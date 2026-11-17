陸劇《今天是太陽雨》由楊超越、董思成主演，講述家境困難的鄭雨，為了照顧重病母親，努力兼顧學業與打工，卻遇上休學一年後重返校園的陳硯周。兩人原本為了獎學金互相較勁，隨著一起參加競賽、經歷校園風波，逐漸發現彼此都有難以說出口的家庭傷痛。從互看不順眼到互相守護，兩人的感情也悄悄萌芽。以下整理《今天是太陽雨》24集分集劇情，帶大家一次掌握重要事件與戀愛進展。

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《今天是太陽雨》第1集

清宜大學生科系大三學生鄭雨，因母親長期住院，必須獨自承擔高額醫療費，平時除了努力讀書爭取獎學金，還接下各種兼職。一次送貨途中，她不慎弄傷昂貴香水的包裝，只能自己負擔賠償費用。後來在醫院，她發現有人偷走陌生男子的錢包，立刻幫忙追回，並獲得對方答應支付的酬金。

沒想到開學後，鄭雨竟在實驗課再次遇見失主陳硯周。對方因休學一年重新回到校園，兩人還被老師安排同組。鄭雨原本擔心合作影響成績，後來更發現陳硯周實力堅強，成為她爭取獎學金的最大威脅。

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《今天是太陽雨》第2集

陳硯周透過監視器畫面，終於確認鄭雨當時確實幫忙追回錢包，也開始改變對她的印象。兩人同時申請程秀琳教授實驗室的唯一名額，最後卻雙雙落選。

另一方面，鄭雨得知校運會女子3000公尺長跑有500元獎金，毫不猶豫報名參加。即使當天剛好是生日，她依然把賺錢擺在第一位，甚至因為不願收下室友準備的生日禮物，與朋友產生誤會。陳硯周則悄悄到終點擔任志工，目睹鄭雨跑到幾乎虛脫，開始對她的處境感到好奇。

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《今天是太陽雨》第3集

鄭雨在校運會連續參加1500公尺與3000公尺賽事，體力嚴重透支，陳硯周發現後替她向裁判爭取應有名次，還特地前往醫務室關心。

回到課業生活，鄭雨又遇上不願分擔工作的組員孫東超，甚至被要求替別人跑腿。陳硯周看在眼裡，終於明白她為何討厭團隊合作，於是邀請她協助翻譯論文，並重新組隊完成作業。兩人合作意外順利，決定一起參加卓越盃競賽。沒想到鄭雨向他借書時，竟發現陳硯周是周觀棋的弟弟，而周觀棋正是影響她選擇生物系的重要人物。

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《今天是太陽雨》第4集

班級募款時，鄭雨因經濟困難沒有捐款，遭到孫東超嘲諷，謝宇狄則主動替她支付費用。陳硯周雖然沒有明說，卻也默默替鄭雨解圍。之後兩人在輪滑課順利完成考試，鄭雨無意間提到陳硯周的哥哥周觀棋，卻讓他瞬間變了臉色。直到看見網路上的討論，她才知道周觀棋早已因車禍離世。

期末考期間，鄭雨為了省錢，經常吃便利商店即期或過期食物，甚至因此在考試時身體不適。另一方面，有人將紙團丟向陳硯周，讓他突然捲入作弊疑雲，原本逐漸改善的校園生活再次掀起風波。

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《今天是太陽雨》第5集

陳硯周因考場紙團遭到作弊質疑，免疫學成績暫時取消，連帶影響獎學金與競賽資格。鄭雨擔心卓越盃受到牽連，直接詢問他是否真的作弊，沒想到這句話讓陳硯周十分受傷。

同時，網路上開始出現周觀棋的相關討論，甚至有人質疑陳硯周依靠哥哥的關係獲得資源，讓他再次陷入低潮。鄭雨後來因電腦故障前往舊實驗室，陳硯周意外聽見她與債主通話，逐漸察覺她背負沉重經濟壓力。當他得知鄭雨的母親長期住院，才真正理解她為何如此在意獎學金。

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《今天是太陽雨》第6集

鄭雨在便利商店工作時遭醉漢暴力對待，為了保留證據，她注意到現場監視器的位置，事後也立即保存影像、拍下傷勢。陳硯周趕到後協助她處理，鄭雨則利用證據要求對方賠償。

沒想到債主又找上醫院，甚至威脅正在住院的母親，讓鄭雨情緒幾乎失控。陳硯周與護理人員及時出面，才避免衝突進一步擴大。後來陳硯周得知，鄭雨其實曾協助澄清自己的作弊嫌疑，甚至因此影響爭取獎學金的機會。他主動道謝、為先前的誤會道歉，兩人終於決定放下成見，重新成為卓越盃的合作夥伴。

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《今天是太陽雨》第7集

鄭雨接下寒假家教工作，負責輔導學生高興，沒想到對方竟是陳硯周的表妹。一次她為了歸還高興偷偷放進書包的考卷，依照地址前往家中，開門的人竟然就是陳硯周。

這場意外讓兩人有了更多私下接觸的機會，也逐漸了解彼此的家庭背景。鄭雨開始接觸陳硯周與哥哥周觀棋的往事，陳硯周也看見她為了母親與債務問題承受的壓力。兩人從單純的競爭對手，逐漸變成能夠理解彼此難處的朋友。

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《今天是太陽雨》第8集

曾經傷害鄭雨的蔡榮根，以卓越盃贊助商代表的身分再次出現，試圖利用自己的地位影響鄭雨的參賽機會。面對威脅，鄭雨沒有選擇忍耐，而是設法向董事長葉聲揭露事情經過。

這場風波讓鄭雨再次體會到，想靠自己的努力改變生活有多麼不容易。所幸她成功為自己爭取權益，也讓陳硯周更加佩服她的勇氣。事件結束後，鄭雨與陳硯周、高興一起前往海邊，暫時放下學業與經濟壓力，享受難得的輕鬆時光。

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《今天是太陽雨》第9集

生科院安排學生參加野外實習，鄭雨、陳硯周與莊寧被分到同一組，需要利用實驗設備完成觀察任務。

然而，謝宇狄暗中干預莊寧的行動，甚至利用她的手機傳送訊息，將鄭雨引往偏僻的露營基地。鄭雨原本以為只是普通的研究安排，沒想到事情逐漸失控。陳硯周得知狀況後，也開始擔心她的安全。這次事件讓兩人有機會在校園之外相處，彼此關係逐漸發生變化。

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《今天是太陽雨》第10集

陳硯周陪伴鄭雨前往露營基地，兩人共同度過一夜，也在相處過程中逐漸卸下防備。回到學校後，陳硯周因身體不適發起高燒，鄭雨得知消息後，主動前往探望並陪他就醫。

過去兩人總是在課業與競賽中互相較勁，如今卻開始在意對方是否平安。尤其鄭雨原本習慣與人保持距離，這次卻願意花時間照顧陳硯周，讓兩人的關係正式跨越競爭與合作，成為真正的朋友。

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《今天是太陽雨》第11集

謝宇狄在校園活動中，未經鄭雨同意便公開她母親躺在病床上的照片，甚至以募款名義揭露她的家庭困境，讓鄭雨當眾陷入難堪。對鄭雨而言，家庭經濟狀況一直是她努力保護的隱私，謝宇狄自以為是在幫忙，卻完全沒有顧慮她的感受。陳硯周看見後十分憤怒，直接衝上台與謝宇狄發生衝突。

事後鄭雨替陳硯周處理傷口，也感受到他是真心在乎自己的處境。這場風波讓兩人的關係更加靠近，也讓謝宇狄的控制慾逐漸浮上檯面。

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《今天是太陽雨》第12集

莊寧終於鼓起勇氣，向校方揭露謝宇狄過去的行為，經過調查後，謝宇狄遭到退學處分，困擾鄭雨多時的事件終於告一段落。

另一方面，鄭雨與室友之間的誤會也逐漸化解。她坦承自己過去不願收下生日禮物，並非不珍惜朋友，而是因為經濟條件有限，害怕無法回報大家的心意。室友理解她的難處後，彼此重新建立信任。這段友情也讓鄭雨逐漸明白，接受別人的善意不代表欠下人情，自己同樣值得被關心。

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《今天是太陽雨》第13集

聚餐時，有人提起陳硯周哥哥周觀棋的往事，甚至說出傷害他的話，鄭雨毫不猶豫站出來替他反擊。這份維護讓陳硯周深受觸動，也終於願意向她坦承埋藏多年的心事。

原來，周觀棋當年是因為陪伴陳硯周外出，途中遭遇車禍而離世。哥哥的死亡讓陳硯周長期陷入自責，甚至試圖沿著哥哥的人生道路前進，希望藉此彌補失去親人的遺憾。鄭雨沒有因為他的過去而疏遠，反而更加理解他的痛苦，兩人也逐漸成為能夠分享內心傷口的重要存在。

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《今天是太陽雨》第14集

陳硯周看見鄭雨與段盛揚互動熱絡，心裡開始不是滋味，卻又不願坦白自己在吃醋。原本習慣冷靜處理事情的他，面對鄭雨時反而越來越難掩飾情緒。

另一方面，高興找江勉代寫作業被老師發現，兩人為了避免家長知道，竟分別找人到學校幫忙假扮家長。鄭雨替高興出面，陳硯周則被江勉找來救場，沒想到兩人在老師面前意外碰面。這場荒唐的烏龍讓兩人哭笑不得，也讓原本曖昧的關係增添不少甜蜜互動。

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《今天是太陽雨》第15集

一次聚餐結束後，鄭雨因喝醉無法自己回家，陳硯周只好背著她離開。沒想到途中鄭雨突然主動親吻陳硯周，讓兩人的關係瞬間變得曖昧。

隔天鄭雨沒有主動提起這件事，陳硯周卻難以忽略那個吻。後來鄭雨意外發現，陳硯周竟是先前在二手平台買下她香水的人，才知道他早已默默關注自己。之後陳硯周替鄭雨舒緩落枕不適，兩人在家中獨處時又被家人撞見，讓原本單純的互動瞬間變得尷尬，也為戀情增添不少笑料。

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《今天是太陽雨》第16集

鄭雨的債務問題依然沒有解決，債主甚至找上舅舅江海興，試圖打聽她就讀的學校，準備直接前往校園追討欠款。江海興沒有透露校名，也試圖勸阻對方，避免事情進一步影響鄭雨的學業。

陳硯周知道鄭雨的困境後，希望利用自己的能力替她償還債務，讓她不必再每天為錢煩惱。然而，鄭雨不願將自己的責任全部交給別人承擔，因此拒絕了他的提議。兩人雖然都出於好意，卻也因為對幫助的理解不同，必須重新學習如何尊重彼此。

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《今天是太陽雨》第17集

陳硯周與母親通話時，突然聽見電話另一端傳來車禍聲響，接著便失去聯繫，讓他驚慌趕往醫院。所幸母親沒有受到嚴重傷害，卻因為這場意外，再次勾起他對哥哥離世的恐懼。

後來一支手機牽出周觀棋生前留下的影片，讓陳硯周重新面對長年壓抑的家庭傷痛。他一直努力活成哥哥期待的模樣，卻也因此逐漸失去自己的方向。鄭雨看見陳硯周情緒低落，選擇陪伴在旁，讓他明白自己不必永遠活在過去的陰影裡。

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《今天是太陽雨》第18集

經歷哥哥離世的陰影、母親的意外，以及與鄭雨一次次互相扶持，陳硯周逐漸確認自己的感情。他對鄭雨的在意，早已超越普通同學或競賽夥伴的關係。

這一集的重要轉折，是陳硯周終於選擇公開表達自己的心意，不願再把感情藏在心裡。原本習慣保持距離的他，開始嘗試坦率面對喜歡的人，也讓兩人的曖昧關係迎來新的階段。

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《今天是太陽雨》第19集

鄭雨再次面對生活中的傷痛，原本習慣獨自承擔壓力的她，這次卻有陳硯周陪伴在身邊。從前的鄭雨總認為，只有靠自己才能解決問題，因此即使遇到困難，也不願輕易向別人求助。陳硯周則透過陪伴與安慰，讓她逐漸感受到有人可以依靠的安心。這段經歷也讓兩人的關係更加深刻，彼此開始學會在對方脆弱時提供支持。

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《今天是太陽雨》第20集

經歷一段分開的日子後，鄭雨與陳硯周終於再次見面。曾經朝夕相處的兩人，在重新相遇時，也更加清楚彼此在生命中的重要性。過去一起經歷的競賽、家庭風波與校園生活，讓兩人建立深厚的信任。這次重逢，也讓他們有機會重新面對彼此的感情，思考接下來該如何一起走下去。

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《今天是太陽雨》第21集

隨著感情逐漸明朗，鄭雨與陳硯周的互動也開始出現更多戀愛中的甜蜜細節。過去總是習慣鬥嘴的兩人，如今會透過訊息分享日常生活，連一句簡單的晚安都充滿曖昧氣息。鄭雨也逐漸學會在忙碌的課業與家庭責任之外，替自己的感情留下一點空間。對長期習慣獨自生活的她而言，願意讓另一個人走進自己的日常，也是一種成長。

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《今天是太陽雨》第22集

鄭雨決定離開原本居住的留學生公寓，開始重新安排自己的生活。過去她總是將省錢與照顧母親擺在第一位，對自己的需求幾乎沒有太多考量。隨著身邊逐漸出現願意支持她的朋友與陳硯周，鄭雨也開始學習在獨立與接受幫助之間找到平衡。搬家成為她生活轉變的一部分，也讓後續的感情發展留下新的可能。

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《今天是太陽雨》第23集

經歷多次誤會與考驗後，鄭雨與陳硯周已經比最初更加理解彼此。鄭雨逐漸放下凡事都要獨自承擔的習慣，陳硯周也開始學習面對哥哥離世留下的傷痛。兩人從學業上的競爭對手，成為能夠分享心事、互相扶持的重要存在。這段關係讓他們重新思考未來，也逐漸找到屬於自己的生活方向。

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《今天是太陽雨》第24集大結局

鄭雨與陳硯周的故事迎來大結局！從醫院初遇、校園競爭，到攜手參加卓越盃、面對家庭困境，兩人在一次次考驗中逐漸靠近。鄭雨學會接受關心，陳硯周也慢慢走出哥哥離世的陰影，兩人互相陪伴、共同成長，為這段青春故事畫下溫暖句點。