值得關注的包括論文能否順利發表、研究問題是否真正受到調查，以及周承俊會面臨什麼處分。目前結局留下的是職位危機，尚未交代他遭到開除的結果。
《急診室的奇蹟》結局伏筆2：嚴震東主動接近，董事長兒子為何對論文有興趣？
錢裕揚飾演的嚴震東在結局登場，讓原本看似明確的對立關係，多了一個難以判斷的變數。身為醫院董事長的兒子，嚴震東自海外回國，有意參與醫院整頓。然而，父親將周承俊視為麻煩，他卻主動找上周承俊，表明自己對那篇研究論文感興趣。同一篇論文，父子兩人的反應截然不同，也讓嚴震東的目的更令人好奇。他可能想了解研究背後的問題，也可能有自己的整頓計畫。不過，主動接觸尚不足以證明他願意支持周承俊，結局也沒有揭曉雙方能否建立信任。這條線最有意思的地方，是嚴震東同時擁有醫師與接班人的身分。當專業判斷牽動家族利益，他會如何選擇？倘若續篇展開，這個答案很可能影響周承俊與整個急診團隊的處境。
《急診室的奇蹟》結局伏筆3：林耿明成為救人英雄，帶他入行的老師卻可能離開
當初成績不出色的林耿明（蔡凡熙 飾），因周承俊的決定獲得進入央大醫院的機會，也始終背負著能力受到質疑的壓力。最後一集的公車持刀傷人事件，讓他的成長有了具體回應：面對突發危難，他在現場投入救治，事後也受到媒體關注。這段情節呼應了周承俊最初的選擇。考試成績之外，一名醫師在危急時刻願不願意行動、能不能把所學用在眼前的病人身上，同樣值得被看見。然而，林耿明才剛逐漸站穩腳步，帶他入行的周承俊就陷入職位危機。他與同期的唐希（詹子萱 飾）、江東彥（彭千祐 飾），是否還能繼續在同一個團隊裡磨練，也因此留下懸念。若有後續篇章，三人的故事仍有發展空間，包括如何承擔更大的醫療責任，以及當團隊受到院內風波影響時，各自會做出什麼選擇。這些屬於結局延伸出的觀察，尚非已公布的第二季劇情。
《急診室的奇蹟》有第二季嗎？續訂消息仍待官方公布
截至2026年11月17日，尚未查得Netflix正式宣布《急診室的奇蹟》續訂第二季的消息，開拍時間、播出日期與回歸卡司也仍待確認。第一季保留了周承俊的職涯危機、嚴震東的立場，以及新人醫師的後續發展，確實具有延伸故事的空間，但開放式結局不能直接視為續拍確定。