2026-11-17 17:56 女子漾／編輯王廷羽
葛萊美靈魂女聲Tori Kelly宣布來台！產後10天寫新歌，2027演唱會票價、搶票時間曝光
葛萊美靈魂女聲Tori Kelly宣布2027年6月3日重返台灣，在Legacy Taipei開唱！擁有3座葛萊美獎的她，今年升格當媽後，產後僅10天就開始寫歌，更在兩個月內完成新專輯。演唱會門票11月20日開賣，票價2,480元起，這篇女子漾整理演唱會時間、票價及搶票資訊，歌迷快筆記！
3座葛萊美獎得主Tori Kelly來台！2027年6月開唱
以極具辨識度的嗓音、細膩轉音及驚人高音聞名的Tori Kelly，早年靠著YouTube翻唱影片打開知名度，隨後以創作歌手身分闖蕩樂壇，音樂融合R&B、靈魂、流行與福音元素，至今已抱回3座葛萊美獎。
她過去曾與Justin Bieber、Ed Sheeran及Pharrell Williams等國際巨星合作，也曾替動畫電影《歡樂好聲音》系列中的大象Meena獻聲，演唱經典歌曲〈Don’t You Worry ’Bout a Thing〉。就連BLACKPINK成員ROSÉ、BTS成員Jung Kook都曾翻唱她的歌曲，足見其作品的影響力。
近期Tori Kelly更登上美國NPR人氣音樂節目《Tiny Desk Concert》，攜手全女子樂團帶來現場演出，再次展現深厚唱功，也讓歌迷更加期待明年台北場的精彩表現。
兒子出生10天就寫歌！Tori Kelly新專輯藏寶寶聲音
今年迎來兒子出生的Tori Kelly，原本擔心育兒生活會壓縮創作時間，沒想到成為母親後，反而激發源源不絕的靈感。她經常一邊照顧寶寶，一邊用手機記下突然浮現的旋律，僅花兩個月便完成全新專輯《God Must Really Love Me》。
其中，新歌〈Too Much〉更是在兒子出生第10天寫下，歌曲特別收錄寶寶誕生時的聲音。專輯同名開場曲與最後一首〈Bliss〉也藏有兒子的聲音，讓這張作品成為記錄她初為人母心情的重要紀念。這次世界巡演同樣以新專輯命名，台灣歌迷也將有機會親自感受她在不同人生階段展現的音樂魅力。
Tori Kelly台北演唱會11月20日開賣！
「Tori Kelly - God Must Really Love Me World Tour - Taipei」將於2027年6月3日在Legacy Taipei登場，採全站席形式，票價2,480元，愛心及陪同席則為1,100元。
藝人官方預售將於2026年11月18日上午10點率先開放，至11月19日晚間10點截止；一般售票則於11月20日上午10點透過TICKETPLUS遠大售票系統全面開賣。特別提醒，本次演唱會票券不設入場序號，將依現場排隊順序入場，想近距離欣賞Tori Kelly現場演出的歌迷，可提前規劃入場時間。
Tori Kelly - God Must Really Love Me World Tour - Taipei演出日期：2027年6月3日（四）
演出地點：Legacy Taipei（台北市中正區八德路一段1號）
藝人官方預售：2026年11月18日10:00至11月19日22:00
全面開賣：2026年11月20日10:00
演唱會票價：全站席2,480元、愛心及陪同席1,100元
售票平台：TICKETPLUS遠大售票
精華 FAQ
-
她的「God Must Really Love Me World Tour - Taipei」將於2027年6月3日在Legacy Taipei舉行，地點位於台北市中正區八德路一段1號，屆時將以全站席形式演出。
-
門票分為全站席2,480元，以及愛心及陪同席1,100元。藝人官方預售為2026年11月18日10:00至11月19日22:00，一般全面開賣則是11月20日10:00。
-
她在兒子出生10天後就開始寫下新歌，並在短短2個月完成專輯《God Must Really Love Me》。專輯裡還收錄寶寶誕生時的聲音，記錄她初為人母的心情。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower