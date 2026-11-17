2026-11-17 16:44 女子漾／編輯ANDREA
2026網評「看他演戲秒愛上」陸劇男星TOP6！張晚意眼神太有靈魂，冠軍神顏＋神演技根本古裝天花板！
近年來陸劇男神輩出，但在競爭激烈的演藝圈中，光有高顏值已經不夠看啦！真正能讓觀眾「看他演戲忍不住愛上」、深深陷入魅力的，絕對是那些「顏值與演技雙霸」的寶藏男孩們！有演技的男星自帶強大蘇感，舉手投足都能把角色演活，光是靠眼神就能拉絲。今天就來盤點網評公認看他演戲絕對會被圈粉的陸劇男星TOP6，快來看看你的神仙男友有沒有上榜吧！
TOP 6：丞磊
憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。近期在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺，讓人一看就原地入坑！
TOP 5：侯明昊
屬於「濃顏系」長相的侯明昊，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。出道多年的他早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》，以及2026年備受矚目的《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入情緒，是流量偶像中公認演技很不錯的一位，看他演戲真的很難不心動。
TOP 4：張晚意
說到「看他演戲絕對會愛上」，怎麼能少了張晚意！正劇出身的他擁有超扎實的演技底子，在爆款劇《長相思》中把瑲玹的隱忍與偏執演繹得淋漓盡致。近年他在《柳舟記》與《錦繡安寧》中的表現更是瘋狂圈粉，不僅原聲台詞功底超強，那雙「會拉絲的眼神」更是他的致命武器！張晚意特別擅長詮釋隱忍、深情又帶點腹黑霸道的角色，看著他在劇中極具層次的情感拉扯，真的會讓人忍不住深陷其中！
TOP 3：王鶴棣
以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝，都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，舉手投足間充滿強大的男主氣場，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力完全不容小覷，只要看他飆戲絕對會被狠狠圈粉！
TOP 2：張凌赫
今年以古裝劇《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到近期的《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看。隨著作品累積，他愈發純熟的演技與清冷的斯文氣質完美結合，讓人看他演戲真的會忍不住愛上！
TOP 1：劉學義
拿下冠軍的就是憑藉超強實力大爆發的寶藏男神劉學義！被網友譽為「古裝建模臉」的他，五官精緻立體，自帶一股矜貴又充滿蘇感的氣質。尤其是近期話題新劇《蘭香如故》更是演出深情款款的林大爺，與譚松韻搭配讓人看了相當入戲呀！雖然過去他在《琉璃》等劇中常演反派卻讓人完全恨不起來，近年在《花間令》與《春花焰》中更是將瘋批、腹黑又極致深情的男主駕馭得完美無缺！劉學義最迷人的地方，在於他明明有著頂級神顏，演起戲來卻毫無包袱，不管是隱忍落淚還是霸氣發狠，每一個微表情都張力十足。神顏加上渾然天成的神演技，奪下第一名絕對實至名歸！
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