2026-11-18 14:30 睿忒
送給香港的一封情書，The Weeknd 最新限定單曲〈Hong Kong〉充滿濃烈的90年代港風！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：The Weeknd 以〈Hong Kong〉向香港致意，並取樣王菲〈季候風〉粵語唱段。
- 重點二：單曲封面與 MV 都強化港風元素，結合杜可風照片與王家衛式影像。
- 重點三：歌曲與亞洲巡演香港站引發話題，也讓梁朝偉等港星合照成亮點。
Hi there，就在前陣子The Weeknd結束了2022年中開始、期間長達四年多的巡演《After Hours til Dawn Tour》，並且最後的場次是在亞洲落幕，因此他也在亞洲鄰近的幾個國家掀起了風潮，其中最為人津津樂道的應該是他為香港所寫的亞洲限定單曲〈Hong Kong〉(2026) 了吧；當時在演唱會的香港場次上首次獻唱便驚艷了全場，因為他竟然在歌曲中取樣了王菲在經典歌曲〈季候風〉(1993) 裡的粵語唱段，對於他這樣世界級的歐美歌手來說無疑是令人驚喜的東西合併。
除了取樣了收錄自《執迷不悔》(1993) 中的〈季候風〉，The Weeknd 在單曲封面也下了功夫，封面圖片來自傳奇攝影師杜可風的照片，根據 The Weeknd 的說法，是他私下和杜可風聯絡，並且後者也拿出了自己珍藏的未公開照片；但奇怪的是，即便是未曾公開的照片，也讓人一眼就看出其中濃厚的港風，和〈Hong Kong〉完美地搭配在一起，我想這也是來自不同領域藝術家之間的心領神會吧。
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在最初得知了〈Hong Kong〉這首歌的存在後，就迫不及待地去找了當時 The Weeknd 初次公開的演唱會影片來，沒想到在聽完之後的心情卻和一開始大相逕庭。原先實在沒料到 The Weeknd 能夠這麼好地駕馭香港風情，即使加入了〈季候風〉這種經典歌曲，我仍以為會出現一些東西方音樂圈的差別，沒想到在各執一方的主、副歌間會交融得這麼完美，在記憶中那種獨屬於香港的淡淡惆悵也被完整地搬進歌曲之中。
The Weeknd 並沒有因為這首歌而改變了唱腔或唱法，而是以他廣為大家熟悉的風格去進行，在〈Hong Kong〉中可以聽見他的聲音直白且醇厚，和直接放進歌曲中的〈季候風〉唱段相互印襯，王菲乾淨又清亮的聲音成為了歌曲不可忽視的亮點；在這樣交相輝映的情況下，這首歌高級到反而讓我有些不敢多聽，因為其中那股香港獨有的輕柔哀愁實在讓人一聽就無法自拔啊！
就在上週，〈Hong Kong〉正式版本的 MV 也釋出了，女主角從演唱會版本的王柳雯換成了維密超模奚夢瑤，由後者重現了王家衛執導的電影《重慶森林》(1994) 中，由林青霞飾演的角色造型林青霞，由此帶出強烈的香港風情，有趣的是不曉得大家是否也記得，王菲也曾以本名王靖雯出演了此部電影呢？整部 MV 完全就圍繞著香港而生，可以說這是讓看過香港、去過香港、甚至初次認識香港的人，都會各自有不同感受的一部藝術影片啊！
此次 The Weeknd 在香港的演唱會場次，除了發行了今天所分享的限定單曲〈Hong Kong〉之外，他也和梁朝偉、劉嘉玲、甄子丹等重量級的香港明星碰面合照，如果說作為粉絲對於他的這次香港行還覺得有什麼美中不足的話，那大約就是這次的〈Hong Kong〉並沒有把王菲成功地引出來，實在不敢想像要是有天兩人合唱這首〈Hong Kong〉，那將會是多令人瘋狂的局面！
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🎧〈Hong Kong〉官方收聽連結：theweeknd.co/HongKong
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精華 FAQ
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這首歌最特別之處在於直接取樣王菲〈季候風〉中的粵語唱段，讓 The Weeknd 的主歌與香港經典旋律交織，形成東西方混搭卻十分完整的聽感。
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因為封面使用杜可風未公開照片，MV 也融入王家衛式的香港影像語彙，並由奚夢瑤重現《重慶森林》造型，整體視覺都在強化90年代香港氛圍。
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除了推出限定單曲與公開 MV，他也與梁朝偉、劉嘉玲、甄子丹等香港明星合照，引發熱議；作者更認為若未來能與王菲合唱，話題性將更加驚人。
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