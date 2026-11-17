2026-11-17 11:09 女子漾／編輯金柔葳
石田百合子新劇玩「交換老公」！《MY SWEET HOME》3對夫妻同居兩週，閨密丈夫竟更合拍
如果有一天，閨密突然提議交換老公生活兩週，你敢答應嗎？日本女星石田百合子主演的新劇《MY SWEET HOME》，以大膽的「交換伴侶」設定引發話題，劇中3對夫妻決定暫時交換另一半，還訂下不能聯絡原配的規則，沒想到石田百合子飾演的主婦，竟與閨密老公相處得意外融洽！戲外，她也透露自己國中曾在台北生活3年，至今仍對台灣牛肉麵、冰荔枝念念不忘。
喝醉提議「交換老公」！酒醒驚見閨密丈夫上門
《MY SWEET HOME》由石田百合子、仲村亨、椎名桔平、坂井真紀、三宅健及中嶋朋子共同演出，故事圍繞3對夫妻展開。石田百合子飾演的春花，是一名擅長料理與家務的家庭主婦，與丈夫修平（仲村亨）原本過著看似幸福的婚姻生活。
好友離世後，春花酒後突發奇想，提議與另外兩對夫妻交換伴侶，沒想到大家竟當真！隔天酒醒，她早已忘記這件事，閨密老公卻直接上門，展開為期兩週的交換生活。期間不准聯絡原配，結束後也不能追問彼此經歷，讓這場婚姻實驗充滿變數。
與閨密老公意外合拍！3對夫妻重新認識婚姻
隨著交換生活展開，春花與小說家潤一郎（椎名桔平）逐漸建立默契，兩人一起採買、處理生活瑣事，竟發現彼此比想像中更合得來。另一方面，事業有成的女社長夏希（坂井真紀），在與佳彥（三宅健）相處時獲得意想不到的慰藉；個性自由的畫家秋繪（中嶋朋子），則與春花的丈夫修平因繪畫找到共同話題。
當夫妻們在別人的生活裡發現新的相處方式，也開始重新思考自己原本的婚姻。究竟是長期相處讓愛情逐漸失去新鮮感，還是彼此早已忽略了另一半的需求？這場交換實驗，也成為劇中人物重新認識自己的契機。
石田百合子被問願意換夫？秒拒絕：不可能！
雖然在劇中大膽提出交換伴侶，石田百合子本人接受Hami Video專訪時，被問到如果現實生活有朋友提出相同要求，會如何反應？她毫不猶豫表示自己一定會拒絕。這次拍攝也讓石田百合子對人生有了新體悟。她坦言，初次讀劇本時就對故事設定感到驚訝，也認為人生不該被年齡限制，即使到了50、60歲，只要勇於嘗試新事物，依然能發現生活的樂趣與驚喜。
石田百合子國中住台北3年！最想念牛肉麵、冰荔枝
除了分享新劇心得，石田百合子也意外透露自己與台灣的深厚緣分！原來她國中3年都住在台北，對當時的生活仍保有許多美好回憶，尤其讓她難忘的就是台灣美食。
石田百合子回憶，當年台北甚至還沒有捷運，除了喜歡吃牛肉麵，她也特別懷念台灣的水果。過去家人經常到市場買回大量荔枝，冰涼後全家一起享用，至今仍讓她印象深刻。談起這段少女時期的台灣生活，她也忍不住表示，希望能夠立刻再來台灣走走，讓粉絲看見她私下親切的一面。
戲裡是完美主婦！戲外最愛獨處、家裡有點亂也沒關係
有趣的是，石田百合子戲裡是家事萬能的完美主婦，私下卻偏愛有點凌亂、能自在放鬆的家。她透露，最幸福的時光就是獨自享受安靜生活，至於重要的人、心愛的動物和家具，她笑說：「全部都要！」
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