AI重點 文章重點整理： 重點一： 一品誥命夫人是明清命婦封贈制度的一部分。

一品誥命夫人是明清命婦封贈制度的一部分。 重點二： 誥命帶來尊榮與禮遇，卻未必等同實質保障。

誥命帶來尊榮與禮遇，卻未必等同實質保障。 重點三：清代命婦若再嫁，可能被追奪封號並受罰。

看到那支Reels是在8月12日凌晨快一點，我還沒有睡。那個《愛講故事的英俊小馬》這次製作的科普影片，足足有5分45秒。

我本來只是睡前隨意滑滑手機，但是看到這個主題，就沒忍住把它給看完，然後決定要用它來寫一篇文。

看多了古裝劇，偶爾會遇到這樣的橋段。

某位大臣立下大功，皇帝龍心大悅，除了賞賜金銀珠寶，還特別下旨，封他的妻子為「一品誥命夫人」。

接著，全家跪地謝恩，老夫人喜極而泣，連平常趾高氣揚的親戚都得恭恭敬敬。

噢，真是好了不起的身分哦！

一品大員已經夠威風了，現在連老婆都有一品。可是，這位一品誥命夫人，既不用上朝，也沒有衙門可以管，甚至連丈夫過世後能不能改嫁，都可能受到法律限制。

那麼，這究竟算是賞賜，還是另外一種約束？

▋第一個字就有陷阱！「誥命」究竟是什麼？

先來認識「誥」這個字。

讀作「告」，注音ㄍㄠˋ。別把它念成「好」，否則連聖旨都還沒接到，就先鬧了笑話。

「誥」是個相當古老的字，在《尚書》中就能看到〈湯誥〉、〈大誥〉、〈康誥〉等篇名。

它原本帶有告示、訓誡、命令的意思，後來逐漸成為帝王文書中的重要用語。

古代皇帝發布命令，名堂可多了。詔、敕、制、誥，光看這四個字就讓人眼花撩亂。

更麻煩的是，不同朝代還有不同規矩，想用一張表把三千年來的皇帝公文全部分類，恐怕連古代的官員都要搖頭。

但有一件事可以確定。

到了明清時期，朝廷封贈官員及其符合資格的家屬，已經有明確的文書等級。至於誥命與敕命究竟差在哪裡，還得從官員的品級說起。

這些文書有正式規格，還得鈐蓋皇帝的寶印。

國立歷史博物館收藏的一件《清代敕命》，頒發於乾隆二年，也就是1737年12月5日，館藏編號為105-00028。

這份文書寫在當時珍貴的絲織物上，採滿漢雙語書寫，蓋有「敕命之寶」印章。

內容是朝廷加封山東曹州府朝城縣知縣王賱的祖父王慎為文林郎，並封其祖母高氏為孺人。

光是想像那幅卷軸在眾人面前展開的場景，就不難理解古人為什麼如此重視。這可是皇帝公開承認你們家身分與地位的憑證啊！

至於大家熟悉的「誥命夫人」，是對某些受封女性的通俗稱呼。

以本文討論的官員家屬封贈制度來說，這些女性的身分屬於「外命婦」，也就是具有朝廷正式封號、但不屬於宮廷內命婦系統的女性。

命婦制度的歷史相當悠久，唐代已有較系統的外命婦品階與封號制度，宋、元、明、清又各有變化。

到了宋代，以誥命封贈官員家屬的制度逐漸發展，明清時期則進一步將品級、封號與文書形式制度化。

因此，把整套命婦制度說成北宋才突然出現，也不符合歷史發展。

▋丈夫升官，妻子也跟著升級？古代版的家屬榮譽制度

如果把古代官場想成一間超大型企業，朝廷官員就是擁有職務與考核的正式員工。

皇帝今天認為某位員工表現優異，決定表彰他的父母、祖父母或妻子，於是發給符合資格的家屬一張正式的榮譽證書。

家屬不用因此接手工作，卻能取得相應的社會身分。

只是，這份榮譽的取得方式，放在今天看來實在令人感慨。

女人能不能受封，通常取決於丈夫或子孫的官職。丈夫升官，妻子可能獲得封號；兒子出息了，母親也可能受到朝廷表彰。

所謂「夫貴妻榮」、「母以子貴」，在這裡有了非常具體的制度表現。

但還有一道更難跨越的門檻。

妳得先有符合規定的身分。

以明代為例，《明史．職官志》記載，官員妻子的例行封贈以正妻為原則，並且訂有原配、繼室以及母親封贈的相關規定。

這裡的「正妻」兩個字，分量可重了。

古代有錢有勢的男人可能妻妾成群，某個妾室再得寵、再能幹，甚至替夫家生下優秀的兒子，也不能因此自動取得正妻的封贈資格。

至於妾室能不能因子孫顯貴或特殊恩旨獲得封贈，還得看具體朝代與個案，不能說她們按制度就能領取低一級的敕命。

同樣住在一個家裡，同樣為家族操勞，兩個女人的身分卻可能隔著一道制度上的高牆。

朝廷可以用一張紙決定妳在禮法上的尊卑，卻未必能給妳生活上的實質保障。

這讓我想起自己在做不動產仲介時，經常需要幫客戶釐清的一件事：「在家庭裡擁有什麼身分」與「在法律上享有什麼財產權利」，完全是兩碼子事。

現代夫妻即使共同生活幾十年，房屋登記在誰名下、採用什麼夫妻財產制，以及未來是否涉及財產分配或繼承，都可能影響雙方的權益。

例如，房子登記在丈夫名下，妻子不會單憑婚姻關係就自動成為登記共有人。但這也不代表妻子完全沒有相關權益，仍須考慮夫妻財產制、剩餘財產差額分配請求權，以及繼承等法律規定。

其中，剩餘財產差額分配請求權原則上是金錢債權，也不代表妻子可以直接取得某棟房屋的一半所有權。

古代的誥命制度更讓人感慨。

皇帝可以給予一位女性極高的身分榮譽，但這份榮耀究竟能替她帶來多少生活保障，仍得看當時的財產與法律制度。

名分可以讓人受到尊敬，真正能保障生活的權利，卻需要更仔細地確認。

▋一品到九品，古代女人的封號也有排行榜

那麼，所謂「一品」到底有多高？

到了明清時期，官員品級與家屬封號已有相當明確的對應關係。

依《明史．職官志》及清代相關典章所載，常見的命婦封號可以整理如下：

一品：夫人。

二品：夫人。

三品：淑人。

四品：恭人。

五品：宜人。

六品：安人。

七品：孺人。

八品、九品：清代典章另列八品孺人、九品孺人的稱號。

不過，這份對照表有個需要特別注意的地方。

《明史．職官志》列出的明代外命婦封號，主要到七品孺人為止；清代《欽定大清會典》雖列有八品、九品孺人的名稱，官員本人能取得相應品階，也不代表其妻子一定能依例受封。

清代一般封贈規定中，七品以上官員才涉及父母及妻子的例行封贈，八、九品另有不同規定。

所以，品級稱號與實際封贈資格，還是得分開看。

翻開這份品級表，會發現一件有趣的事：一品和二品都叫「夫人」，三品以下才開始出現不同稱呼。

而且，明清封贈文書還有一道重要分界。

以明清官員家屬的一般封贈制度來說：

一品到五品，使用「誥命」。

六品以下，使用「敕命」。

因此，嚴格依照文書分類，五品宜人也可能獲得誥封，六品安人則屬於敕封系統。

電視劇裡常聽見的「一品誥命夫人」，當然是當中的最高等級。

不過，這裡還有一個容易搞混的小地方。

如果某位女性因為兒子、孫子的官職而受到封贈，封號在符合規定的情況下，可能加上一個「太」字，例如「太夫人」。

《明史．職官志》還特別記載：「因其子孫封者，加太字，夫在則否。」

也就是說，在明代這套規定下，因子孫受封的女性可以加上「太」字，但丈夫仍在世時則有不同處理。

所以，古裝劇裡那些被稱為「老夫人」、「太夫人」的女性，背後有時候還藏著正式的封贈制度。

當然，日常生活裡的尊稱與朝廷核發的正式封號，仍然要分開看待。

▋有封號就能橫著走？尊榮背後還有許多規矩

講到這裡，你可能會問：既然誥命夫人不用當官，那朝廷為什麼要花力氣封賞她？

這份榮譽究竟能帶來什麼好處？

首先，是社會地位與禮儀上的尊榮。

古代社會極度重視品級。妳是哪一品命婦，會影響正式場合中的服飾規格、禮儀待遇，以及別人如何看待妳的身分。

從一介普通婦人，成為朝廷正式承認的命婦，對整個家族都有象徵意義。

其次，是服飾上的品級區別。

大家熟悉的「鳳冠霞帔」，就與古代女性禮服制度密切相關。尤其明代命婦的朝服，對冠飾、霞帔及紋樣都有規定。

不過，古裝劇裡有一種說法得特別留意：「普通女子出嫁穿鳳冠霞帔，就是僭越！」

這句話可不能隨便套用。

明代曾有庶民婚禮借用特定品級服飾的規定，但不同時期的制度與實際婚俗仍有差異，不能把所有婚禮服飾都當成命婦正式禮服。

後來民間婚禮也逐漸形成使用所謂鳳冠霞帔的習俗。

國立臺灣歷史博物館的臺灣女人資料庫，同樣記錄了早期漢人女性婚禮穿戴鳳冠、霞披等服飾的傳統。

所以，命婦正式禮服與民間婚禮服飾，雖然名稱相似，使用情境及實際規格卻有差別。

再來，是可能享有的經濟待遇。

有些朝代及封贈類別，確實設有相應的賞賜、歲給或其他待遇。

但是，不能因此推論所有誥命夫人每年都能固定領取白銀、糧食及綢緞，更不能一概說成終身都有國家補貼。

實際情況必須依朝代、品級與個別規定判斷。

最後，是法律與家族地位上的影響。

命婦具有朝廷認可的身分，部分法律程序與處罰規定確實可能涉及特殊身分。

但這也不等於地方官府絕對不能逮捕她們，更不代表犯罪後可以免責。

至於死後進入家族祠堂、接受子孫祭祀，也不能說成只有取得誥命的女性才有資格。這件事還涉及宗族規矩、婚姻身分以及地方習俗。

說到底，誥命所帶來的尊榮確實存在，但有些待遇寫在朝廷制度裡，有些得看朝代與品級，還有一些屬於民間對官宦家族的尊敬。

三者混在一起，就容易把原本有條件的身分待遇，誤寫成人人都能享有的特權。

▋最令人驚訝的法律規定：誥命夫人連改嫁都可能犯法！

前面那些榮譽、禮服與身分，看起來都相當風光。

但是，翻開清代法律，會發現一條格外值得注意的規定。

皇帝賜下的那張誥命，除了讓妳在正式場合享有尊貴身分，竟然還可能限制妳往後的婚姻選擇。

1740年《大清律例》〈戶律．婚姻．居喪嫁娶〉中，有這樣一段文字：

「若命婦夫亡，雖服滿再嫁者，罪亦如之，追奪敕誥，並離異。」

這句話的意思相當明白。

清代具有誥命、敕命身分的女性，丈夫過世後，即使已經服完喪期，只要再嫁，仍然觸犯這項法律規定。

條文中的「罪亦如之」，是比照一般婦女在丈夫喪期內自行嫁人的處罰，也就是杖一百。

此外，朝廷還要追奪原有封號，並解除再婚關係。

翻譯成白話文就是：就算妳已經服完喪期，只要敢再嫁，依照這條法律仍然要受罰！

皇帝給妳一份人人羨慕的榮譽，這份榮譽卻也可能限制妳重新選擇婚姻的自由。

這條法律如果放到今天，恐怕要引發一場大討論了。

尤其值得注意的是，清代對一般寡婦再嫁的規定，與命婦有所不同。

清代法律並未全面禁止所有寡婦改嫁。一般寡婦在服喪期滿後，可以依相關規定再婚，法律也設有處理強迫寡婦改嫁的條文。

偏偏有朝廷封號的命婦，被另外設下限制。

而且，這項規定在清代不同時期的法典中都能找到，顯示它長期存在於正式法律制度裡。

至於實際案件是否一律依照條文處罰，仍然需要研究司法案例，不能單憑法典推斷每一位再嫁命婦的遭遇。

身分越高，社會越尊敬妳；但身分附帶的規範，也可能越來越多。

有人或許會覺得，既然已經享有榮華富貴，守著夫家過一輩子又有什麼關係？

可是，婚姻原本就是個人生活的重要選擇。丈夫過世以後，還想不想再婚，為什麼要由朝廷決定？

更何況，古代寡婦的生活並非人人衣食無憂。

有人有家產，有人有子女可以依靠，也有人為了生存不得不重新尋找出路。

同樣是守寡，富貴人家與貧寒婦女面對的現實，可能完全不同。

一張看似光彩奪目的封誥文書，竟然連未來的婚姻選擇都可能牽涉其中。這大概是古裝劇最少仔細交代的部分。

做不動產仲介以後，我對婚姻、繼承與財產之間的關係，也有了更多不同的觀察。

一個家庭有人過世，留下來的人除了面對失去親人的傷痛，往往還得處理房屋、土地、存款與其他財產。

房子登記在誰名下？繼承人有哪些？配偶依法能取得多少權利？原本居住的房屋，未來又該如何安排？

即使現代法律已經有相應規定，這些問題仍可能讓一個家庭忙得焦頭爛額。

再看清代命婦的處境，她們除了面對丈夫離世，甚至還得擔心再婚會不會讓自己失去朝廷授予的身分。

不同時代有不同的法律，婚姻、財產與生活之間的牽連，卻始終值得我們思考。

▋真的有女人靠自己受封嗎？梁紅玉與周瑩的故事

看到這裡，可能有人不服氣了。

難道古代女人就真的只能靠丈夫或兒子？有沒有女性憑藉自己的功勞獲得朝廷表彰？

當然有。

只是我們必須區分一般官員家屬的例行封贈，以及皇帝因特殊功績給予的個別恩賞。

先說南宋的梁紅玉。

大家應該都聽過「梁紅玉擊鼓戰金兵」的故事。

她是抗金名將韓世忠的妻子，後世廣泛流傳她在黃天蕩之戰中擊鼓助戰的故事。

在當時的戰亂局勢下，梁氏曾參與軍情傳遞，也因平定變亂等事蹟受到朝廷表彰，後來獲封安國夫人，又有其他封號。

不過，有件事也很有趣。

歷史文獻中的這位女性，原本多稱「梁氏」，今天大家熟知的「梁紅玉」之名，與後世戲曲、文學的流傳有密切關係。

而黃天蕩擊鼓助戰的故事，經過後世反覆講述，也增添了許多戲劇化的細節。

所以，梁紅玉的故事既有歷史人物的功績，也混合了後來逐漸形成的傳奇形象。

她的受封事蹟值得肯定，但不能直接套用明清時期的誥命品級制度。

再來看清末商界女性周瑩。

看過《那年花開月正圓》的人，對這個名字應該不陌生。

周瑩在丈夫去世後經營家業，成為陝西著名的商界女性。

而且，她獲得一品夫人封號，還真有史料可以追查。

根據《重修涇陽縣志》相關記載，光緒年間涇陽文廟傾圮，周瑩出資四萬餘兩白銀協助重修，因而獲得二品夫人的封典。

後來，陝西發生嚴重災荒，周瑩又透過養子吳念昔，也就是吳懷先，捐出十萬兩白銀協助賑災。

這件事還留下了朝廷奏折。

有研究者從中國第一歷史檔案館編印的《光緒朝朱批奏折》中，找到光緒二十七年，也就是1901年，刑部尚書薛允升為周瑩請封一品夫人的奏折。

奏折記載，吳念昔遵照母親的意思，於前一年報捐十萬兩白銀，並已完成捐納。薛允升因此奏請朝廷給予獎勵，其中包括將原本具有二品命婦身分的周瑩，提升為一品命婦。

相關奏折還記載了皇帝批准請求的朱批。

因此，周瑩受封一品夫人，確實有比一般民間傳說更具體的文獻依據。

不過，原始奏折的完整內容，仍值得對照《光緒朝朱批奏折》影印本仔細研究。

從二品到一品，這位商界女性確實走出了一條相當特殊的道路。

但影視劇裡另外一段故事，就得打個問號。

傳說慈禧太后十分欣賞周瑩，甚至收她當乾女兒。

真的嗎？

有些研究文章引用學者吳宓的日記，指出周瑩並未見過慈禧太后。

不過，這項說法還需要核對日記原文，才能確認記載的具體內容。

至少目前尚未找到可靠史料，能夠證實慈禧曾正式收周瑩為義女。

這也是研究歷史最有意思的地方。

戲劇可以把人物寫得轟轟烈烈，史料卻經常提醒我們，真實人生往往比劇本更加複雜。

▋女人的成就，終於可以寫上自己的名字

如果把時間拉到現代，女性獲得榮譽的方式，已經有了很大的改變。

2015年，屠呦呦因青蒿素研究獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

她長年從事藥物研究，在抗瘧疾藥物研發上作出重大貢獻。

以青蒿素為基礎的複方療法，已成為治療瘧疾的重要方法，相關藥物也列入世界衛生組織的基本藥物清單。

這項研究成果為全球瘧疾防治作出重大貢獻，相關療法更挽救了數百萬人的生命。

2016年度，屠呦呦又獲得中國國家最高科學技術獎，頒獎典禮於2017年1月舉行；2019年，她再獲頒共和國勳章。

另一位值得認識的女性，是長期投入積體電路與處理器研究的黃令儀。

她出生於1936年，1962年加入中國科學院計算技術研究所，2002年以66歲之齡參與龍芯處理器研發工作。

到了八十多歲，她仍然持續投入晶片研發。

2019年，她獲得中國計算機學會夏培肅獎，表彰其長期從事電腦核心元件研發的貢獻。

有人曾把她的故事寫成「84歲老太太獨力研發28奈米晶片」，聽起來非常神奇。

但香港浸會大學的事實查核指出，這樣的敘述具有誤導性。

黃令儀確實參與相關研發，但成果來自團隊長期合作，也不能把晶片完成的時間全部算在她84歲那一年。

即使拿掉那些過度誇張的說法，她數十年的研究生涯，依然令人敬佩。

如今談起屠呦呦與黃令儀，我們首先想到的，是她們做過哪些研究、完成哪些工作，以及替社會留下什麼成果。

我們不必先問她們的丈夫是誰、兒子做什麼工作，便能理解她們為何受到表彰。

光是這一點，已經足以看見不同時代的差別。

從事不動產仲介工作，也讓我有機會看見現代女性在財產安排上的不同選擇。

有人靠自己的收入購屋，有人與配偶共同負擔房貸，也有人選擇租屋，把資金投入其他人生計畫。

每一種選擇，都有各自需要考慮的現實條件。

但最值得珍惜的，是今天的女性可以依法擁有、管理與處分自己的財產，也能參與決定自己希望過什麼樣的生活。

古代女性得到皇帝封賞，往往得先看丈夫或兒子的功名。今天我們談女性的成就，已經有更多屬於她們自己的故事可以述說。

當然，現代女性也未必人人都能獲得公平待遇，職場與家庭仍有許多值得討論的問題。

但至少，女性已經有更多機會，以自己的能力、選擇與成績，取得屬於自己的身分。

▋一張誥命背後，藏著多少女人的人生？

以前看古裝劇，會讓人覺得皇帝賜下一品誥命，是一件天大的喜事。

現在仔細研究才發現，這個封號背後，還牽涉著妻妾名分、官階制度、法律義務，以及女人在丈夫過世後，能否重新安排自己的人生。

最讓我感慨的，就是清代命婦改嫁的那條法律。

一般寡婦在符合規定的情況下可以再婚，擁有朝廷封號的女性，卻可能因此被追奪封號、解除婚姻，甚至受到刑罰。

人人羨慕的尊貴身分，原來也有讓人難以接受的代價。

我們無法拿今天的生活條件，直接想像數百年前每一位女性的處境。但至少可以透過這些制度，理解她們當年面對的選擇。

有人因丈夫升官而得到榮耀，有人因兒子顯貴而受封，也有人在丈夫去世後，必須承受身分帶來的婚姻限制。

同樣一張封誥文書，落在不同女人手裡，可能是完全不同的人生。

如果穿越回古代，皇帝要賜妳一品誥命，條件是往後丈夫若先走，妳連再婚的自由都得交出來，這份人人羨慕的榮耀，妳還想要嗎？

一張誥命可以光耀門楣，但真正屬於自己的權利，才讓人有機會為未來落筆。

——萬家鄉

▋資料參考

《尚書》〈湯誥〉、〈大誥〉、〈康誥〉。

《明史．職官志》、《明史．輿服志》。

《大明會典》封贈相關條文。

《欽定大清會典》卷十二，命婦封號及封贈資格相關規定。

《清會典事例．中書科．建置》。

《大清律例》1740年本，〈戶律．婚姻．居喪嫁娶〉，中國法律文化資料庫（Chinese Legal Culture）。https://lsc.chineselegalculture.org/eC/DQLL_1740/5.3.3.105

國立歷史博物館、國家文化記憶庫〈清代敕命〉，館藏編號105-00028。https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=MOCCOLLECTIONS&id=14000157855

國立臺灣歷史博物館、臺灣女人〈傳統漢人女性的結婚禮服〉。

《宋史》韓世忠及其妻梁氏相關記載。

《重修涇陽縣志》、《續修陝西通志稿》周瑩封贈相關記載。

中國第一歷史檔案館編，《光緒朝朱批奏折》第80輯，頁705至706，光緒二十七年薛允升奏請周瑩一品封典相關奏折。此項依公開研究所引奏折影印資料整理，仍宜對照原書。

吳宓日記關於周瑩與慈禧的相關說法，目前尚待核對原始日記。

諾貝爾獎官方網站，屠呦呦2015年生理學或醫學獎得獎資料。

中國科學技術部，2016年度國家最高科學技術獎相關公告。

中國計算機學會（CCF），2019年夏培肅獎獲獎資料。

香港浸會大學事實查核，黃令儀與28奈米晶片研發傳聞。https://factcheck.hkbu.edu.hk/home/en/2020/09/30/chip_20200930/

全國法規資料庫，《民法》第1030條之1、繼承編相關規定。