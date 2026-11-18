2026-11-18 09:38 女子漾／編輯張念慈
台版《我們的藍調時光》12月開播！9部人生必看經典韓劇，《鬼怪》《請回答1988》至今難超越
韓劇迷心中的人生神劇《我們的藍調時光》竟然要推出台灣版了！由「偶像劇教母」柴智屏擔任總製作人，集結周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、王柏傑等豪華卡司，將原作濟州島的故事搬到澎湖，預計2026年12月登場。消息曝光後，也讓不少劇迷重新討論那些看過一次就忘不了的經典韓劇。究竟有哪些作品即使完結多年，依然值得一看再看？這篇女子漾整理9部經典韓劇，從催淚親情、浪漫愛情到懸疑神劇，每一部都有讓人難忘的理由！
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台版《我們的藍調時光》將登場！澎湖漁村重現韓劇經典
2022年播出的韓劇《我們的藍調時光》，以濟州島為舞台，透過不同人物的生活，描寫愛情、親情、友情與人生遺憾。劇中沒有絕對完美的主角，每個人都有難以說出口的心事，也因此讓不少觀眾看見自己的影子。
台灣版則由柴智屏擔任總製作人、林子平執導，集結周渝民、張鈞甯、信、鍾欣凌、王柏傑、安心亞、郭泓志、鄭人碩等演員，將故事場景改為澎湖漁村，並前往嘉義、阿里山等地取景，歷時120天完成拍攝。
面對原版口碑與觀眾的高度期待，柴智屏也曾透露，部分演員因為擔心與韓版比較而婉拒演出。不過，台灣版將透過在地文化與人物關係重新詮釋故事，能否重現韓版的感動，也成為開播前最受關注的話題。
經典韓劇推薦1：《我們的藍調時光》｜李炳憲、申敏兒演活人生遺憾
主演：李炳憲、申敏兒、金宇彬、韓志旼、車勝元、李姃垠
2022年播出的《我們的藍調時光》，被不少劇迷列為人生必看韓劇！故事以濟州島的漁村生活為背景，透過一群居民的故事，呈現每個人面對愛情、親情、友情時的不同心境。李炳憲飾演四處販售雜貨的李東昔，與申敏兒飾演的閔宣亞有著難以解開的過去；金宇彬則飾演溫柔船長朴正俊，愛上韓志旼飾演、背負家庭祕密的海女李英玉。
全劇最催淚的地方，就是每個角色看似過著平凡生活，背後卻藏著難以言說的傷痛。尤其李東昔與母親之間長年累積的心結，更讓許多觀眾看到最後忍不住落淚。這部劇沒有刻意美化人生，卻讓人重新理解親情與和解的珍貴，也難怪台灣翻拍消息一出，就引發劇迷高度關注。
經典韓劇推薦2：《請回答1988》｜朴寶劍、惠利青春回憶至今難忘
主演：惠利、朴寶劍、柳俊烈、高庚杓、李東輝
說到人生必看韓劇，怎麼能少了《請回答1988》！故事發生在1988年的首爾雙門洞，五個從小一起長大的好友，每天在巷弄裡打鬧、分享心事，陪伴彼此經歷青春期的煩惱。惠利飾演的成德善個性開朗，卻經常覺得自己不受家人重視，隨著年紀增長，她與天才圍棋棋士崔澤（朴寶劍 飾）、外冷內熱的金正煥（柳俊烈 飾）之間，也逐漸萌生曖昧情愫。
當年最讓劇迷揪心的，就是德善最後究竟會選擇誰？然而隨著故事推進，觀眾也逐漸被雙門洞五個家庭的親情打動。父母默默付出的愛、鄰居之間互相照顧的情誼，以及那些再也回不去的青春歲月，都讓這部劇成為許多人心中的經典。
經典韓劇推薦3：《孤單又燦爛的神－鬼怪》｜孔劉、金高銀跨越900年的命運愛情
主演：孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜、陸星材
2016年播出的《孤單又燦爛的神－鬼怪》，至今仍是奇幻愛情韓劇的代表作！孔劉飾演高麗時代的將軍金信，因受到詛咒而成為擁有不死之身的鬼怪，唯有找到命中注定的鬼怪新娘，才能拔出胸口的劍，結束漫長的生命。直到金高銀飾演的少女池恩倬出現，才讓他原本孤獨的人生有了改變。
除了鬼怪與新娘的浪漫愛情，李棟旭飾演的地獄使者與劉寅娜飾演的Sunny，兩人充滿遺憾的前世今生同樣令人心碎。再加上加拿大魁北克的夢幻場景、經典OST，以及鬼怪與地獄使者的爆笑同居日常，讓這部劇即使完結多年，依然有許多令人難忘的名場面。
經典韓劇推薦4：《機智醫生生活》｜曹政奭、田美都五人幫友情太療癒
主演：曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都
如果喜歡溫暖又貼近生活的韓劇，《機智醫生生活》絕對值得收藏！故事圍繞五位相識20多年的醫生好友，分別任職於不同科別，白天忙著看診、開刀，晚上則聚在一起吃飯、聊天，甚至組成樂團練習歌曲。
曹政奭飾演幽默風趣的肝膽胰臟外科醫生李翊晙，田美都飾演神經外科醫生蔡頌和，兩人多年來始終維持著深厚友情，卻也藏著沒有說出口的情感。五人幫的日常互動自然又搞笑，讓觀眾彷彿也成為他們的朋友。劇中透過醫護人員、病患與家屬的故事，描繪生老病死與人情溫暖，即使沒有誇張的愛恨情仇，依然讓人看得又哭又笑。
經典韓劇推薦5：《我的大叔》｜IU、李善均演出最心痛的相互救贖
主演：李善均、IU（李知恩）、高斗心、朴浩山、宋清晨
2018年播出的《我的大叔》，被不少觀眾視為最有後勁的人生韓劇之一。IU飾演年紀輕輕就背負沉重債務的李至安，為了照顧失聰的奶奶，她不得不四處打工，甚至捲入公司的權力鬥爭。李善均則飾演表面擁有穩定工作與家庭，內心卻早已疲憊不堪的中年上班族朴東勳。
兩個原本毫無交集的人，因為職場陰謀而逐漸靠近，也慢慢看見彼此隱藏的傷口。最動人的地方，在於朴東勳沒有試圖改變李至安的人生，卻透過理解與尊重，讓她第一次感受到被善待的溫暖。這部劇以細膩的情感描寫，讓許多曾經歷低潮的觀眾產生共鳴。
經典韓劇推薦6：《太陽的後裔》｜宋仲基、宋慧喬軍醫戀掀全球追劇熱潮
主演：宋仲基、宋慧喬、晉久、金智媛
2016年播出的《太陽的後裔》，當年可是紅遍亞洲的現象級韓劇！宋仲基飾演特戰部隊軍官劉時鎮，因一次意外與宋慧喬飾演的外科醫生姜暮煙相識，兩人迅速產生好感，卻因為職業理念不同而分開。直到他們在海外戰地再次重逢，才重新面對彼此的感情。
一個為了保護國家可以冒險犧牲，一個則以拯救生命為使命，兩人在戰爭、災難與生死關頭中，逐漸理解彼此的信念。除了男女主角的浪漫戀情，晉久與金智媛飾演的徐大英、尹明珠同樣人氣超高，軍人與軍醫之間的愛情充滿甜蜜與心酸。經典台詞、浪漫場景及OST，也讓這部劇成為不少韓劇迷的入坑作品。
經典韓劇推薦7：《Signal 信號》｜李帝勳、趙震雄跨時空破案太燒腦
主演：李帝勳、金憓秀、趙震雄
喜歡懸疑推理劇的觀眾，一定不能錯過《Signal 信號》！故事講述現代犯罪心理分析師朴海英（李帝勳 飾），意外透過一台老舊無線電，與生活在過去的刑警李材韓（趙震雄 飾）取得聯繫。兩人相隔不同時空，卻能透過無線電交換線索，攜手破解多年來懸而未決的案件。
金憓秀飾演的刑警車秀賢，更是串起兩個時代的重要人物。隨著案件逐漸揭開，觀眾也開始發現，過去的一個決定，竟可能改變未來所有人的命運。劇中部分案件取材自韓國真實社會事件，讓故事更具震撼力。尤其無線電突然響起的瞬間，總讓人忍不住緊張起來，堪稱懸疑韓劇的經典代表。
經典韓劇推薦8：《未生》｜任時完演活職場菜鳥，上班族看了超有感
主演：任時完、李星民、姜素拉、姜河那、卞約漢
2014年播出的《未生》，被許多上班族奉為職場神劇！任時完飾演的張克萊，從小將人生投注在圍棋上，卻因為無法成為職業棋士，被迫放棄夢想。沒有亮眼學歷，也缺乏職場經驗的他，意外進入大型貿易公司擔任實習生，開始面對辦公室裡的殘酷現實。
剛進公司的張克萊，連最基本的工作流程都不熟悉，經常被同事質疑能力，甚至因為學歷受到冷眼對待。直到遇見李星民飾演的吳尚植課長，才逐漸找到自己的價值。劇中對加班文化、職場霸凌、辦公室政治與主管責任的描寫相當真實，也讓不少觀眾感嘆，原來每天努力撐過上班時間，就已經是一件很不容易的事。
經典韓劇推薦9：《愛的迫降》｜玄彬、孫藝真跨越南北韓的浪漫愛情
主演：玄彬、孫藝真、徐智慧、金正賢
2019年播出的《愛的迫降》，是許多劇迷心中無法取代的浪漫愛情韓劇！孫藝真飾演韓國財閥千金尹世理，某天進行滑翔傘運動時遭遇突發天候，意外降落在北韓境內，遇見玄彬飾演的軍官李正赫。為了保護尹世理，李正赫決定偷偷協助她返回南韓，沒想到兩人在相處過程中逐漸愛上彼此。
劇中除了男女主角的甜蜜互動，李正赫身邊的北韓士兵四人幫，以及村莊大嬸們的搞笑日常，也成為觀眾最喜歡的橋段之一。隨著尹世理逐漸融入當地生活，原本看似遙不可及的兩個世界，也因為愛情產生連結。尤其兩人在瑞士的命運交會，更讓不少觀眾看完後久久無法忘懷。