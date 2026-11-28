AI重點 文章重點整理： 重點一： 老先生臥病5年由4個堂妹照顧，臨終立代筆遺囑。

老先生臥病5年由4個堂妹照顧，臨終立代筆遺囑。 重點二： 法院依護理紀錄認定他意識清醒，遺囑有效。

法院依護理紀錄認定他意識清醒，遺囑有效。 重點三：親弟弟依法分走1540萬，堂妹仍須分攤10萬多稅款。

醫院病房的陪病椅，只要睡過三個晚上就會知道，那種皮革到了半夜有多涼。台南那位單身老先生臥病在床整整5年多的日子裡，在病床邊折疊陪病椅、擰熱毛巾擦臉、拿保溫壺一口一口餵粥的人，既不是兒子，也不是同一個戶口名簿裡的親弟弟，而是4個平常各有家庭要忙的堂妹。

老先生唯一的親弟弟，那5年裡幾乎沒有在病房出現過。直到2024年9月初，老先生因為嚴重敗血症與呼吸窘迫住進醫院，臉上戴著高流量氧氣面罩。他心裡清楚自己大概過不了這一關，急忙請律師和兩位見證人來到病床邊，一字一句交代立下代筆遺囑，要把名下兩筆價值460萬元的土地，留給這5年來輪流照顧他的4個堂妹。

一個多月後老先生走了，留下總價值超過2000萬元的遺產。5年沒來探病的親弟弟去調了財產清冊，發現原本可以一個人獨拿的2000萬家產，竟然少了兩塊地。弟弟沒有感謝堂妹替他照顧哥哥5年，反而一狀告上台南地方法院，指控哥哥立遺囑那天戴著氧氣面罩、早就昏迷意識不清，要求法官判那份遺囑無效。

▋救回那460萬土地的，是護理紀錄上一行冰冷的數字 ▋

我們總以為「人之將死，其言也善」，覺得長輩在病床前最後的交代，親人就算不情願也會尊重。但走進家事法庭就會發現，當幾百萬、幾千萬的利益擺在眼前時，病床上的眼淚是沒有證據力的。

那場官司裡，親弟弟緊咬著哥哥當時呼吸窘迫、不可能清楚表達意願。最後真正替4個堂妹守住那兩筆土地的，是法官從醫院調出來的護理紀錄與病歷——上面白紙黑字記載著，老先生立遺囑當天的格拉斯哥昏迷指數（GCS）維持在14到15分，意識清醒，還能跟主治醫師討論病情。

法官因此認定符合民法第1194條代筆遺囑的規定，判堂妹們勝訴。但每次讀到這樣的判決，心裡總會替照顧者捏一把冷汗：如果那天剛好打了強效止痛藥、如果護理師紀錄時少寫了一行字，這4個堂妹5年來的翻身拍背與把屎把尿，在法律眼裡就會瞬間歸零。

▋新聞寫著堂妹勝訴，但沒寫出來的1540萬全進了弟弟口袋 ▋

多數人看到「堂妹勝訴保住460萬土地」的標題，會鬆一口氣覺得老天有眼。但如果我們把老先生的2000萬遺產攤開來算一筆帳，會看見一個讓人沉默的現實。

老先生在病床前匆忙立下的遺囑，只來得及寫下那兩筆價值460萬元的土地；而名下另外沒有寫進遺囑裡的1540萬元財產，依照民法第1138條規定，因為老先生未婚沒有子女、父母也已離世，唯一的親弟弟就是第三順位法定繼承人。

那1540萬元，不需要看過去5年是誰在病房守夜，也不需要經過任何人的同意，直接由那位5年不聞不問的親弟弟全數領走。更讓人感慨的是，因為親弟弟先代墊了遺產稅，法院在判遺囑有效的同時，也判4個堂妹必須按受遺贈比例，掏出10萬多元的遺產稅款還給親弟弟。

在病房裡端水遞藥5年的人，得先被拖進法院跑一年官司、再自己掏10萬塊現金，才換回460萬的土地；而5年沒踏進病房一步的人，什麼都不必做，直接帶走1540萬。法律認的是戶籍謄本上的血緣順位，從來不認病床邊那雙長滿粗繭的手。

▋趁陽光還暖的時候，替真心待你的人留一把不用看人臉色的傘 ▋

很多單身、沒有生小孩，或是跟手足關係疏離的朋友，心裡其實都有一兩個真正疼惜、也知道對方將來會照顧自己的晚輩或親友。只是我們常習慣把感謝放在心裡，覺得「等我老了、走不動了再寫遺囑交代就好」。

但就算老先生當初在遺囑裡把2000萬全部寫給堂妹，依照民法第1223條特留分的規定，身為第三順位繼承人的親弟弟，依然可以主張三分之一的特留分，合法拿走將近667萬元。只要財產還留在「遺產」這個大池子裡，法定繼承人手上就握有撕下一塊肉的權利。

如果我們真心想護住那個替我們端熱湯、推輪椅的人，不想讓他在替我們辦完後事後，還要拿著傳票去法院證明「我們當時沒有昏迷」，有三個安排一定要趁現在身體健康、意識清楚時提早做好：

第一，善用民法第412條的「附負擔贈與」或分年贈與。趁健康時每年利用244萬元免稅額度，或簽立白紙黑字的附負擔贈與契約，約定受贈晚輩負有扶養照顧義務，把資產在生前就合法移出遺產池，既能避開日後的特留分糾紛，若對方未盡照顧義務也能依法撤銷。

第二，提早做好「預立公證遺囑」與「安養信託」。不要等到戴上氧氣面罩才找律師到病房賭運氣，趁現在行動自如時走一趟公證人事務所，把名下不動產與存款清冊完整交代，並透過安養信託專款專用，確保晚年醫療與照顧費不會被旁人挪用。

第三，運用保險法第112條「指定受益人」的人壽保險。把想留給特定照顧者的心意，放進指定受益人的保單架構裡；當人生謝幕時，這筆保險金不計入遺產總額，不需要看任何疏離手足的臉色簽名蓋章，還能直接成為晚輩手上的完稅現金。

今天晚上回到家，泡杯熱茶坐下來的時候，不妨在心裡問自己一個問題：如果有一天，我們也必須躺在病床上靠人替我們擦臉餵粥，那個願意為我們留下來的人，我們留給他的是一紙還要上法院打官司的遺囑，還是一份誰也搶不走的安心？

你不用回答我，你回答你自己就好。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，我不是病房裡的陪病家屬，但有些想法，想跟你分享。